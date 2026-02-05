Ce îi face pe români fericiți lucrând de acasă: „La finalul programului închid laptopul și sunt fie în pat, fie ies afară”

Numeroși români au răspuns invitației de a relata cum văd munca de acasă (remote) și ce beneficii și dezavantaje le-a adus acest mod de organizare a activității. Cei mai mulți susțin că se bucură de timpul câștigat, în timp ce alții spun că se simt mai confortabili și mai eficienți.

Programul flexibil și mai ales posibilitatea de a munci de acasă au devenit, pentru tot mai mulți români, condiții avantajoase pe care le așteaptă de la angajatori. În ultimii ani, percepția pe care angajații o au asupra muncii „remote” (de la distanță) s-a îmbunătățit, iar unele cercetări confirmă beneficiile acestui mod de lucru.

Un studiu publicat în 2025, cu titlul „Evaluarea impactului muncii remote asupra sănătății angajaților și a stilurilor de viață sustenabile în sectorul IT”, a implicat peste 1.000 de angajați din IT.

„Rezultatele arată că munca remote îmbunătățește constant starea de sănătate autoevaluată, crește productivitatea percepută și încurajează adoptarea unor practici de lucru sustenabile, aceste beneficii fiind în mare parte similare indiferent de gen și pentru majoritatea grupelor de vârstă”, arată autorii cercetării realizate în Elveția și publicată de Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).

Analiza arată că efectul lucrului de acasă asupra stresului perceput este complex și depinde semnificativ de vârstă: nivelul stresului crește în rândul angajaților tineri (sub 25 de ani), în timp ce profesioniștii aflați la mijlocul carierei (26–35 de ani) înregistrează o reducere a stresului.

„Stresul perceput nu s-a dovedit a fi un mediator semnificativ în relația dintre munca remote și productivitate, efectele pozitive asupra productivității fiind generate în principal de mecanisme directe, precum autonomia și flexibilitatea sporite”, mai arată cercetarea.

Munca de acasă, un nou stil de viață

În România, fenomenul muncii de acasă a luat amploare în timpul pandemiei de Covid-19, când restricțiile sanitare au accelerat tranziția către acest mod de lucru. Totuși, locurile de muncă „remote” au apărut și s-au extins cu ani în urmă, odată cu internetul și noile tehnologii.

Numeroși români s-au obișnuit mai greu cu astfel de serviciu, unii păstrând amintirea perioadei îndelungate de comunism, în care sistemul de muncă era complet controlat de stat. Oamenii lucrau șase zile pe săptămână, adesea detașați în locuri unde nu își doreau să ajungă, orele suplimentare se adăugau programului extenuant, iar românii întâlniți pe stradă la „orele nepotrivite” în care ceilalți munceau puteau trezi suspiciuni Miliției.

Potrivit platformei de recrutare Crossover, dedicată muncii „remote”, popularitatea în creștere a muncii de la distanță nu este o modă trecătoare.

„Istoria sa îndelungată arată că există o anumită inevitabilitate a acestui model. Pandemia a accelerat acest proces, iar majoritatea carierelor vor include, pe viitor, o formă de muncă remote”, arată reprezentanții platformei.

Păstrarea angajaților depinde tot mai mult de posibilitatea de a avea program flexibil și de a lucra de la distanță, cel puțin o parte din timp.

„Angajații remote sunt mult mai implicați decât cei care sunt obligați să vină la birou cinci zile pe săptămână. De fapt, cei care lucrează remote 60–80 la sută din timp, pe parcursul a trei sau patru zile pe săptămână, sunt mult mai implicați decât cei care lucrează exclusiv de la birou”, informează platforma de recrutare.

Potrivit statisticilor citate de Crossover, majoritatea celor care trec la munca remote nu mai doresc să revină la vechiul sistem.

„90 la sută dintre angajații remote intenționează să continue să lucreze de la distanță pe tot parcursul carierei lor. În plus, 94 la sută ar recomanda acest stil de viață și altora”, informează Crossover.

Unele analize, prezentate de compania de cercetare și analiză Gallup, aduc argumente și pentru munca într-un mediu clasic de lucru. Proximitatea fizică între colegi poate genera efecte pozitive asupra productivității, iar pentru angajații tineri sau nou-veniți, lucrul în același loc cu colegii poate aduce beneficii suplimentare, transmit specialiștii

Munca remote, adoptată de români

Cele opt ore și jumătate petrecute la locul de muncă, la care se adaugă timpul petrecut pe drum, dus-întors, și pregătirile pentru plecarea la job sunt privite cu reticență de tot mai mulți români, atunci când au de ales între un program de lucru stabil și unul flexibil.

Mulți dintre ei au răspuns recent provocării de a relata cum le-a schimbat viața alegerea unui loc de muncă „de acasă” și cum reușesc să își organizeze timpul într-un program flexibil.

„Pentru mine, remote înseamnă să mă trezesc cu o oră înainte de a începe programul, să iau micul dejun în liniște și să beau o cafea liniștit. În timpul programului pot asculta niște muzică în timp ce fac unele sarcini, la prânz stau liniștit la masă, fără să mă gândesc sau să vorbesc despre muncă, iar la finalul programului închid laptopul și sunt fie în pat, fie ies afară să fac ce vreau”, relatează un român pe platforma de socializare Reddit.

Acesta afirmă însă că a observat că alți colegi de-ai săi profită altfel de posibilitatea acestui program.

„Când ai nevoie de ei, niciodată nu sunt la «birou», stau conectați pe telefon, iar apoi toți avem de suferit, pentru că suntem chemați mai multe zile la birou. Până și șefii au impresia că remote înseamnă stat degeaba pe banii companiei și că se lucrează doar la birou, când e chiar invers”, adaugă acesta.

Altcineva a observat că beneficiul cel mai apreciat pe care i l-a adus munca de acasă este faptul că nu mai trebuie să comande mâncare din oraș și poate ține o dietă.

„Cel mai bun lucru pe care mi l-a dat jobul a fost că mi-am văzut copilul cum crește, am fost prezent și mi-am ajutat soția în orice moment. Pentru mine, asta a valorat mai mult decât orice beneficiu financiar. Timpul acesta nu mi-l va putea lua nimeni, a meritat cu prisosință”, afirmă altcineva.

Problema rezolvată a orelor pierdute în trafic

Un român povestește că, lucrând de acasă, „economisește” trei-patru ore pe zi, pe care le petrecea în trafic. De asemenea, poate munci în liniște.

„Mi-am reglat programul să încep de la 10. Oricum stăteam la cafea cu colegii dimineața și pierdeam timpul. Până la 10 am timp să fac curat, să-mi plimb câinii, să mănânc în liniște, nu pe fugă. Câteodată, în pauza de prânz, bag un somn de 30 de minute și este absolut fenomenal. Nu mai sunt obligată să relaționez cu persoane care nu-mi plac doar pentru că ne-am întâlnit pe hol”, susține o angajată din Resurse Umane, adăugând că lucrează de acasă din 2010.

Alt român spune că faptul că, datorită locului de muncă remote, a scăpat de trafic și de alarmă îi este suficient. În plus, remarcă faptul că a renunțat să își mai facă griji că trebuie să fie „prezentabil” pentru locul de muncă.

„De 12 ani lucrez remote și nu m-aș mai întoarce vreodată într-un birou. Eu nu pot să zic că profit în vreun fel de asta. Pur și simplu nu pierd timp, bani, nervi, trafic etc. Sunt acasă cu familia, îi simt așa, ca sub aripa mea, pe toți, tot timpul”, afirmă altcineva.

Unii români spun că lucrul de acasă i-a ferit de discuțiile inutile și stupide pe care le îndurau la locul de muncă și că nu mai sunt nevoiți să interacționeze cu oameni pe care nu îi plac. Alții susțin că reușesc să doarmă după-amiaza ori că și-au îmbunătățit viața socială, deoarece nu se mai întorc obosiți după socializarea de la locul de muncă. Altcineva se mulțumește cu faptul că are propria baie, pe care o folosește singur, acasă.

„Când m-a contactat o recrutoare pentru un job la o companie importantă și am auzit că vor să fiu cinci zile din cinci la birou, am refuzat instantaneu. Nici nu m-a interesat cât oferă”, afirmă un alt român.