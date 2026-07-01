Foto Piața Victoriei 2, inundată după furtună: apa a ajuns până la peron. Zeci de linii STB înregistrează întârzieri sau blocaje

Ploile torențiale care au lovit Bucureștiul în noaptea de marți spre miercuri au provocat blocaje majore în transportul public. Zeci de linii STB înregistrează întârzieri, blocaje sau circulă pe trasee modificate din cauza acumulărilor de apă, a copacilor și acoperișurilor căzute pe carosabil, dar și a avariilor la rețeaua de contact.

Potrivit STB, cele mai mari probleme au fost semnalate pe Calea Văcărești, Bulevardul Mărășești, Calea Moșilor, Bulevardul Energeticienilor, Bulevardul Metalurgiei, Strada Progresului, Șoseaua Pantelimon, Strada Polizu, Piața Presei, Străulești și în alte zone ale Capitalei.

În urma acestor incidente sunt afectate liniile 1, 5, 7, 10, 11, 23, 25, 27, 41, 47, 54, 66, 72, 76, 79, 86, 97, 100, 112, 123, 125, 135, 143, 168, 226, 232, 241, 312, 330, 353, 368 și 381, care pot înregistra întârzieri, blocaje temporare sau modificări de traseu.

Pentru a prelua fluxul de călători pe unul dintre cele mai afectate trasee, STB a introdus linia navetă 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea, înlocuind temporar tramvaiele acolo unde circulația este întreruptă.

„Echipele de intervenție ale STB acționează în colaborare cu autoritățile competente pentru remedierea situațiilor apărute și reluarea circulației în condiții de siguranță”, a transmis compania.

Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă din cauza infiltrațiilor

Probleme au apărut și în rețeaua de metrou. Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar, după ce infiltrațiile provocate de ploile abundente au inundat calea de rulare.

„Ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în municipiul București și a infiltrațiilor masive de apă, calea de rulare din stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, stația Piața Victoriei 2 rămâne temporar închisă până la finalizarea intervențiilor necesare”, a transmis Metrorex.

În aceste condiții, circulația trenurilor pe Magistrala 1 este reorganizată astfel:

între Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare, la linia 2;

între Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.

Reprezentanții Metrorex precizează că toate stațiile sunt dotate cu instalații automate de pompare a apei, iar echipele de intervenție lucrează pentru evacuarea infiltrațiilor și reluarea circulației în condiții normale cât mai rapid.