 „Aerul este irespirabil”. Locuitorii din Vidra cer închiderea rampei de gunoi după 14.000 de sesizări pentru mirosurile pestilențiale | adevarul.ro
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„Aerul este irespirabil”. Locuitorii din Vidra cer închiderea rampei de gunoi după 14.000 de sesizări pentru mirosurile pestilențiale

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Locuitorii din comuna Vidra, județul Ilfov, au protestat în fața Gărzii Naționale de Mediu, nemulțumiți de mirosurile puternice emanate de depozitul de deșeuri administrat de ECO SUD. Oamenii cer autorităților să intensifice controalele și să suspende autorizația de mediu a companiei.

Locuitorii din Vidra cer închiderea rampei de gunoi. FOTO: Arhivă
Locuitorii din Vidra cer închiderea rampei de gunoi. FOTO: Arhivă

Localnicii susțin că mirosul devine insuportabil atunci când bate vântul și se răspândește pe o rază de câțiva kilometri, ajungând inclusiv în sectoarele 4 și 5 din București.

„Aerul este irespirabil în comuna Vidra și a ajuns până în Sectoarele 4 și 5”, a declarat Marius Stratulat, președintele Asociației „Iar Miroase”, potrivit TVR.ro

Potrivit reprezentanților asociației, numai în acest an au fost transmise către Garda Națională de Mediu aproximativ 14.000 de sesizări privind mirosurile provenite din zona depozitului.

Trei solicitări de suspendare a autorizației

Garda de Mediu spune că în cazul depozitului au fost depuse trei sesizări pentru suspendarea autorizației de mediu.

„S-au depus 3 sesizări de suspendare a autorizației de mediu. Au fost interconectate cele 66 de puțuri care nu erau interconectate, s-au evacuat 63 mii litri de levigat care erau stocați necorespunzător. A treia suspendare a fost pentru că instalația de tratare a apei uzate era insuficientă”, a declarat Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu.

Garda de Mediu a sancționat în această lună compania care administrează depozitul cu 115.000 de lei, pentru mai multe nereguli constatate în urma controalelor.

Angajatul ECO SUD, acuzat că a intimidat echipa TVR

În timpul protestului, echipa Știrilor TVR s-a confruntat cu o atitudine ostilă din partea unui angajat al ECO SUD. Acesta a urmărit jurnaliștii și i-a filmat, susținând că aceștia ar realiza filmări ilegale și ar încerca să obțină „secrete industriale”.

„Da. Ideea este că colegii mei o să cheme Poliția și vă rog să rămâneți aici”, i-a spus angajatul reporterului.

Reprezentanții companiei resping acuzațiile localnicilor și susțin că în spatele protestelor ar exista alte interese.

„Sunt foarte multe presiuni, se merge până în zona de șantaj din partea asociației IAR MIROASE și considerăm că sunt niște demersuri politice care pornesc de la tema mirosului care este un falsă, conform unui laborator acreditat a unei instituții publice a statului”, a declarat Roxana Manea, director general adjunct al ECO-SUD.

În același timp, la câțiva metri de protestul localnicilor a fost organizată o manifestație prezentată drept una a legumicultorilor din Vidra. Localnicii au susținut însă că participanții ar fi, de fapt, angajați ai firmei care administrează depozitul de deșeuri.

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