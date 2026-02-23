search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Joburi de electricieni, bucătari și frizeri plătite cu 35.000 euro pe an: cazare și mese asigurate, în cel mai rece loc de pe planetă

0
0
Publicat:

Stațiile de cercetare britanice și americane din Antarctica își extind echipele pentru sezonul următor, oferind posturi care nu sunt doar pentru oameni de știință. Dulgheri, electricieni, bucătari sau frizeri sunt doar câteva dintre meseriile căutate, însă candidații trebuie să fie pregătiți să facă față frigului extrem, izolării și traiului în spații restrânse.

Bucătar la stația de cercetare din Antarctica FOTO: British Antarctic Survey (BAS)
Bucătar la stația de cercetare din Antarctica FOTO: British Antarctic Survey (BAS)

British Antarctic Survey (BAS), institutul polar al Regatului Unit, și United States Antarctic Program recrutează anual personal pentru activități operaționale și de suport în stațiile lor din cel mai sudic continent.

Pe lângă cercetători, posturile disponibile includ tâmplari, instalatori, medici sau frizeri. Cu toate acestea, provocarea majoră nu este frigul, ci izolarea și conviețuirea într-un mediu restrâns, scrie BBC. 

Dan McKenzie, liderul stației Halley VI din Antarctica, coordonează în prezent o echipă de 40 de persoane. Originar din nordul Angliei și fost inginer marin, McKenzie a ajuns pentru prima dată pe continent în 2019 la stația Rothera.

„Am fost mereu atras de aventură și de cele mai sălbatice locuri”, spune el, într-un interviu prin satelit, pentru sursa citată.

În timpul verii antarctice, temperaturile variază între -20 și -5 grade Celsius, cu maxime rareori peste -5°C. Iarna, termometrele pot coborî până la -40°C. Vara aduce lumină continuă timp de săptămâni întregi, iar stația Halley VI se concentrează pe studii privind atmosfera, spațiul cosmic, monitorizarea stratului de ozon și analiza platformei de gheață Brunt.

Dan McKenzie, liderul stației Halley VI din Antarctica foto: Dan McKenzie
Dan McKenzie, liderul stației Halley VI din Antarctica foto: Dan McKenzie

Liderul de stație are responsabilități complexe: gestionarea aprovizionării, a siguranței, instruirea echipei și sprijinul emoțional al membrilor, într-un mediu unde intimitatea este limitată, iar rutina strictă poate genera tensiuni.

Candidații sunt testați pentru abilități de rezolvare a conflictelor și urmează programe de pregătire înainte de plecare.

Salariile încep de la aproximativ 35.000 de euro pe an, cazarea și mesele fiind asigurate.

Potrivit publicației citate, BAS recrutează anual până la 150 de persoane, majoritatea pentru roluri operaționale, esențiale pentru funcționarea stațiilor. În total, aproximativ 5.000 de persoane lucrează în Antarctica în timpul verii, în cadrul a circa 80 de stații operate de aproximativ 30 de țări.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
mediafax.ro
image
Câți bani primește Adi Petre pentru cele 7 săptămâni de la Survivor România. Fostul fotbalist de la FCSB e plătit regește de Antena 1
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
gsp.ro
image
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului! Cine-l va înlocui pe Bolojan la Guvern
romaniatv.net
image
Banii înapoi pe taxele majorate. Peste un milion de români au plătit deja
mediaflux.ro
image
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
Kate, William, BAFTA, GettyImages (3) jpg
Prințul William răbufnește: ”Mi-am pierdut calmul”. N-a mai rezistat și a mărturisit la Premiile BAFTA
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești