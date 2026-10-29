Evenimente de Halloween 2026 în București. Petreceri și concerte pentru copii și adulți

Bucureștiul găzduiește, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, numeroase evenimente dedicate Halloweenului, de la festivaluri în aer liber și spectacole pentru copii până la petreceri tematice în cluburi. Prețurile biletelor pornesc de la 25 de lei și pot depăși 100 de lei, dar există și evenimente cu acces gratuit. Unde pot merge bucureștenii de Halloween 2026 și cât costă distracția?

Decorațiuni și dulciuri pregătite pentru Halloween. Foto: Pixabay

Evenimente de Halloween 2026 pentru copii

West Side Hallo Fest are loc între 30 octombrie și 1 noiembrie, la Lacul Morii, și include decoruri inspirate din miturile românești, ateliere de robotică, experimente științifice și pictură pe față. Intrarea este liberă vineri, iar în weekend biletele costă 60 de lei pe zi. Copiii sub 14 ani nu plătesc.

Opera Comică pentru Copii organizează Festivalul Vrăjitoarelor, pe Calea Giulești nr. 16. Sâmbătă, spectacolul „Noaptea Vrăjitoarelor” are reprezentații la orele 17.00, 18.30 și 20.00, iar duminică, la 17.00 și 18.30. Accesul în festival este liber, însă participarea la unele activități se plătește separat.

Pe 31 octombrie, de la ora 11.00, Clubul Țăranului, din incinta Muzeului Național al Țăranului Român, găzduiește spectacolul „Halloween Magic Kids Show”, cu bilete care costă 45 de lei. Tot pentru copii, Hard Rock Cafe organizează, de la ora 13.30, o vânătoare de comori dulci, la care participarea este gratuită.

Concerte și petreceri de Halloween pentru adulți

La West Side Hallo Fest, Andra cântă sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 21.00. Duminică, pe scenă urcă Vama, de la 19.45, și Irina Rimes, de la 21.15.

Vineri, 30 octombrie, Control Club găzduiește Halloween Bash ’26, cu D.E.N.I.S. și PLANT, de la 19.30. Biletul costă 50 de lei în presale, iar costumul tematic este obligatoriu.

Tot vineri, de la ora 21.00, B52 organizează Halloween Dancing Party, unde intrarea costă 25 de lei. La Viktoria Events, petrecerea Haunted Press House începe la ora 22.00, iar biletele costă 99 de lei pentru acces general și 199 de lei pentru acces backstage.

Sâmbătă, 31 octombrie, Berăria H organizează „The Biggest Halloween Party in Bucharest”, cu program artistic de la 22.00. La B52 are loc „Monsters’ Party: Freak Show”, cu bilete de 30 de lei, iar Fratelli Studio propune „Ani de Liceu - Halloween Edition”, de la 21.00.

Tot sâmbătă, la Quantic are loc „Carnalval SPP 5.0”, iar Expirat găzduiește „Night of the Living Punx”. Tot în seara de Halloween, la Halo Events Center este programat „The Grand Masquerade Ball x Dirty Nano Live Experience”.

De ce se poartă costume cu ocazia Halloween

Deși a devenit tot mai popular în România, Halloweenul nu face parte din tradițiile românești. Sărbătoarea își are originile în festivalul celtic Samhain, care marca sfârșitul verii și începutul iernii. Potrivit credințelor de atunci, în noaptea de 31 octombrie, granița dintre lumea celor vii și cea a morților devenea mai ușor de trecut, iar spiritele puteau reveni printre oameni.

Pentru a nu fi recunoscuți de spiritele rele, oamenii purtau măști și se deghizau. În timp, obiceiul și-a pierdut semnificația inițială.