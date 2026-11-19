Seceta din vară a lăsat numeroase gospodării fără apă, iar ploile recente nu au reușit să umple fântânile secate. Unii români au investit zeci de mii de lei în foraje, uneori fără să obțină rezultatele așteptate.

Numeroase fântâni au secat în 2026, în România. Foto: Arhivă

Numeroase familii din România au avut de suferit de pe urma secării fântânilor din gospodării. România folosește anual 6,5 miliarde de metri cubi de apă, din care circa zece la sută provin din surse subterane, arată Planul de dezvoltare strategică al Administrației Naționale „Apele Române”, aprobat în 2024. Seceta prelungită duce la scăderea nivelului apelor subterane și afectează în special gospodăriile care depind de fântâni pentru alimentarea cu apă.

Seceta a lovit în fântânile românilor

În 2026, comunități din diferite regiuni ale României s-au confruntat cu problemele cauzate de secarea fântânilor. Mulți români au povestit că seceta din vară i-a lăsat fără apă în gospodării și că, în ciuda ploilor din ultimele săptămâni, fântânile au rămas goale sau au un debit insuficient. Unii au relatat că au investit zeci de mii de lei în foraje, uneori fără succes, în încercarea de a găsi noi surse de apă.

O femeie care se confruntă cu această situație a cerut sfaturi celor care au trecut prin experiențe asemănătoare, după ce fântâna din curtea sa a secat, iar lucrările de curățare nu au dat rezultatele așteptate.

„Fântâna din gospodăria mea are aproximativ 5–6 metri adâncime. A secat complet în august–septembrie, iar după ploile recente și după ce am chemat pe cineva să curețe puțin fundul fântânii și izvorul, tot nu se umple suficient cât să pot folosi instalația de apă. Am un hidrofor instalat deja de câțiva ani”, a relatat femeia, pe grupul de Facebook „Mutat la țară - Viața fără ceas”

Ea a vrut să afle dacă adâncirea fântânii ar putea rezolva problema sau dacă ar trebui să investească într-un puț nou.

„A adâncit cineva o fântână existentă și a rezolvat problema? Ați făcut o scanare geo pentru a vedea dacă există apă mai jos? Sau ați ajuns să forați o fântână nouă sau un puț, într-un alt loc? Știu că forajul poate fi costisitor, așa că m-ar ajuta mult să aflu ce ați făcut concret, ce a funcționat sau nu și cam cât v-a costat”, a adăugat ea.

Ploile nu au mai adus apa înapoi

Mulți români au povestit că s-au confruntat cu probleme asemănătoare, cauzate de seceta din ultimele luni, dar și de vechimea fântânilor și scăderea debitului izvoarelor care le alimentau. Unele gospodării au rămas fără apă pentru prima dată după mulți ani, iar ploile din această toamnă nu au reușit să remedieze situația.

„Și eu, la o fântână de cinci tuburi, cu apă mereu de două tuburi și jumătate, anul ăsta am rămas cu un tub și parcă scade. Am curățat izvoarele, se văd, dar nu mai au putere să treacă de un tub. Mie mi-e frică să adâncesc, să nu pierd și apa pe care o mai am”, a povestit un român.

Alt român spune că, deși fântâna și-a revenit în cele din urmă, pământul a rămas foarte uscat.

„Dacă se poate, mai lăsați până la anul, încă nu a plouat destul, cel puțin pe la noi. Am plantat niște pomi, chiar dacă a plouat, pământul a fost foarte uscat. După vreo 30–40 de centimetri, pământul este uscat”, a relatat acesta.

O altă femeie a povestit că fântâna familiei a secat în această vară, la două săptămâni după ce montase un nou sistem de irigație.

„Fântâna era la 6–8 metri adâncime și a funcționat perfect până anul acesta. Am crezut că pompa e de vină și am adus una mai puternică, dar scotea mult nisip”, a relatat ea.

Alți proprietari au observat că până și fântânile care aveau un debit suficient în anii trecuți au început să se golească tot mai repede.

„Am avut apă toată vara să udăm grădina și curtea. Acum, în toamnă însă, după o oră de udat, am constatat că apa s-a împuținat. În dățile precedente, oricâtă apă scoteam, nu scădea deloc. Oare ce s-o fi întâmplat?”, a întrebat o altă femeie.

O româncă a povestit că seceta a afectat aproape întreaga comunitate în care locuiește, iar încercarea de a adânci fântâna veche nu a avut succes.

„Am avut o fântână cam de cinci metri. Terenul e stâncos și fântâna a secat vara. Am chemat o echipă să o adâncească, dar după 50 de centimetri au abandonat. Nu au putut merge mai jos și de apă nu au dat”, a relatat aceasta.

O altă româncă a relatat că, deși avea două fântâni în curte, una dintre ele nu putea asigura necesarul de apă în lunile de vară.

„Când ne-am mutat, o fântână avea vreo șapte-opt metri și avea montat un hidrofor, dar în lunile iunie, iulie avea numai patru găleți de apă. Cealaltă fântână avea vreo 14 metri. Am chemat o firmă care le-a adâncit la 15 metri și, respectiv, 19–20 de metri. Suntem mulțumiți”, a notat ea.

Au săpat la zeci de metri după apă

Alți proprietari au ajuns să caute noi surse de apă, după ce fântânile vechi aproape au secat.

„Am chemat un om care se ocupă cu foraj manual. Folosim apă din puț pentru curte și grădină, fântâna doar pentru casă. Urmează să curățăm și să adâncim și fântâna în viitor, este mai costisitor”, a povestit o altă femeie.

O româncă a povestit că puțul de 30 de metri din gospodăria ei nu a avut inițial un debit satisfăcător, în timp ce vecinii au găsit apă la adâncimi mai mari.

„Anul acesta a mers mai bine, am ajuns să ud în grădină cinci ore continuu și tot nu se oprea pompa, dar tot cu nisip verzui. Niciunul dintre meșterii contactați nu vrea să facă adâncire la un puț forat de altcineva, zic că riscă să se spargă țeava. Vecina de lângă noi are puț forat la 41 de metri și nu are probleme”, a relatat aceasta.

O femeie din județul Timiș a povestit că familia sa a fost nevoită să realizeze un foraj mult mai adânc decât fântâna veche.

„Am decis să forăm alt puț și la 20 de metri am dat de apă. Am mers și mai jos, să fim siguri, și ne-am oprit la 51 de metri. Am optat pentru ceva tubulaturi care permit să folosim apa din ambele zone, 20 de metri și 50 de metri, pompă submersibilă. Și nu, nimeni nu forează în același puț, pentru că e complicat și se poate surpa. Asta era explicația”, a relatat femeia.

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Alți proprietari au reușit să salveze fântânile existente, fără să mai fie nevoiți să sape altele.

„Se poate adânci. Eu am adâncit, vecinul meu a adâncit. Ambii avem apă acum. Ambele fântâni au fost adâncite cu circa 8–10 metri fiecare. Ideea este să fie loc pe tuburile actuale. Dacă sunt de 20 de centimetri diametru sau mai mult, aveți șanse reale de adâncire. Ce veți găsi acolo este altă discuție!”, a povestit un român.

Alții au investit în puțuri adânci, sperând că vor avea astfel o sursă de apă mai sigură.

„Avem foraj la 73 de metri, nu am avut probleme momentan, însă costă... mult!”, a relatat o femeie.

Zeci de mii de lei cheltuiți pe foraje, uneori fără succes

Realizarea unui puț de mare adâncime poate deveni o investiție costisitoare, iar rezultatele diferă de la o gospodărie la alta. Unii români au plătit peste 25.000 de lei pentru a-și asigura alimentarea cu apă, în timp ce alții au săpat puțuri de zeci de metri fără să obțină debitul dorit.

O femeie a povestit că familia sa a realizat două foraje, dar niciunul nu asigura suficientă apă.

„Am făcut prima fântână pe țeavă de 250, la o adâncime de 10 metri. Are 300 de litri, deci nu are debit, aștepți cam o oră să vină. Am încercat să fac alta, am forat manual 22 de metri și tot nu am debit. Sunt 400 de litri”, a relatat aceasta.

Femeia a adăugat că, potrivit estimărilor sale, prețurile ajung la 500–600 de lei pentru fiecare metru forat, astfel că realizarea unui puț de 100 de metri ar putea costa 50.000–60.000 de lei.

O altă româncă a povestit că a investit peste 1.000 de euro în adâncirea unei fântâni, fără să rezolve problema.

„Și la noi a secat fântâna, chiar după ce am adâncit-o cu circa doi-trei metri, având adâncime de peste 20 de metri. Am investit în 2023 peste 1.000 de euro”, a relatat femeia din Berești-Bistrița, județul Bacău.

În satul Meziad, județul Bihor, o femeie a povestit că a cheltuit peste 25.000 de lei pentru un foraj de 18 metri, într-un teren dificil.

„În final, am zis că apa e o resursă de bază și nu putem funcționa fără, așa că am decis să facem un foraj industrial de 40 de metri. Ne-a costat anul trecut, în octombrie, 25.000 de lei. Anul acesta, în vară, au secat toate fântânile din sat, dar noi am avut apă permanent. A fost o investiție bună”, a relatat altcineva.

Localnicii unui sat din Harghita readuc apa în pământ

În satul Daia, din județul Harghita, aflat la aproximativ 20 de kilometri de Odorheiu Secuiesc, seceta a provocat scăderea nivelului apei freatice de la doi metri la cinci-șase metri adâncime. Izvoarele au început să sece încă din primăvară, iar crescătorii de animale au fost nevoiți să transporte apă de la distanțe de opt-zece kilometri, arăta publicația Transilvania Transparentă (Átlátszó Erdély), într-un reportaj publicat în iulie 2026.

Pentru a combate efectele secetei, localnicii au început să amenajeze mici praguri din lemn, pietre și pământ, menite să încetinească scurgerea apei și să favorizeze infiltrarea acesteia în sol.

„În iulie 2025, a avut loc o acțiune de voluntariat de o zi. Atunci, cu ajutorul a 50 de săteni, am curățat șanțul de sub izvor. Apoi, în august, am organizat o tabără. Împreună cu localnicii, au construit pragurile de fund în cinci zile, folosind materiale disponibile la fața locului: bușteni, scânduri, pietre și garduri împletite”, a relatat Szilvia Bencze, inițiatoarea proiectului, pentru Transilvania Transparentă.

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Lucrările au beneficiat de fonduri europene de 10.000 de euro și de contribuția voluntarilor. În 2026, apa se acumulase deja în spatele pragurilor construite la marginea satului. În paralel, autoritățile și organizațiile locale pregăteau și refacerea unei pășuni degradate, prin lucrări menite să rețină apa în teren.

De ce seacă fântânile

Principala cauză a secării fântânilor este seceta prelungită, care duce la scăderea nivelului apelor subterane. Fântânile de mică adâncime sunt cele mai vulnerabile, deoarece depind de alimentarea pânzei freatice prin precipitații. Chiar și după revenirea ploilor, refacerea rezervelor de apă poate dura, în funcție de caracteristicile geologice ale terenului.

Administrația Bazinală de Apă Jiu arată că numeroase fântâni din județul Gorj seacă în perioadele secetoase și își refac rezervele după revenirea precipitațiilor.

„Apele freatice cu alimentare dominant pluvială în perioade de secetă prelungită se epuizează, astfel că pentru multe localități se impune căutarea apelor de adâncime sau a celor din rețeaua hidrografică”, arată instituția.

Pe lângă secetă, alte cauze ale diminuării apei din fântâni pot fi exploatarea intensă a resurselor subterane, prin foraje și irigații, dar și modificările produse în teren de activitățile miniere. Colmatarea cu nisip și mâl poate reduce debitul fântânilor, chiar dacă în subteran există încă apă.

Uneori și cutremurele pot provoca secarea fântânilor, prin modificarea circulației apelor subterane. Fenomenul a fost explicat într-un studiu realizat de cercetătoarea Ecaterina Borcia, de la Institutul de Fizică și Tehnologia Materialelor.

„S-a constatat că în timpul mișcării seismice depozitele de pământuri slab coezive, în general, și de nisipuri, în special, mărginite de suprafețe puțin permeabile își pot pierde stabilitatea prin reducerea considerabilă a rezistenței la forfecare, materialul ajungând să se comporte ca un lichid. Acest fenomen și-a căpătat firesc numele de lichefiere”, explica aceasta.

Autoarea arăta că fenomenul de lichefiere a terenului a fost observat și în România, după cutremurul din 4 martie 1977, în lunca Dunării și în albiile altor râuri.

„Modul cel mai spectaculos de manifestare al lichefierii (observat și la noi în țară după cutremurul de la 4 martie 1977 în lunca Dunării și în albiile altor râuri) este fisurarea terenului și formarea de «vulcani» sau «furunculi» de nisip izolați sau aliniați în lungul fisurilor. De asemenea, în urma cutremurelor s-a mai observat secarea fântânilor sau umplerea lor cu nisip, inundarea temporară a terenului și ejectarea unui amestec apă-nisip până la 2–3 metri”, se arată în studiul științific.