Europa extremelor: Caniculă sufocantă în vest, dezastru și vijelii în est. O femeie a fost lovită de fulger în Polonia

În timp ce vestul se topește de căldură, estul și centrul Europei se confruntă cu inundații și furtuni.

Fenomene meteorologice extreme continuă să aibă loc simultan în multe părți ale Europei, vremea periculos de caldă afectând părți din Europa de vest, în special Franța și Olanda, în timp ce ploile abundente provoacă inundații în Polonia și Cehia.

O femeie de 38 de ani a fost lovită de fulger în Polonia, a relatat duminică presa locală, în contextul furtunilor şi inundaţiilor care au făcut ravagii în zone din Europa Centrală.

Femeia a suferit un stop cardiac în urma incidentului petrecut sâmbătă în localitatea Jakuszyce, la graniţa cu Cehia, şi a fost transportată la spital cu răni grave, potrivit site-ului de ştiri Onet.pl. Conform portalului, femeia este într-o stare stabilă, informează DPA preluată de Agerpres.

Drumurile inundate au cauzat perturbări importante ale traficului în oraşul Wroclaw, situat la circa 120 de kilometri nord-est. Speedway Grand Prix al Poloniei, o competiţie populară de motociclete desfăşurată pe Stadionul Olimpic din acest oraş, a suferit o întârziere semnificativă după ce ploaia a inundat porţiuni din piste şi boxe, potrivit site-ului de ştiri TVO Info.

În ţara vecină Republica Cehă, temperaturi de până la 36 de grade Celsius înregistrate sâmbătă au fost urmate de furtuni puternice şi de ploi torenţiale.

Departamentul de pompieri a primit peste 700 de apeluri până sâmbătă seară după ce arbori prăbuşiţi au blocat şine de cale ferată şi drumuri, iar subsolurile locuinţelor au fost inundate.

Două persoane au fost salvate de pompieri cu ajutorul unei bărci în oraşul Príbram, la circa 60 de kilometri de Praga, după ce rămăseseră blocaţi în locuinţa lor de vară din cauza inundaţiilor. Furtunile urmau să se abată şi asupra ţării vecine Slovacia duminică, unde autorităţile şi meteorologii au avertizat că s-ar putea înregistra temperaturi de până la 35 de grade Celsius.

Val de căldură fără precedent

Pe de altă parte, o altă zonă a Europei se pregătește, luni, pentru un val de căldură care se va intensifica și mai mult în zilele următoare.

Autoritățile din Olanda au activat planul național pentru caniculă, pe fondul verilor tot mai fierbinți. În paralel, specialiștii și cercetătorii testează soluții creative pentru reducerea temperaturilor din locuințe și spațiile publice, de la perdele montate în exteriorul ferestrelor până la copaci artificiali și instalații care creează umbră.

Franța a înregistrat decese cauzate de căldură în weekend. 49 din cele 96 de departamente continentale ale țării au fost în alertă roșie pentru vreme.

Trei persoane au murit duminică, 21 iunie, în Franța, cel mai probabil din cauza căldurii extreme. Departamentul Gironde, din sud-vestul țării, se află sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile sunt așteptate să se apropie de 43°C.

Cele trei victime, o femeie şi doi bărbaţi, au murit duminică la domiciliile lor din localităţile Cenon, Saint-Médard-en-Jalles şi Saint-Jean-d'Illac, la periferia oraşului Bordeaux, au precizat serviciile prefecturii.

Oficialii francezi au anunțat, luni, închiderea a 845 de școli. Alte 1.800 vor permite elevilor să plece mai devreme decât în ​​mod normal.

Belgia va avea „cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată”

Se așteaptă ca temperaturile din Belgia să fie „cele mai ridicate înregistrate vreodată” în săptămâna următoare, a avertizat David Dehenauw, șeful departamentului de prognoză de la Institutul Meteorologic din Belgia.

În Marea Britanie, Liz Bentley, directoarea executivă a Societății Regale de Meteorologie, a prezis că recordurile de căldură existente în Marea Britanie pentru luna iunie vor fi „anihilate”. Acest lucru se întâmplase deja în mai, mai precizează sursa.

„Săptămâna care urmează va aduce un val de căldură fără precedent. Temperaturile ar putea ajunge la 38-39 de grade Celsius”, a prezis ea. „Recordul actual din iunie este de 35,6 grade Celsius”.