Sfaturile unui psiholog pentru cei care dau Bacalaureatul: „Fă-ți focusul ca pe TikTok” / „Profu’ e om, nu AI. Ajută-l să-ți înțeleagă ideile ușor”

Recomandările psihologului Mihai Copăceanu pentru elevii care dau Bacalaureatul: „Fă-ți focusul ca pe TikTok” / „Profu’ e om, nu AI. Ajută-l să-ți înțeleagă ideile ușor”.

Pe pagina sa de Facebook, psihologul Mihai Copăceanu a postat câteva recomandări pentru elevii de clasa a XII-a, care susţin probele scrise la examenul de Bacalaureat.

„Yo. Mesaj pentru toți bătrânii care dau BAC-ul;

Nu cu un limbaj de lemn și plictisitor, cu sfaturi de 2 lei și banale:

Ok, ai BAC-ul. Știm, sună intens. Dar nu e sfarsitul lumii, nici ”examenul vieții sau al maturitățiii” (asta doar mama și diriga o zice). Examenele grele nu se dau la școală. E doar o etapă. Și poți s-o treci. Uite 10 idei scurte și bune:

1. Panichează-te 3 secunde, apoi treci pe focus. Emoțiile vin, da’ tu ai treabă. Gândește ca-ntr-un joc: level up.

Fă-ți focusul ca pe TikTok: Ai 3 secunde de panică? Ok, le-ai consumat. Acum treci pe modul „let’s get it done”. Concentrează-te pe cerință.

2. Bagă somn și mâncare decentă. Nu e maraton pe stomacul gol. Creierul tău e player 1. Creierul tău are nevoie de combustibil real. Hrănește-l.

3 Time management, bro.

Ai timp, dar nu-l irosi. Lasă-ți ultimele 15 minute să recitești. Ajută. Timpul e ca la permis. Pare că fuge, dar dacă-l împarți bine, totul devine mai clar. Lasă timp pentru revizuire, și nu intra în panică dacă vezi pe cineva că a terminat mai repede. Poate să plece. Treaba lui.

4. Fă ce știi prima dată.

Nu te bloca la întrebări dubioase. Începe cu alea sigure — îți ridică moralul. Dă drumul creierului cu ceva cunoscut. Încrederea crește, stresul scade. Win-win.

5. Ignoră pe ăla care iese primul.

Serios acum - nu e speedrun pe YouTube. E test, nu competiție de viteză. Ignoră pe cei de langă tine care scriu fără oprire. Nu înseamnă că tot ce scriu e okey. Tu fii atent pe pagina ta.

6. Nu știi ceva? Lasă, te întorci.

Nu pierde 20 de minute pe o întrebare. Treci mai departe, poate-ți vine inspirația. Nu te bloca pe un subiect care îți consumă timpul și energia. Creierul lucrează în background - s-ar putea să-ți vină ideea mai târziu.

7. Scrie ca pentru cineva obosit.

Profu’ e om, nu AI. Ajută-l să-ți înțeleagă ideile ușor.

Scrie clar și organizat. Profii nu sunt detectivi. Cu cât e mai simplu de urmărit ce ai scris, cu atât ai mai multe șanse să iei punctele alea importante.

8. Fii clar, nu Shakespeare.

Nu trebuie să sune fancy, doar să fie corect și la obiect.Nu exagera cu perfecționismul. Câteodată „bine făcut” e mai valoros decât „perfect dar neterminat”.

9. Pe la jumate, dă tot ce ai.

10. Ai trecut de emoțiile de început, ai intrat în ritm — acum e momentul să accelerezi. Ăla e „golden hour-ul” creierului tău. Profită!

You got this. Nu uita: BAC-ul e un checkpoint, nu destinația. Ai tot ce-ți trebuie în tine. Dă tot ce poți. Restul se așază. Ai muncit, ai învățat, ai crescut. Ești mai pregătit decât crezi.

P.S: După 20 iunie gata cu BAC-ul, pa-pa stres - ești liber ca wifi-ul la terasă, cu vara-n buzunar, gașca lângă tine și viața care începe pe beat de festival! Și sper la facultate!”, a scris psihologul pe Facebook.