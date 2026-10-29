 Evenimente de Halloween 2026 în București. Petreceri și concerte pentru copii și adulți | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Evenimente de Halloween 2026 în București. Petreceri și concerte pentru copii și adulți

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Bucureștiul găzduiește, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, numeroase evenimente dedicate Halloweenului, de la festivaluri în aer liber și spectacole pentru copii până la petreceri tematice în cluburi. Prețurile biletelor pornesc de la 25 de lei și pot depăși 100 de lei, dar există și evenimente cu acces gratuit. Unde pot merge bucureștenii de Halloween 2026 și cât costă distracția?

Masă decorată de Halloween, cu dovleci, fantome, lumânări și dulciuri.
Decorațiuni și dulciuri pregătite pentru Halloween. Foto: Pixabay

Evenimente de Halloween 2026 pentru copii

West Side Hallo Fest are loc între 30 octombrie și 1 noiembrie, la Lacul Morii, și include decoruri inspirate din miturile românești, ateliere de robotică, experimente științifice și pictură pe față. Intrarea este liberă vineri, iar în weekend biletele costă 60 de lei pe zi. Copiii sub 14 ani nu plătesc.

Opera Comică pentru Copii organizează Festivalul Vrăjitoarelor, pe Calea Giulești nr. 16. Sâmbătă, spectacolul „Noaptea Vrăjitoarelor” are reprezentații la orele 17.00, 18.30 și 20.00, iar duminică, la 17.00 și 18.30. Accesul în festival este liber, însă participarea la unele activități se plătește separat.

Pe 31 octombrie, de la ora 11.00, Clubul Țăranului, din incinta Muzeului Național al Țăranului Român, găzduiește spectacolul „Halloween Magic Kids Show”, cu bilete care costă 45 de lei. Tot pentru copii, Hard Rock Cafe organizează, de la ora 13.30, o vânătoare de comori dulci, la care participarea este gratuită.

Concerte și petreceri de Halloween pentru adulți

La West Side Hallo Fest, Andra cântă sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 21.00. Duminică, pe scenă urcă Vama, de la 19.45, și Irina Rimes, de la 21.15.

Vineri, 30 octombrie, Control Club găzduiește Halloween Bash ’26, cu D.E.N.I.S. și PLANT, de la 19.30. Biletul costă 50 de lei în presale, iar costumul tematic este obligatoriu.

Tot vineri, de la ora 21.00, B52 organizează Halloween Dancing Party, unde intrarea costă 25 de lei. La Viktoria Events, petrecerea Haunted Press House începe la ora 22.00, iar biletele costă 99 de lei pentru acces general și 199 de lei pentru acces backstage. 

Sâmbătă, 31 octombrie, Berăria H organizează „The Biggest Halloween Party in Bucharest”, cu program artistic de la 22.00. La B52 are loc „Monsters’ Party: Freak Show”, cu bilete de 30 de lei, iar Fratelli Studio propune „Ani de Liceu - Halloween Edition”, de la 21.00.

Tot sâmbătă, la Quantic are loc „Carnalval SPP 5.0”, iar Expirat găzduiește „Night of the Living Punx”. Tot în seara de Halloween, la Halo Events Center este programat „The Grand Masquerade Ball x Dirty Nano Live Experience”.

De ce se poartă costume cu ocazia Halloween

Deși a devenit tot mai popular în România, Halloweenul nu face parte din tradițiile românești. Sărbătoarea își are originile în festivalul celtic Samhain, care marca sfârșitul verii și începutul iernii. Potrivit credințelor de atunci, în noaptea de 31 octombrie, granița dintre lumea celor vii și cea a morților devenea mai ușor de trecut, iar spiritele puteau reveni printre oameni.

Pentru a nu fi recunoscuți de spiritele rele, oamenii purtau măști și se deghizau. În timp, obiceiul și-a pierdut semnificația inițială.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
digi24.ro
image
Sir Patrick Stewart a murit la 86 de ani. Căpitanul din „Star Trek
stirileprotv.ro
image
SURSE: Ministrul Apărării trimite Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armament. Vor fi verificate contractele pe SAFE, angajate de Guvernul Bolojan. Ordinul a fost semnat astăzi de ministrul Radu Oprea
gandul.ro
image
Simion susține că i se pregătește o înscenare cu evadarea lui Călin Georgescu
mediafax.ro
image
Eddy Gnahore, făcut praf de fostul antrenor: „Cum să merite 25.000 de euro? Îl felicit pe Andrei Nicolescu!”
fanatik.ro
image
România se oferă să împartă cu SUA costurile pentru menținerea soldaților americani în țară, spune ministrul de Externe: „Statele Unite vor fi sensibilizate de argumentele noastre”
libertatea.ro
image
Bătălia pe șefia ONU: varianta Orban ar fi o poveste de groază menită să-i sperie pe membri, pentru ca SUA s-o impună pe Lana Nusseibeh
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
digisport.ro
image
Michael Douglas, dezvăluiri despre relația complicată cu tatăl său, Kirk Douglas. Ce îi reproșa celebrul actor
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cu cât vinde un fermier porcii de 120 de kilograme. "Putem să le dăm şi la sfert"
observatornews.ro
image
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
cancan.ro
image
Florin Manole face anunțul așteptat de pensionari despre indexarea pensiilor și bonusul de Crăciun. Avem bani!
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Jucătorul de la Egnatia, accidentare horror chiar înaintea meciului cu U Craiova! Imagini teribile. Video
fanatik.ro
image
Județul din România care a fost inclus în Top 100 al unui prestigios clasament internațional de turism. A fost propulsat de gastronomia, meșteșugurile și tradițiile locale
ziare.com
image
Anamaria Prodan s-a retras! Surpriză de proporții, după decizia definitivă a instanței în procesul cu Reghecampf
digisport.ro
image
Descoperire uluitoare în Munții Alpi! Ce a găsit un ghid montan într-o grotă situată la aproape 3.000 de metri altitudine
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
VIDEO Bătaie ca-n galele MMA în Parlament. S-au împărţit pumni şi picioare până aleşii au plecat cu ambulanţa
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie în acest an. Decizie oficială de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Care e secretul căsniciei Andreei Bănică cu impresarul Lucian Mitrea? Ce spune artista despre momentele de cumpănă: „Nu sunt femeia care ar fi iertat ceva”
click.ro
image
Unde a dispărut Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu! Cum arată la 45 de ani și ce s-a ales de viața ei după divorț
click.ro
image
Codruța Filip, apariție îndrăzneață la petrecerea VIVA! Andreea Marin, Cătălin Botezatu și Geanina Ilieș au impresionat cu ținutele lor
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Meghan Markle profimedia 1145857249 jpg
„Meghan și mai cum?!” Umilințele nu se mai termină pentru ducesa care este, mai nou, confundată cu un fost lider politic în vârstă
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Robert Tudor, pus la zid după ce s-a aflat cât ar costa casa sa! Cum le-a răspuns magicianul celor care îl întreabă de unde are bani: „Mai trebuie să mă justific?”
image
Care e secretul căsniciei Andreei Bănică cu impresarul Lucian Mitrea? Ce spune artista despre momentele de cumpănă: „Nu sunt femeia care ar fi iertat ceva”

OK! Magazine

image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară