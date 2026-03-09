Românii care au de ales între ape infestate și țevi secate. Multe fântâni nu mai apă potabilă, iar prin rețeaua publică se dă cu porția

În județul Botoșani, pentru localnicii din zeci de localități există doar două alternative: să bea apă infestată și să-și riște sănătatea sau să cumpere apă îmbuteliată de la magazin. Și asta fiindcă multe dintre fântânile și izvoarele publice nu au apă potabilă.

Județul Botoșani, nordul extrem al României, vara anului 2025, secolul XX. Pe marginea drumului național care leagă municipiul Botoșani de vama cu Republica Moldova, în dreptul localității Drislea, se află pancarte care dau glas disperării. Pe ele scrie cu litere uriașe, realizate cu vopsea roșie : „Vrem apă!”. Localnicii ajunseseră la capătul răbdării. Deși trăiesc în județul aflat pe locul doi în România ca suprafață a luciului de apă, vară de vară îndură setea. Prin conductele publice curge apă cu porția sau deloc. Iar situația nu este singulară. Zone întregi din județ suferă din cauza lipsei de apă, iar situația este mai dramatică decât pare. Pe lângă faptul că sistemul public de alimentare cu apă, vechi și subcapacitat pentru nevoile județului, dă rateuri în multe localități, oamenii nu se mai pot baza nici măcar pe fântâni sau izvoare. Multe dintre acestea au fost declarate nepotabile de specialiștii Direcției de Sănătate Publică, adică sunt infestate cu diverse bacterii rezultate fie de la latrine, fie de la tot felul de deversări pe cursurile de apă. Nu în ultimul rând, multe fântâni sunt pline de nitriți și nitrați, adică mortale dacă apa este dată copiilor mici. Sunt sate precum Cerchejeni, în care localnicii trăiesc ca într-o adevărată Sahară, deși se află la numai 20 de kilometri distanță de unul dintre cele mai mari râuri din Moldova. Mulți dintre acești oameni sunt nevoiți să aleagă între a consuma apă infestată sau a cumpăra de la magazin, în condițiile în care Botoșani este unul dintre cele mai sărace din România, mai ales în zonele rurale.

„Din 46 de fântâni doar una îndeplinește condițiile de potabilitate”

Această realitate cruntă se desprinde din rapoartele Direcției de Sănătate Publică Botoșani. Astfel, în anul 2025 au fost verificate 46 de fântâni din 13 localități de pe raza județului. Dintre acestea doar una avea bună de băut, cea de la Mănăstirea Vorona, din comuna cu același nume. Restul, erau infestate bacteriologic sau chimic. "Pornind de la numărul de fântâni pe care noi în 2025 le-am evaluat din punct de vedere al potabilității, am constatat că din 46 de fântâni doar una singură îndeplinește condițiile de potabilitate, atât din punct de vedere microbiologic cât și din punct de vedere chimic. Celelalte ori au o problemă de poluare microbiologică, ori chimică, unde nutriții și nitrații sunt o problemă”, precizează Teodor Ferariu, directorul DSP Botoșani.

Reprezentanții DSP spun că poluarea poate fi eliminată doar identificând și îndepărtând sursele de poluare, atribuție ce cade în sarcina Primăriilor. „Poluarea este greu de eliminat doar folosind filtre. Trebuie identificată și înlăturată sursa de poluare. Responsabilitatea este a unităților administrativ teritoriale, care trebuie să găsească soluții de îndepărtare a surselor de poluare și să asigure apa potabilă către populație”, adaugă Teodor Ferariu. Situația trenează de mai bine de două decenii. Prin 2001, era verificată calitatea apei în județul Botoșani și rezulta că 80% dintre fântâni erau contaminate cu nitrați și nitriți.

În 2009, după opt ani, un alt control al DSP Botoșani a scos la iveală faptul că lucrurile nu se schimbaseră radical. Mai precis, 75% dintre fântâni continuau să aibă apă infestată. În prezent, din totalul fântânilor verificate, 97.8% sunt infestate și nu au apă bună de băut. Sursele de poluare au rămas și ele aceleași. Pe de o parte, este vorba despre dejecții de animale sau umane provenite de la grajduri sau toaletele din curte, situate prea aproape de sursele de apă sau care pur și simplu se infiltrau în pânza freatică. De cealaltă parte, este vorba despre prezența nitriților și nitraților. O altǎ sursă de poluare o reprezintă chimicalele din îngrășăminte care intră în pământ și contaminează pânza freatică.

Veri cu țevi uscate și disperare multă

Măsurile concrete au constat mai mult în amplasarea de „buline” pe fântâni care indicau faptul că nu au apă potabilă. Oricum, multe dintre acestea au secat din cauza anilor secetoși repetați. În mod normal, dacă nu există apă potabilă în fântâni, localnicii ar putea utiliza apa de la robinet. Și aici există însă o mare problemă. Sunt zone precum Cerchejeni, Drislea, Flămânzi sau Ungureni unde localnicii au primit luni întregi cu apă cu porția în mijlocul verii. De exemplu, la Cerchejeni, satul nu a avut niciodată alimentare cu apă potabilă. Fântânile de pe deal au secat iar cele din zonele mai joase ale satului nu au apă potabilă. „Vara, trăim ca-n deșert, cu gândul la apă. O picătură nu este. Fântânile au secat una după alta. Care au mai rămas au apă doar pentru spălat, dar nu de băut. Suntem disperați“, preciza Petru, un localnic din Cerchejeni.

Verile trecute, Primăria aducea apă cu cisterna și alimenta un rezervor de 400 de litri din care oamenii luau pentru adăpatul animalelor și spălat. La Drislea, același coșmar. Fântânile sunt fie secate, fie nu au apă bună de băut, iar prin rețeaua publică apa vine în cantitate redusă. „Sunt secate fântânile încă de vara trecută. Trei luni au oprit apa. A fost catastrofă. Am ajuns la capătul răbdărilor. Aproape că nu mai este apă la nicio fântână. Și în baza ce dau ăștia la robinet, murim de sete și noi și animalele. Multă lume nici nu mai ține animale. Le dă la sacrificat sau le vinde. Nu mai are cu ce le adăpa”, spunre o localnică.

Sărăcia îi obligă să-și riște sănătatea

În aceste condiții, singura șansă a unei părți a localnicilor din zonele afectate este să cumpere de la magazin apă de băut. Pentru o familie cu venituri mici asta înseamnă o cheltuială zilnică. „Mergem la magazin și luăm apă. Dar sunt oameni care să tot cumpere apă toată ziua nu-și permit. Gândiți-vă sunt pensionari care au 1200 de lei, atât”, spune o săteancă. Așa că mulți oameni își riscă efectiv sănătatea și beau din fântâni. „Am băut din fântână de multe ori. Deocamdată nu am nimic. Cu o viață suntem datori. Că oricum mori fără apă nu?”, mărturisește un localnic. Nitrații provin din îngrășăminte chimice, gunoi de grajd sau ape reziduale care contaminează pânza freatică și alimentele. Sunt transformați în organism în nitriți, care împiedică transportul oxigenului în sânge.

Sindromul copilului albastru este cel mai grav efect, manifestat prin cianoză (colorarea pielii în albastru-violaceu), cauzat de incapacitatea sângelui de a transporta oxigen, situație ce poate fi fatală pentru sugari. Consumul de apă cu nitrați poate duce la intoxicații, manifestate prin probleme respiratorii, amețeli, greață sau diaree. Unele mame respectă restricțiile legate de fântâni și oferă copiilor până la 10 ani apă cumpărată de la magazin. Sunt însă și destul cazuri în care copii au ajuns la spital din cauza intoxicației cu apă contaminată.