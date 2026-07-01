Video Pasajul Poligrafiei din București, transformat într-un lac. Pompierii au înotat până la mașinile scufundate

Scene impresionante au fost surprinse în București în noaptea de marți spre miercuri, după ploile torențiale care au inundat Capitala. În Pasajul Poligrafiei, mai multe autoturisme au fost complet acoperite de apă, iar pompierii au fost nevoiți să înoate până la acestea pentru a verifica dacă în interior se aflau persoane surprinse de viitură.

Intervenția a avut loc în Sectorul 1, una dintre zonele grav afectate de precipitațiile abundente. Imaginile surprinse la fața locului îi arată pe salvatori înaintând prin apa care depășea nivelul autoturismelor pentru a ajunge la vehiculele blocate în pasaj.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), verificările au fost efectuate pentru a elimina posibilitatea ca în mașini să existe persoane care să fi rămas captive.

Intervenția face parte din operațiunea de amploare desfășurată în urma furtunii care a lovit Capitala. Potrivit bilanțului preliminar actualizat la ora 06:00, pompierii au fost direcționați la aproximativ 1.000 de intervenții, iar alte 950 de solicitări urmează să fie preluate de echipajele de intervenție.

Bucureștiul s-a confruntat în noaptea de marți spre miercuri cu ploi torențiale care au inundat numeroase străzi, pasaje și bulevarde din toate sectoarele Capitalei. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată mașini blocate în apă, trafic grav afectat și intervenții ale echipajelor de urgență în mai multe zone ale Capitalei.