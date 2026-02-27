search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fenomenul care „virusează” piața muncii în 2026: „Am trimis peste 200 de CV-uri într-o săptămână. Nu am primit niciun răspuns”

0
0
Publicat:

Fenomenul anunțurilor de angajare fictive, numit „ghost jobs”. afectează tot mai mulți români. Unii dintre ei se plâng că au trimis de sute ori CV-uri pentru angajări, însă nu au primit răspuns, dând vina pe firmele care dau anunțuri de angajare fără intenția reală de recrutare.

Mulți români se plâng că CV-urile depuse de aceștia nu mai primesc niciun răspuns. Freepik
Mulți români se plâng că CV-urile depuse de aceștia nu mai primesc niciun răspuns. Freepik

Simplificată de aplicațiile online, căutarea unui loc de muncă a devenit pentru mulți români o aventură care generează frustrări. Numărul ofertelor este, aparent, ridicat, iar tot mai multe platforme sunt folosite pentru a aplica rapid, printr-un singur click, la zeci de poziții într-o singură zi.

CV-urile fără răspuns

Mulți români au relatat că, în ciuda numeroaselor CV-uri trimise, nu au primit răspunsuri din partea angajatorilor. Unii pun această situație pe seama fenomenului „ghost jobs”, al anunțurilor de angajare publicate de companii care nu vizează posturi reale sau disponibile imediat.

Ofertele rămân active pe platformele online, însă răspunsurile așteptate de cei aflați în căutarea unui nou loc de muncă întârzie sau nu mai vin deloc.

Unii specialiști în recrutare explică faptul că anunțurile de tip „ghost jobs” sunt publicate pentru a testa piața, ca formă de promovare indirectă sau pentru a construi o bază de date cu CV-urile unor posibili candidați pentru viitoare posturi. Alteori, anunțurile rămân active pe platforme din neglijență, companiile „uitând” de ele, deși pozițiile au fost ocupate între timp.

Tot mai mulți români se plâng, pe rețelele de socializare, de experiența neplăcută a căutării unui loc de muncă.

„Am aplicat la peste 200 de joburi într-o săptămână. Recent am fost concediat de la firmă (în Anglia, după disponibilizări masive) și am început să aplic pentru posturi în România. În principal, am folosit LinkedIn și am aplicat printr-o aplicație dedicată, pentru că este mult mai rapid decât să îmi fac cont pe fiecare platformă și să îmi introduc datele manual din CV de fiecare dată, pentru ca apoi să încarc și CV-ul. Din cele peste 200 de CV-uri trimise, în decurs de două săptămâni, nu am primit niciun răspuns. Nici măcar unul negativ. Am primit mai multe răspunsuri la câteva joburi de pe niște site-uri alese la întâmplare și de la cele pentru care am fost contactat direct de recruiteri”, a reclamat, pe Reddit, un programator cu cinci ani de experiență.

Tânărul a adăugat că a depus CV-uri doar pentru locuri de muncă în care considera că se potrivesc aptitudinile sale, însă a rămas dezamăgit de lipsa răspunsurilor.

Românii descurajați de abundența „joburilor fantomă”

Unii români susțin că au trecut prin experiențe similare și au pus pasivitatea unor companii pe seama fenomenului „ghost jobs”.

„De mulți ani, companiile folosesc tactica asta – postează joburi pentru a colecta informații și pentru a da bine în rapoarte, că uite câte locuri de muncă generăm noi. Trendul a ajuns și la noi de ceva vreme”, este de părere un internaut.

Un alt internaut crede că anunțurile fictive de angajare sunt folosite de unele firme pentru a-și motiva angajații.

„Le transmit astfel să lucreze mai mult, pentru că oricând pot fi înlocuiți. Sau: lucrați acolo, rezistați, că urmează să angajăm oameni noi! Dar nu angajează pe nimeni. Alte firme le folosesc pentru a părea că firma este în creștere”, adaugă acesta.

Alt român a observat că anunțurile de tip „ghost jobs” nu sunt limitate doar la sectorul IT și că, adesea, chiar și cele în care reprezentanții angajatorilor răspund CV-urilor au același rezultat.

Un alt român crede că persoanele din firme care se ocupă de recrutare publică adesea anunțuri de angajare doar pentru a-și justifica activitatea.

„Unele joburi sunt deja promise pentru cei din firmă, dar se publică pentru ca totul să pară transparent. Altele sunt puse pentru sondaje, ca să vadă pe ce salariu ar fi dispuși să lucreze oamenii”, adaugă acesta.

Un român spune că a depus, în vara anului trecut, 50 de CV-uri pentru locuri de muncă în domeniul financiar și administrativ.

„Am salvat linkurile. În decembrie am intrat din nou pe ele: 37 erau încă valabile”, afirmă acesta.

Altcineva susține că a primit un mesaj de la o firmă, pe platforma LinkedIn, în care i s-a transmis că este potrivit pentru locul de muncă oferit.

„Am aplicat, iar a doua zi am fost refuzat. Era prin decembrie. Cred că angajații de la HR aveau un target de atins”, spune el.

PIața muncii, „virusată”

Un alt român crede că aplicațiile pentru căutarea locurilor de muncă nu sunt eficiente, atât din cauza „joburilor fantomă”, cât și a numărului mare de răspunsuri automate pe care le generează.

„Jumătate dintre joburile postate de 30 de minute pe unele aplicații au deja peste 200 de candidați”, adaugă acesta.

Unii români susțin că, din cauza volumului mare de CV-uri pe care îl au de gestionat, unele companii folosesc filtrarea automată a acestora pe baza unor cuvinte-cheie. „Doar cele care trec de filtru ajung la o persoană, care poate decide să te sune sau nu pentru interviu”, notează unul dintre aceștia.

Citește și: Ce îi face pe români fericiți lucrând de acasă: „La finalul programului închid laptopul și sunt fie în pat, fie ies afară”

Un alt internaut suspectează o legătură între CV-urile depuse pe platformele dedicate pieței muncii și apelurile de la numere necunoscute. Acestea ar avea rolul de a confirma că numărul de telefon aparține unei persoane reale:

„Pe mine au început să mă sune «indienii» și roboții. E foarte important să nu le răspunzi, pentru că așa îți verifică numărul de telefon și îl trec ca valid, iar acesta valorează mai mult când îl vând. Ei au un sistem în care un bot sună fiecare om din lista lor de numere. Când te sună, așteaptă să audă un sunet de la tine, gen «Da?», «Bună» sau orice alt zgomot. Dacă aude sunetul, îți marchează numărul de telefon ca valid, apoi te redirecționează către un operator cu care să vorbești. E foarte important ca, dacă le răspunzi, să nu spui nimic și să nu se audă niciun sunet din partea ta. Astfel, botul nu detectează nimic, îți marchează numărul ca invalid și închide apelul”.

Altcineva confirmă teoria acestuia și crede că apelurile de la roboți au rolul de a filtra numerele reale de cele inactive.

„Mereu când aplicam la joburi eram spam-at de robotul cu: «evenimentul de sănătate din orașul tău, la care poți câștiga o brățară smart». Când făceam pauze de aplicare, se opreau și apelurile de tip spam”, adaugă internautul.

Joburile fantomă, fenomen global

Un raport publicat recent de platforma software de recrutare Greenhouse arată că „ghosting-ul” (situațiile în care angajatorii încetează brusc comunicarea cu un candidat, fără nicio explicație) și joburile fantomă sunt două dintre cele mai frecvente probleme semnalate de candidați. Studiul, numit „Greenhouse 2024 – Situația căutării unui loc de muncă”, a fost realizat în rândul a 2.500 de angajați din SUA, Marea Britanie și Germania.

„O explicație pentru creșterea fenomenului este avalanșa de aplicații generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI). Datele interne Greenhouse arată că volumul de muncă al recrutorilor a crescut cu 26 la sută doar în ultimul trimestru. Inteligența artificială a făcut mai ușoară ca niciodată aplicarea la joburi, iar 38 la sută dintre candidați aplică în masă, trimițând CV-uri către numeroase poziții, în loc să urmărească oportunități țintite”, arată raportul publicat în 2025.

Și practica publicării de „joburi fantomă” – posturi anunțate fără intenția reală de a angaja – este tot mai frecventă. Trei din cinci candidați spun că suspectează că au întâlnit un astfel de anunț, iar datele Greenhouse arată că fenomenul nu este doar o impresie: într-un trimestru obișnuit, între 18 la sută și 22 la sută dintre joburile publicate pe platformă sunt clasificate drept joburi fantomă, notează compania.

Cum poate fi evitată capcana „ghost-jobs”

Will Felps, profesor de management în Australia, arată că joburile fantomă sunt, de regulă, anunțuri pentru posturi care fie nu există, fie sunt deja ocupate, fie angajatorul nu are nicio intenție serioasă de a angaja în viitorul apropiat.

Citește și: Meseria râvnită de IT-iștii care caută noi joburi: „De muncă este suficient, dar nu în birouri confortabile”

„Sunt versiunea de pe piața muncii a fenomenului de catfishing. Anunțul arată perfect, dar relația nu a fost niciodată cu adevărat disponibilă. Joburile fantomă irosesc timpul candidaților. Aceștia pot petrece ore întregi adaptându-și CV-ul și criteriile de selecție pentru posturi care nu au avut niciodată un buget real alocat. Apoi își fac speranțe, imaginându-și un rol atractiv, doar pentru ca telefonul să nu sune niciodată”, explică acesta.

Profesorul explică și modul în care joburile fantomă ar putea fi evitate. Un anunț de angajare care este activ de mai multe luni reprezintă un semnal clar de alarmă.

„Pentru anunțurile de masă, vagi, cu descrieri generale, depune un efort redus în personalizarea aplicației. Nu-ți ține respirația așteptând să fii contactat”, spune el.

În schimb, profesorul de management le recomandă celor aflați în căutarea unui loc de muncă să investească timp în personalizarea aplicației și în identificarea oportunităților cu „semnal puternic”. Acestea includ anunțuri publicate recent, care au o persoană de contact clar identificată online, sau poziții la care au fost recomandați de cineva din organizație sau apropiat acesteia.

Unii români susțin, la rândul lor, că au reușit să ocolească anunțurile de angajare inutile, una dintre metode fiind luarea în considerare doar a anunțurilor publicate recent. Un internaut a povestit că, în dorința de a-și schimba locul de muncă, a aplicat la aproape 100 de companii, iar secretul său a fost să trimită e-mailuri personalizate.

„Într-o săptămână și jumătate am avut șapte interviuri. Am intrat direct pe site-urile firmelor, m-am informat despre ele și despre cerințele lor și le-am scris exact ce aș vrea eu să aud dacă aș angaja. E-mailul l-am redactat cât mai uman, le-am spus exact de ce sunt candidatul ideal. Am dat exemple reale despre unde am lucrat și ce pot face”, a relatat acesta, mulțumit că a obținut un loc de muncă mai bine plătit.

Un alt român îi sfătuiește pe cei care își caută un loc de muncă să verifice dacă anunțurile sunt republicate sau dacă se regăsesc și în oferta locurilor de muncă prezentată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

„Când vezi o poziție care te-ar interesa, uită-te ce firmă o publică și caut-o direct pe site-ul companiei. Pentru că puțini fac efortul de a candida direct pe site-ul firmei, îți crești șansele ca CV-ul tău să fie văzut”, adaugă altcineva.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Impozit de INFARCT pentru un antreprenor din Cluj! Cât trebuie să plătească pentru o cabană în Munții Apuseni
gandul.ro
image
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
mediafax.ro
image
Bucureștiul și Ilfovul, „fabrica” de primării: 50 de sedii, mii de șefi și miliarde scurse pe chirii. Suma uriașă economisită cu o administrație unică
fanatik.ro
image
Chiar a influențat „Regele TikTok” al României alegerile prezidențiale din 2024? Povestea celor aproape un milion de dolari pentru promovarea lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
Alimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe an
observatornews.ro
image
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Centrala consumă brusc mai mult gaz? Care ar putea fi principalele cauze
playtech.ro
image
Câți bani a pierdut de la UEFA PAOK-ul lui Răzvan Lucescu după eliminarea din Europa League. E salariul românului pe un an
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Meci "nebun" în Europa: un puști i-a dat hattrick echipei de 247.000.000 de euro! Finalul, absolut dramatic
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Silviu Grigore anunță COD ROȘU în România, vremea SCAPĂ de sub control. Florinela Georgescu explică dezechilibrul termic
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Cele trei zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ca niciodată pentru acești nativi
click.ro
image
Oase, spaima concursurilor de supraviețuire. Cât a câștigat la „Power Couple” și la „Asia Express”. Blestemul banilor, ce a pățit acum 7 ani?
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Regele Charles, implicat în scandalul fostului prinț Andrew! Au ieșit la iveală e-mailuri explozive ale unui denunțător din 2019

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic