Video Elevii blocați în trafic din cauza vremii severe nu vor pierde proba de la Bac. Anunțul Ministerului Educației

Elevii care nu au reușit miercuri, 1 iulie, să ajungă la timp la proba de Bacalaureat din cauza furtunilor vor putea susține examenul la ora 13:00, cu subiecte de rezervă. Măsura vine după ce torențiale au provocat perturbări semnificative în transportul public. În București, zeci de linii STB au înregistrat întârzieri, blocaje sau au circulat pe trasee modificate, după acumulări de apă, copaci și elemente de construcție căzute pe carosabil, dar și avarii la rețeaua de electrică.

Ministerul Educației a anunțat că absolvenții de liceu care nu reușesc să ajungă la timp la proba obligatorie a profilului din cadrul Bacalaureatului 2026, din cauza furtunilor, inundațiilor sau a blocajelor de trafic generate de vremea rea, vor avea posibilitatea să susțină examenul în aceeași zi, la ora 13:00, folosind subiectele de rezervă.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a explicat că măsura nu este una specială pentru această sesiune de examen, ci face parte din procedurile standard aplicate în situațiile în care candidatul nu poate ajunge la examen din motive independente de voința sa.

„Avem întotdeauna proceduri pentru situații în care elevul nu ajunge la examen din motive care nu-i sunt imputabile. Soluția este subiectul de rezervă de la ora 13”, a declarat oficialul, precizând că se presupune că până la această oră toți elevii pot ajunge în centrele de examen, pentru edupedu.

Ministerul Educației a transmis, de asemenea, o adresă către inspectoratele școlare prin care solicită măsuri suplimentare pentru protejarea candidaților și a comisiilor de examen în contextul condițiilor meteo nefavorabile.

Probleme în trafic în Capitală din cauza furtunii

În București și în alte zone, transportul public a fost serios afectat. Mai multe linii de tramvai au înregistrat întârzieri sau au fost blocate temporar din cauza acumulărilor de apă și a avariilor la rețeaua electrică de contact.

Autoritățile au raportat, de asemenea, intervenții numeroase ale pompierilor pentru îndepărtarea copacilor căzuți și gestionarea inundațiilor locale. În unele zone ale Capitalei, circulația a fost îngreunată, iar anumite stații de metrou au avut probleme din cauza infiltrațiilor de apă.

Societatea de Transport București a transmis că mai multe linii de transport au fost afectate, cu posibile întârzieri și modificări de traseu, în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Cele mai mari probleme au fost semnalate pe Calea Văcărești, Bulevardul Mărășești, Calea Moșilor, Bulevardul Energeticienilor, Bulevardul Metalurgiei, Strada Progresului, Șoseaua Pantelimon, Strada Polizu, Piața Presei, Străulești și în alte zone ale Capitalei.

În urma acestor incidente sunt afectate liniile 1, 5, 7, 10, 11, 23, 25, 27, 41, 47, 54, 66, 72, 76, 79, 86, 97, 100, 112, 123, 125, 135, 143, 168, 226, 232, 241, 312, 330, 353, 368 și 381, care pot înregistra întârzieri, blocaje temporare sau modificări de traseu.

De asemenea, stația Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar, după ce infiltrațiile provocate de ploile abundente au inundat șinele.

Potrivit ISU București-Ilfov, apa acumulată a ajuns până la nivelul peronului. Situația a creat probleme majore în orele de vârf, iar călătorii au avut de înfruntat aglomerație și întârzieri.