„Era așa de bine în România lui Ceaușescu, că erau păzite granițele cu mitraliere”. Mesajul din SUA care i-a înfuriat pe foștii grăniceri

Mesajul unui român stabilit în Statele Unite, în care acesta îi mulțumește unui grănicer despre care spune că ar fi dormit în post, ușurându-i astfel trecerea frontierei, a stârnit un val de reacții și a reaprins o dispută veche între foștii grăniceri de la „frontiera roșie” a României și cei care au încercat, uneori cu prețul vieții, să fugă în Iugoslavia și apoi spre Occident.

Grăniceri în imagini de epocă. Foto: Sursa: colaj. Dan Păduraru, Facebook, Grănicerii.

În anii ’80, mii de români și-au pus viața în pericol încercând să fugă din România condusă de regimul Ceaușescu.

Mulți au fost împușcați la frontiera de vest, care despărțea atunci România de fosta Iugoslavie, ori au murit în apele Dunării.

Dramele celor care încercau să plece din România

Alții au fost capturați, agresați și trimiși în închisorile din țară. Au existat și numeroase cazuri în care românii ajunși în Iugoslavia au fost predați autorităților române, iar la întoarcere îi așteptau închisoarea și persecuțiile.

„Bucuria de un minut că ai trecut granița a fost urmată de haos. Îmi amintesc că în Padinska Skela era un băiat care plângea tot timpul: și-a pierdut fratele pe Dunăre. În lagăre erau mulți tineri fără familie și, probabil, ei erau singurii fericiți. Pe malul sârbesc sunt zeci de morminte fără nume. De multe ori, sârbii împingeau cadavrele înapoi în Dunăre; era mai simplu decât să sape gropi”, relata un român care reușise să fugă din România în 1984.

Unii fugari își aminteau și abuzurile din lagărele iugoslave.

„În 1984, la 1 august, eram în Iugoslavia. Două săptămâni de închisoare la Vârșeț, apoi Padinska Skela, o închisoare numită «lagăr». Aveam ascunse bucăți de lamă de bărbierit în manșeta de la cămașă, în caz că eram duși la Moravița – să găsească doar cadavre. S-a întâmplat, dar nimeni nu spune. Îmi amintesc că bărbații erau separați de femei, chiar dacă erau familii. Seara se încuiau ușile și începea circul. Polițiștii sârbi scoteau femeile la «dans». Se auzeau gemete și râsete toată noaptea. Nimeni nu întreba nimic. Simțeam rușinea incapacității de a face ceva și frica faptului că, la orice plângere, erai dus la Moravița și predat grănicerilor din România”, a relatat un român pe pagina de Facebook „Frontieriștii”.

Mulți români au reușit însă să treacă frontiera de vest și de sud-vest și, odată ajunși în Iugoslavia, au avut parte de un tratament omenos. După o perioadă petrecută în lagăre, au fost eliberați și și-au putut continua drumul spre Occident.

La patru-cinci decenii distanță, mulți au povestit pe rețelele de socializare despre experiențele prin care au trecut. Pagina de Facebook „Frontieriștii”, dedicată românilor care au fugit din țară în timpul regimului comunist, a păstrat numeroase astfel de mărturii.

În multe relatări, foștii fugari vorbesc despre teama inspirată de grănicerii români. De cealaltă parte, și foștii grăniceri au creat pagini unde își deapănă amintirile și încearcă să își regăsească foștii colegi.

Nicholas Smith, un român stabilit în SUA. Foto: FACEBOOK

Pe una dintre aceste pagini, numită „Grănicerul” un român ajuns în Statele Unite ale Americii în anii ’80 a publicat un mesaj care a stârnit controverse și a scos la iveală resentimentele rămase între mulți foști frontieriști și foști grăniceri.

„Mulțumesc grănicerului care a dormit la post, pentru că astfel am ajuns căpitan în US Navy”, a scris Nicholas Smith, un român stabilit în SUA, alături de o fotografie în care apare în uniformă militară americană.

Mesajul românului din SUA a înfuriat mulți foști grăniceri

Mesajul său a stârnit sute de comentarii și a scos la iveală resentimente vechi între foștii grăniceri și cei care au încercat să fugă din România comunistă.

Mulți l-au întâmpinat cu acuzații și injurii, reproșându-i că ar fi trădat România, în timp ce alții au amintit de cruzimile și abuzurile la care erau supuși unii dintre cei prinși în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera. De cealaltă parte, foștii militari privesc adesea cu nostalgie acea perioadă și susțin că nu făceau decât să își îndeplinească datoria.

Mulți foști grăniceri au reclamat ironia românului ajuns în Statele Unite și au susținut că militarii nu dormeau în post, iar unii dintre ei ar fi putut chiar să închidă ochii intenționat pentru a-i lăsa pe fugari să treacă. Alții au apărat activitatea grănicerilor, afirmând că aceștia respectau legile și ordinele vremii și că își riscau, la rândul lor, libertatea sau chiar viața atunci când un transfug reușea să scape.

„Puteți să ajungeți și amiral! Caracter zero. Sunteți de o penibilitate ieșită din comun. Cum puteți face asemenea afirmație: «care dorm în post»? Eu cred că ați avut norocul și ați dat peste unul dintre miile de militari care gândeau ca mine și a închis ochii. Militarul respectiv nu câștiga absolut nimic dacă vă prindea. Însă pentru dumneavoastră era jale. Drept mulțumire, acum îl ironizați!”, i-a reproșat un fost grănicer.

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„Pe tura mea, pe schimbul meu, pe plantonul meu, sigur nu ați trecut. Și acum să vă divulg un secret: nu se dormea în post la grăniceri”, a comentat altul.

Românul din SUA, ironizat de foști grăniceri

Unii au mers mai departe și au susținut că grănicerii erau, la rândul lor, expuși unor riscuri serioase și că au existat militari uciși în timpul serviciului. Un fost grănicer a povestit cum a escortat trei persoane capturate, având asupra sa un pistol-mitralieră fără muniție. Abia după ce aceștia au fost predați pentru cercetări a aflat că unul dintre ei purta un stilet artizanal.

„Un căpitan mi-a spus să duc arma și muniția la corpul de gardă. I-am raportat că nu dețin muniție, ci doar arma. Acesta a început să se închine, ceva foarte rar pe acele timpuri, și m-a băgat în birou să-mi arate că găsise un stilet artizanal la unul dintre transfugi. Așa că eu țin să le mulțumesc celor trei că nu au îndrăznit să mă atace cu cuțitul în dubă, în timp ce se afla în trafic. Așa că nu vă mai dați cocoși”, a relatat acesta.

„Grănicerii și-au făcut datoria și au respectat legile. Nu au împușcat oameni nici pe timpul lui Ceaușescu și nici în prezent”, a susținut un alt fost militar. Documentele oficiale și cercetările ulterioare au arătat însă că numeroși de români au fost împușcați pe fâșie în încercarea de a fugi din țară.

Alt român a atras atenția asupra consecințelor pe care le putea suporta un grănicer după reușita unui fugar.

„Dacă ești căpitan în U.S. Navy, știi ce a pățit grănicerul pe unde ai trecut? Pe fâșie ți-a rămas urma. Știi cât a plâns mama lui? Acum poți spune locul pe unde ai trecut. Poate sunt grăniceri care au fost acolo. Anul și locul”, i-a cerut acesta.

Unii foști militari au relatat că unii grăniceri îi lăsau intenționat pe fugari să treacă.

„Confirm! Dar asta se întâmpla în frontiera inactivă, la Dunăre și poate la Ucraina/Rusia. La unguri sau sârbi, exclus. Dar, uneori, unii mai aveau și conștiință și lăsau treceri. Cel mai probabil, ați fost un norocos”, afirma unul dintre ei.

Fuga din România, plină de riscuri

Mulți foști frontieriști și susținători ai acestora au amintit că românii care încercau să treacă granița în anii ’80 fugeau dintr-un regim represiv și că unii dintre cei capturați erau bătuți, umiliți sau chiar își pierdeau viața. Pentru ei, faptul că militarii „își făceau datoria” nu înlătura responsabilitatea pentru abuzurile comise la frontieră.

„Atâta răutate văd în comentariile unora. Români suntem cu toții. Cei care au îndrăznit să plece, indiferent pe orice cale și oricum, au făcut-o pentru o viață mai bună. Luna ce vine se împlinesc 40 de ani de când am trecut Dunărea. Sunt mândru de curajul meu și de al celor care au reușit să scape de sistem”, a scris un român.

Alții au readus în discuție acuzațiile grave privind violențele de la frontieră.

„Te băteau de erai acum mort... acolo, în cimitirul fugarului necunoscut. Așa făceau grănicerii. Cinste celor care au reușit să fugă din țară în timpul regimului Ceaușescu. Au încercat și au reușit. Au fost mulți care nu au mai apucat să ajungă dincolo”, afirma altul.

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Unii au ironizat și nostalgia față de perioada comunistă.

„Nostalgicii rămân nostalgici. Era așa de bine în România lui Ceaușescu, că erau păzite granițele cu mitraliere...”, a amintit un român.

Altcineva a apreciat reușita românului ajuns în Statele Unite.

„Oamenii sunt invidioși! Dacă a ajuns căpitan în U.S. Navy, bravo lui! Nu înseamnă că nu a iubit România!”, a scris acesta.

Altul a pus sub semnul întrebării chiar sensul misiunii grănicerilor din acea perioadă.

„Am mai întrebat, dar nimeni nu răspunde: câți dușmani ați prins care voiau să intre și câți români care voiau să fugă din lagăr?”, a scris acesta.

Mesajele românilor, blamate de români

Un român a recunoscut că militarii aveau obligația de a opri oamenii care încercau să fugă, dar a condamnat abuzurile comise după capturare.

„Au fost și grăniceri care aveau un comportament mizerabil după capturarea celor ce încercau să fugă: bătăi, înjurături, umilire, care chiar nu-și aveau rostul. Am purtat cu mândrie uniforma de grănicer și o respect și în ziua de astăzi”, a scris fostul grănicer.

Alții au remarcat mai ura care continuă să se manifeste între cele două tabere.

„Băi, frați români și alte neamuri, dar multă-i ura între noi și mult venin s-a adunat. Nația asta nu se mai face bine niciodată dacă continuăm așa”, a notat un român..

Altcineva a reclamat răspunsurile extrem de acide ale multor români la mesaj.

„Doamne ferește, mă uit la comentarii... Omul a trecut și a scăpat. Nu înțeleg de ce vă ofticați?”, a transmis un internaut.

„Majoritatea celor ce postează sunt mai dispuși astăzi să împuște acest om decât atunci când erau în post. Oare de ce?”, a concluzionat un alt internaut.