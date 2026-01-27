search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Revolta unui străin nemulțumit de birocrație: „România nu-i obișnuită să primească migranți. CNP am, dar parcă nu exist”

0
0
Publicat:

Povestea unui imigrant revoltat de birocrația din România a stârnit un val de reacții. Bărbatul s-a plâns că este tratat ca un străin, după șase ani de când s-a stabilit în România, unde nu a putut obține rezidența permanentă.

Străinul s-a plâns că a fost împiedicat de birocrație să obțină rezidența permanentă. Foto: Freepik.
Străinul s-a plâns că a fost împiedicat de birocrație să obțină rezidența permanentă. Foto: Freepik.

„România este o țară obișnuită să își trimită cetățenii în străinătate, nu să primească migranți”, este concluzia la care a ajuns un imigrant care trăiește de mai mulți ani în România, după ce s-a confruntat cu birocrația din sistemul public și bancar.

Birocrația, reclamată de străin

Povestea sa a stârnit un val de reacții pe platformele de socializare, după ce bărbatul s-a plâns că a plătit sute de mii de euro ca taxe și impozite, dar continuă să fie tratat ca un străin cu anumite privilegii, și nu ca un rezident normal.

Imigrantul susține că s-a mutat în România în 2020 și a reușit să obțină relativ ușor un Cod Numeric Personal (CNP) și un certificat de înregistrare de la Inspectoratul General pentru Imigrări, însă ulterior nervii i-au fost întinși la maximum din cauza birocrației românești.

„CNP am, dar parcă nu exist. Imediat după ce am primit mult-doritul CNP, mi-am dat seama că sunt un «nimeni pe drum». Am început să merg din bancă în bancă pentru a-mi deschide un cont curent. Toți funcționarii mă priveau ca pe un «pierdut în drum». «Aveți CNP?» «Da.» «Aveți buletin?» «Nu, dar am certificatul de înregistrare.» Le-am dat certificatul de înregistrare (o foaie de hârtie, puțin mai mică decât A4). Nu știau ce să facă cu el. «Aveți pașaport?» Da, iar atunci deveneau și mai confuzi. Lor le trebuia carte de identitate românească, pe care, evident, nu o pot avea”, se plânge acesta, pe platforma Reddit.

Bărbatul susține că experiențele de la ghișeele bancare l-au demoralizat și a ajuns să se certe frecvent atât cu angajații băncilor, cât și cu funcționari ai statului român, care îi solicitau acte suplimentare pentru a-i confirma rezidența.

„Pur și simplu am avut situații neplăcute cu aproape toți angajații de la ghișeele și birourile pe la care am umblat: de la poliție, la examenul pentru permisul C, deschiderea unui cont ROeID și chiar la ANAF, care, spun sincer, dintre toate instituțiile, s-au descurcat cel mai bine în relația cu rezidenții străini”, afirmă acesta.

Modificarea regimului fiscal pentru persoanele juridice i-a adus alte neplăceri, în momentul în care a dorit să își deschidă un PFA (Persoană Fizică Autorizată), pe lângă societatea sa. A întâmpinat din nou dificultăți la Camera de Comerț și la băncile la care a apelat.

Provocarea obținerii rezidenței permanente

În cele din urmă, a decis să solicite rezidența permanentă, statut legal acordat cetățenilor străini care au locuit legal și continuu în România timp de cel puțin cinci ani.

S-a adresat din nou Inspectoratului General pentru Imigrări, cu o serie de documente pe care le-a adus pentru a dovedi că locuiește de mai mult de cinci ani în România. Angajații statului i-au solicitat însă și o declarație notarială, considerând că documentele prezentate nu au fost suficiente.

„Oricum nu pot accepta dosarul. Motivul: — „Aveți nevoie de o declarație notarială de la un prieten sau vecin că sunteți rezidenți în România de mai mult de 5 ani + certificatul de căsătorie (sunt căsătorit de doi ani, nici măcar 5 ani) + mai trebuie și actul de identitate al soției și o declarație completată și semnată de soție. Mă enervez, sunt epuizat, polițistul vede asta, face o față oarecum compătimitoare și mă întreabă: — „Refacem programarea?”— „Nu.” Sunt epuizat. Nervos. Plec. Ce sens are să duc un prieten la notar, să își asume pe propria răspundere (penală?), pentru a declara ceva ce nu poate verifica, deci doar pe bază de încredere?”, adaugă acesta.

Dovada continuității șederii, esențială

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, de acordarea rezidenței permanente pot beneficia cetățenii Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene care au avut o ședere continuă și legală în România pentru o perioadă mai mare de 5 ani.

Citește și: Ceaușescu, Decebal și Dracula, văzuți de străinii care vizitează România: „Am simţit aici dacii care cântau şi dansau”

Aceștia sunt sfătuiți să depună la serviciul teritorial al Inspectoratului General pentru Imigrări din județul unde au reședința următoarele documente: cerere tip; carte de identitate sau pașaport valabil (original și copie); certificat de înregistrare (original și copie); documente și acte care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege privind legalitatea și continuitatea șederii în vederea obținerii dreptului de rezidență permanentă; dovada achitării taxelor.

„Dovada continuității șederii revine solicitantului și poate fi realizată prin orice mijloc de probă. Dreptul de rezidență permanentă se pierde în cazul unei absențe de pe teritoriul României mai mari de doi ani consecutivi”, a informat IGI.

În România, în 2025, numărul total al străinilor cu un drept de ședere valabil în România (temporar sau permanent) a depășit 250.000 de oameni, arăta statisticile IGI.

Birocrația, înfruntată de români și străini

Povestea imigrantului a stârnit numeroase reacții, iar unii români l-au asigurat că s-au confruntat și ei cu probleme asemănătoare din cauza birocrației. Alții l-au sfătuit să solicite explicații în scris instituțiilor de care este nemulțumit, astfel încât, la nevoie, să le poată contesta în justiție.

„Eu am umblat pe la vreo șase bănci ca să îi deschid cont tatălui meu, după ce i-am devenit tutore legal. Le arătam sentința definitivă, dar spuneau că nu se poate. Pur și simplu nu erau competenți și nu voiau să se complice. Până la urmă am avut noroc. Față de acum 10–20 de ani e mai bine, totuși: s-au mai simplificat lucrurile și s-au digitalizat, dar dacă ai o situație mai neobișnuită, poate fi în continuare dificil”, afirmă un alt român.

Altcineva crede că România nu a fost, până de curând, o țară de destinație pentru străini. „Birocrația este dificilă și pentru un nativ, așa că îmi imaginez cât de complicat trebuie să fie pentru cineva care nu e de aici”, adaugă acesta.

Un britanic spune că a trecut printr-o situație asemănătoare, dar în cele din urmă a obținut permisul de ședere permanent.

„IGI este birocratic și lent și poate îți va pierde documentele, dar, în cele din urmă, va rezolva problema”, concluzionează acesta.

Un alt român le dă dreptate angajaților IGI atunci când solicită o declarație notarială din partea unui vecin sau a unei persoane care poate confirma că solicitantul cărții de rezidență permanentă locuiește în România de mai mult timp și poate atesta prezența sa reală în comunitate.

„În primul rând, poți veni în România, îți poți deschide o firmă aici, iar ulterior poți pleca oriunde în Europa. Într-o astfel de situație, nu te mai încadrezi automat la rezidență permanentă, deoarece aceasta presupune ședere efectivă și continuă pe teritoriul României”, afirmă acesta.

Citește și: Mărturiile fugarilor din România comunistă ajunși în lagărele iugoslave: „Bucuria de un minut că ai trecut granița, urmată de haos”

O româncă din Italia spune că, pentru a obține rezidența permanentă, a trebuit și ea să dovedească faptul că a locuit în Italia timp de cinci ani, fără întreruperi.

„A fost simplu de dovedit: certificatul de chirie sau cel de rezidență este înregistrat la primărie, iar autoritățile eliberează un document oficial. În Italia trebuie să dovedești și că ai muncit neîntrerupt în acești cinci ani, lucru, din nou, ușor de demonstrat, deoarece la începutul fiecărui an primești un document fiscal care cuprinde practic toate taxele și veniturile declarate în anul precedent”, afirmă aceasta.

Explicațiile românilor

Alți români cred că România este o țară cu puțini imigranți, față de alte state din Occident, iar chiar dacă funcționarii nu au nimic împotriva lor, procedurile legale și birocrația nu sunt foarte bine puse la punct, iar unii funcționari nu sunt suficient de familiarizați cu ele.

„Funcționarii, dacă nu respectă legea întocmai, dau cu subsemnatul și se expun legal și personal. Fiind proceduri ambigue, cu care nu sunt familiari, preferă să îți spună că nu se poate, să pleci și să îi lași în pace sau, eventual, să te transfere la altă instituție, astfel încât problema și riscul să devină ale altora. De multe ori, și ca cetățean român pățim astfel de situații: la un ghișeu ți se cere un set de acte, la altul un alt set, iar ajungi să faci patru drumuri pentru același dosar, deoarece regulamentele de funcționare ale instituțiilor nu sunt compatibile – unele au fost actualizate în 2025, altele nu au mai fost modificate din 2005”, afirmă acesta.

Birocrația este o mare bătaie de cap atunci când trăiești într-o altă țară, indiferent de locul unde te stabilești, concluzionează un alt comentator.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
digi24.ro
image
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie, dacă va fi eliminată plafonarea. Simularea AEI arată o ”repoziționare brutală”
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar lovește România! Luna februarie vine cu ger crunt
gandul.ro
image
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu cel mai căutat om din lume, după ce a fost arestat. Decizia luată de autorități
fanatik.ro
image
Sute de români sunt deportați din Germania: „Le-am tăiat ajutoarele sociale. Orașul le dădea 10 milioane de euro pe an”
libertatea.ro
image
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
digi24.ro
image
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
gsp.ro
image
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
antena3.ro
image
Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
observatornews.ro
image
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Depășirea limitei cu 1–10 km/h în 2026: când scapi cu avertisment și când nu ai noroc
playtech.ro
image
Meriton Korenica, asaltat de oferte! Neluțu Varga i-a fixat prețul starului de la CFR Cluj! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario Alin ar fi bătut un adolescent de 18 ani, în decembrie 2025. Tatăl băiatului a rupt tăcerea
kanald.ro
image
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
wowbiz.ro
image
Statul îţi face plinul cu 1.500 de lei pe card. Cine sunt românii care beneficiază de ajutor
romaniatv.net
image
Franța îl contrazice pe şeful NATO: ”Europenii pot şi trebuie să-şi asume propria apărare”
mediaflux.ro
image
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie
click.ro
image
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
click.ro
image
Cele trei zodii care îl vor avea aproape pe Dumnezeu, începând cu 5 februarie. Vor avea noroc divin, împlinire sufletească și le așteaptă oportunități neașteptate
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Ducii de Sussex foto GettyImages jpg
Meghan, însărcinată cu al treilea copil? Speculațiile au explodat, după ce Ducesa s-a afișat vizibil rotunjită
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie

OK! Magazine

image
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului