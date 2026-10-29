Ce facem în București în weekendul 31 octombrie - 1 noiembrie. Concerte, petreceri de Halloween, festivaluri, târguri și spectacole

Nu ți-ai făcut încă planuri pentru weekend? Bucureștiul are de toate, de la concerte cu Andra, Vama și Irina Rimes și petreceri de Halloween până la festivaluri de film, târguri de antichități, spectacole de teatru și activități pentru copii. Iar dacă preferi o plimbare, o expoziție sau câteva ore petrecute în aer liber, există variante și pentru cei care nu vor să cheltuiască prea mult.

Concertele și festivalurile se numără printre atracțiile weekendului în București Foto: Pixabay

Weekendul 31 octombrie -1 noiembrie coincide cu sărbătoarea de Halloween, iar mai multe locuri din București se pregătesc pentru petreceri și evenimente tematice. La Lacul Morii, West Side Hallo Fest propune trei zile de concerte și activități pentru toate vârstele, în timp ce Opera Comică pentru Copii organizează un festival dedicat micilor amatori de magie și povești.

Dincolo de Halloween, oferta este variată. Festivalul SoNoRo aduce muzica de cameră în spații neconvenționale, Les Films de Cannes à Bucarest se încheie duminică, iar la Romexpo pot fi vizitate târguri dedicate agriculturii, industriei alimentare și antichităților. Teatrele din Capitală au programate zeci de reprezentații, iar muzeele propun expoziții și tururi ghidate.

Halloween la Lacul Morii: Andra, Vama și Irina Rimes, la West Side Hallo Fest

Unul dintre cele mai mari evenimente ale weekendului este West Side Hallo Fest, organizat în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, la Baza Digului Lacului Morii, în Sectorul 6.

Ajuns la a patra ediție, festivalul are tema „ORIGINI - Înainte de povești”, inspirată de miturile și legendele românești. Vizitatorii vor întâlni instalații tematice inspirate de personaje precum Muma Pădurii, Ielele și Cerbul Fermecat.

Sâmbătă, 31 octombrie, concertele de pe scena mare încep la ora 16.15, cu The Velvets. Urmează RVRSE, de la 17.00, Antonio Pican, de la 18.35, și Lupii lui Calancea, de la 19.30. Andra va urca pe scenă la ora 21.00.

Duminică, 1 noiembrie, sunt programate concerte cu Alex & The Fat Penguins, Vama și Irina Rimes. Vama cântă de la ora 19.45, iar Irina Rimes încheie festivalul cu un concert programat între 21.15 și 22.00.

Pe lângă muzică, organizatorii au pregătit spectacole de acrobație aeriană, un escape room, ateliere de robotică, experimente științifice, activități de desen, pictură pe față și creație muzicală.

Festivalul este deschis între orele 10.00 și 22.00. Vineri, 30 octombrie, accesul este gratuit pentru toată lumea. Sâmbătă și duminică, biletul costă 60 de lei pe zi, iar abonamentul pentru cele două zile este 100 de lei.

Copiii sub 14 ani beneficiază de intrare gratuită, pe baza unui document care atestă vârsta. Minorii de până la 16 ani trebuie să fie însoțiți de un adult.

Organizatorii recomandă folosirea transportului public, întrucât parcarea în apropierea festivalului va fi permisă doar riveranilor și persoanelor cu dizabilități. Se poate ajunge cu metroul până la Crângași, cu tramvaiele 41 și 11 sau cu autobuzele care deservesc zona.

Opera Comică pentru Copii se transformă în Academia Secretă a Magiei

Familiile care caută activități pentru cei mici pot merge la Festivalul Vrăjitoarelor, organizat la Opera Comică pentru Copii, pe Calea Giulești nr. 16.

Festivalul, desfășurat între 9 octombrie și 1 noiembrie, transformă curtea instituției într-o Academie Secretă a Magiei, unde copiii participă la jocuri, misiuni și ateliere inspirate de povești fantastice.

Sâmbătă, 31 octombrie, spectacolul „Noaptea Vrăjitoarelor” are trei reprezentații, la orele 17.00, 18.30 și 20.00. Duminică, spectacolul poate fi urmărit de la 17.00 și 18.30.

În ambele zile sunt programate și „Noaptea Magiei”, cu reprezentații la orele 10.00, 12.00, 15.00, 17.30 și 19.00, precum și opera „Hänsel și Gretel”, de la ora 11.00.

Pentru copiii foarte mici, cu vârste între 0 și 3 ani, spectacolul „Bubu la Zoo” are reprezentații la 10.00, 11.00 și 12.00, în Sala UnderGrant.

Tot în weekend, de la orele 16.30 și 18.00, este programat „Atelier Bubu Buhuhu”.

Târgul Vrăjitoarelor este deschis sâmbătă și duminică, între orele 10.00 și 20.00.

Intrarea la festival este gratuită, însă unele activități se plătesc cu tichete OCC. Cardul necesar pentru utilizarea tichetelor costă 3 lei, iar un tichet are aceeași valoare.

Petreceri de Halloween pentru adulți

Pentru cei care vor să petreacă seara de 31 octombrie în oraș, Berăria H anunță evenimentul „The Biggest Halloween Party in Bucharest”.

Petrecerea este programată sâmbătă, cu acces de la ora 20.00 și începerea programului de la ora 22.00. Organizatorii pregătesc decoruri tematice, proiecții și momente artistice, iar costumele de Halloween fac parte din atmosfera evenimentului.

Tot sâmbătă, Quantic găzduiește „Carnalval SPP 5.0”, un eveniment tematic de Halloween.

Alte opțiuni anunțate pentru seara de Halloween includ „Night of the Living Punx”, la Expirat, și „The Grand Masquerade Ball x Dirty Nano Live Experience”, la Halo Events Center.

Programul, condițiile de acces și disponibilitatea biletelor pentru petrecerile din cluburi trebuie consultate pe paginile organizatorilor.

Festivalul SoNoRo: jazz și muzică de cameră în spații neconvenționale

Cei care preferă o seară de muzică într-un cadru mai liniștit pot alege Festivalul SoNoRo, care începe vineri, 30 octombrie, și propune anul acesta tema „Melodia infinită”.

Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 19.00, la Palatul Bragadiru, în Sala Godot, este programat concertul „COLOURS: Jazz in Motion”.

Duminică, 1 noiembrie, festivalul continuă cu trei evenimente. Primul, „Luceafărul de dimineață”, începe la ora 11.00, la Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, pe strada Johann Gutenberg nr. 19.

De la ora 16.00, la ARCUB – Hanul Gabroveni, este anunțat concertul „Fugarul”, iar seara, de la ora 21.00, Club Control găzduiește evenimentul „Față în față”.

Festivalul reunește artiști și programe muzicale care îmbină repertoriul clasic cu abordări contemporane.

Ultimele zile ale festivalului Les Films de Cannes à Bucarest

Pasionații de cinema mai au la dispoziție două zile pentru a participa la Les Films de Cannes à Bucarest, festival care se încheie duminică, 1 noiembrie.

Ajuns la cea de-a XVII-a ediție, evenimentul aduce în fața publicului din România filme prezentate la Festivalul de la Cannes, inclusiv producții premiate și filme de autor.

Proiecțiile se desfășoară în mai multe spații culturale din București: Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului Român, Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României și Apollo111.

Programul este o alternativă pentru spectatorii care vor să descopere producții cinematografice internaționale în afara circuitului comercial obișnuit.

Orele proiecțiilor și disponibilitatea biletelor diferă în funcție de film și de cinematograf.

Târguri la Romexpo: de la utilaje agricole la obiecte de colecție

La Romexpo, weekendul aduce ultimele două zile ale târgurilor INDAGRA și INDAGRA FOOD, desfășurate între 28 octombrie și 1 noiembrie.

INDAGRA este dedicat agriculturii, zootehniei, horticulturii și tehnologiilor din domeniu, în timp ce INDAGRA FOOD se concentrează asupra industriei alimentare. Aici, vizitatorii pot descoperi utilaje, echipamente, soluții tehnologice, produse și demonstrații dedicate acestor sectoare.

Potrivit informațiilor de pe pagina web pe care se pot achiziționa bilete, programul este: sâmbătă, 31 octombrie, între orele 10.00 și 18.00, iar duminică, 1 noiembrie, între 10.00 și 16.00. Biletul costă 30 de lei pe zi, iar copiii sub 7 ani au acces gratuit dacă sunt însoțiți de un adult cu bilet valabil.

Tot la Romexpo, în Pavilionul C2, are loc Antique Market IV, târg dedicat pasionaților de antichități și obiecte de colecție. Vizitatorii pot găsi mobilier de epocă, porțelanuri, obiecte decorative, tablouri, icoane, ceasuri, bijuterii și alte piese vechi. Târgul se încheie duminică, 1 noiembrie.

Musicaluri și operetă la Teatrul „Ion Dacian”

Pentru iubitorii teatrului muzical, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” propune două producții în weekend.

Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 18.00, este programat musicalul „My Fair Lady”, inspirat de piesa „Pygmalion”, scrisă de George Bernard Shaw.

Duminică, 1 noiembrie, tot de la ora 18.00, publicul poate urmări opereta „Victoria și-al ei husar”.

Avanpremieră și premieră la Teatrul Masca

Teatrul Masca aduce în fața publicului spectacolul „Pasagerul clandestin”, cu avanpremiera programată sâmbătă, 31 octombrie, și premiera duminică, 1 noiembrie.

Ambele reprezentații încep la ora 19.00 și au loc în Sala Mare.

Sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala de Cartier este programat și spectacolul „TRAP”.

La Teatrul Metronom putem vedea, vineri, în premieră piesa „Trei frați pătați” cu Andi Vasluianu, Teo Dincă, Cătălin Babliuc și Andreea Mateiu.

Ce spectacole se joacă sâmbătă, 31 octombrie

Oferta teatrelor bucureștene este bogată și în acest weekend.

La Teatrul Bulandra, spectacolul „Richard 3” are două reprezentații, de la orele 12.00 și 19.00, în Sala Liviu Ciulei.

Teatrul de Comedie prezintă „Visul american”, de la ora 19.00, în Sala Radu Beligan, și „Oameni buni”, de la 19.30, în Sala Studio.

La Teatrul Excelsior, „Muzici și faze” începe la ora 19.00, în Sala Ion Lucian.

Teatrul Mic propune „Cântăreața cheală”, de la ora 19.00, în Sala Studio.

La Teatrul Nottara sunt programate „Jake și femeile lui”, de la ora 19.00, în Sala Horia Lovinescu, și „Perspective grandioase”, de la 19.30, în Sala George Constantin.

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Teatrul Dramaturgilor Români prezintă „Odată am ucis o vrabie”, de la ora 19.00, în Sala Ion Băieșu.

La Teatrul Evreiesc de Stat, spectacolul „Mesia” începe la ora 19.00, iar Teatrul Metropolis propune „(the) Woman”, de la 19.30, în Sala Mică.

La Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, spectacolul „Adrian, O Singură Energie!” este programat la ora 19.00, în Sala Savoy.

Ce spectacole se joacă duminică, 1 noiembrie

Duminică, Teatrul Bulandra prezintă „Teroare”, de la ora 19.00, în Sala Toma Caragiu.

La Teatrul de Comedie se joacă „Lirda”, de la ora 19.00, în Sala Radu Beligan, și „Forma lucrurilor”, de la 19.30, în Sala Studio.

Teatrul Excelsior păstrează în program „Muzici și faze”, de la ora 19.00.

La Teatrul Mic sunt programate „Oameni, locuri, lucruri”, de la 18.30, în Sala Atelier, și „Ellen Babić”, de la 19.00, în Sala Studio.

Teatrul Odeon propune „Trei generații”, de la ora 19.00, în Sala Majestic, și „Gardenia”, de la 19.30, în Sala Studio.

La Teatrul Nottara, „Jake și femeile lui” are două reprezentații, la 12.00 și 19.00, iar „Mama” este programat de la 19.30.

La Teatrul Evreiesc de Stat se joacă „Cântarea Cântărilor”, de la ora 19.00.

Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” prezintă și duminică spectacolul „Adrian, O Singură Energie!”, de la ora 19.00.

Teatru pentru copii: „Albă ca Zăpada”, „Pinocchio” și „Scufița Roșie”

La Teatrul de Păpuși Țăndărică, sâmbătă, 31 octombrie, se joacă „Tigrișorul Petre”, de la orele 10.00 și 12.00, în Sala Lahovari.

Duminică, la aceleași ore, este programat spectacolul „Scufița Roșie”.

La Teatrul Ion Creangă, sâmbătă, de la ora 11.00, copiii pot urmări „Albă ca Zăpada”, iar de la 18.00, „O mie și una de nopți - Lampa lui Aladin”.

Duminică, programul include „Ursul păcălit de vulpe”, de la ora 11.00, și „Pinocchio”, de la ora 18.00.

Expoziții și tururi ghidate la Palatul Suțu

Pentru cei care preferă muzeele, Palatul Suțu oferă mai multe variante de petrecere a timpului liber.

Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 11.00, muzeograful și curatorul Nicoleta Bădilă susține un tur ghidat dedicat expoziției „Brâncovenii: putere, politică și moștenire. Portrete din Colecția Muzeului Municipiului București”.

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Expoziția poate fi vizitată până pe 6 decembrie.

Tot la Palatul Suțu este deschisă expoziția „Monede biblice - Banii în Vechiul și Noul Testament”, inaugurată pe 28 octombrie, care prezintă istoria monedelor din Orientul Apropiat antic. Aceasta rămâne deschisă până pe 29 noiembrie.

Alte expoziții disponibile sunt „Ecouri în patrimoniul contemporan: BCR și Pinacoteca București”, până pe 8 noiembrie, și „Expoziția Generală Română din 1906 - Jubileul în imagini la 120 de ani”, până pe 15 noiembrie.

Vernisaj gratuit la Palatul Mogoșoaia

Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 11.00, la Galeria Cuhnie din cadrul Palatului Mogoșoaia are loc vernisajul expoziției de pictură și grafică „Mozaic cromatic - semne & realități”.

Accesul la vernisaj este gratuit, iar expoziția poate fi vizitată până pe 15 noiembrie.

Tot la Palatul Mogoșoaia, vizitatorii mai pot descoperi „Architecture of the Unseen”, proiect prezentat în Galeria Parter Palat și Galeria Ghețărie, care se încheie duminică, 1 noiembrie.

Ateliere și alte expoziții pentru cei care preferă o zi la muzeu

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Casa Filipescu-Cesianu are loc atelierul de citit și de imaginat „Cu capul în nori”, alături de scriitoarea Cristina Beatrice Preda.

În aceeași clădire poate fi vizitată expoziția permanentă „Muzeul Vârstelor - povestea fiecăruia dintre noi, de la copilărie la senectute”.

La Muzeul Theodor Aman, expoziția „Aman – Linie, Punct. Theodor Aman – desenator” este deschisă până pe 6 noiembrie.

Muzeul Național al Literaturii Române găzduiește expoziția „Dialog între Formă și Conținut”, semnată de Doru Ivan, până pe 7 noiembrie, la sediul din Calea Griviței nr. 64-66.

Tot în acest weekend poate fi vizitată expoziția „CSWeek V – Women Shaping Sustainability”, la sediul muzeului din strada Nicolae Crețulescu nr. 8, până pe 1 noiembrie.

La ARCUB, expoziția „Eyes flatten”, din Sala Bolților, poate fi vizitată până sâmbătă, 31 octombrie.

Băneasa Forest Run: alergare pe trasee de 3, 6, 11 și 21 de kilometri

Duminică, 1 noiembrie, Pădurea Băneasa găzduiește Băneasa Forest Run, o competiție de alergare pe poteci și drumuri forestiere.

Evenimentul include patru probe: semimaraton de 21 de kilometri, cros de 11 kilometri, sprint de 6 kilometri și Family Run, un traseu necompetitiv de 3 kilometri.

Startul semimaratonului este programat la ora 9.15, cel al crosului la 12.25, sprintul începe la 12.50, iar Family Run la 14.40.

Evenimentul este dedicat participanților înscriși în prealabil. Termenul anunțat pentru înscrieri a fost 18 octombrie, astfel că cei interesați să participe trebuie să verifice direct la organizatori dacă mai există posibilitatea ocupării unui loc.