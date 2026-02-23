Joburi de electricieni, bucătari și frizeri plătite cu 35.000 euro pe an: cazare și mese asigurate, în cel mai rece loc de pe planetă

Stațiile de cercetare britanice și americane din Antarctica își extind echipele pentru sezonul următor, oferind posturi care nu sunt doar pentru oameni de știință. Dulgheri, electricieni, bucătari sau frizeri sunt doar câteva dintre meseriile căutate, însă candidații trebuie să fie pregătiți să facă față frigului extrem, izolării și traiului în spații restrânse.

British Antarctic Survey (BAS), institutul polar al Regatului Unit, și United States Antarctic Program recrutează anual personal pentru activități operaționale și de suport în stațiile lor din cel mai sudic continent.

Pe lângă cercetători, posturile disponibile includ tâmplari, instalatori, medici sau frizeri. Cu toate acestea, provocarea majoră nu este frigul, ci izolarea și conviețuirea într-un mediu restrâns, scrie BBC.

Dan McKenzie, liderul stației Halley VI din Antarctica, coordonează în prezent o echipă de 40 de persoane. Originar din nordul Angliei și fost inginer marin, McKenzie a ajuns pentru prima dată pe continent în 2019 la stația Rothera.

„Am fost mereu atras de aventură și de cele mai sălbatice locuri”, spune el, într-un interviu prin satelit, pentru sursa citată.

În timpul verii antarctice, temperaturile variază între -20 și -5 grade Celsius, cu maxime rareori peste -5°C. Iarna, termometrele pot coborî până la -40°C. Vara aduce lumină continuă timp de săptămâni întregi, iar stația Halley VI se concentrează pe studii privind atmosfera, spațiul cosmic, monitorizarea stratului de ozon și analiza platformei de gheață Brunt.

Liderul de stație are responsabilități complexe: gestionarea aprovizionării, a siguranței, instruirea echipei și sprijinul emoțional al membrilor, într-un mediu unde intimitatea este limitată, iar rutina strictă poate genera tensiuni.

Candidații sunt testați pentru abilități de rezolvare a conflictelor și urmează programe de pregătire înainte de plecare.

Salariile încep de la aproximativ 35.000 de euro pe an, cazarea și mesele fiind asigurate.

Potrivit publicației citate, BAS recrutează anual până la 150 de persoane, majoritatea pentru roluri operaționale, esențiale pentru funcționarea stațiilor. În total, aproximativ 5.000 de persoane lucrează în Antarctica în timpul verii, în cadrul a circa 80 de stații operate de aproximativ 30 de țări.