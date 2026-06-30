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ANM a emis Cod Roșu de vijelii și grindină. Capitala și mai multe județe sunt vizate

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți seară o serie de avertizări nowcasting de vreme severă, inclusiv un Cod Roșu de vijelii puternice și grindină, în timp ce mai multe județe din sudul și vestul țării, dar și Capitala, se află sub avertizări de Cod Portocaliu și Cod Galben. În cursul zilei, meteorologii au raportat temperaturi ce au depășit 40 de grade Celsius la umbră în mai multe localități.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările pe durata furtunilor. FOTO: Facebook
Meteorologii recomandă populației să evite deplasările pe durata furtunilor. FOTO: Facebook

UPDATE 20.30 Mai multe zboruri au fost amânate 

Mai multe curse care trebuiau să aterizeze pe Aeroportul Internațional Henri Coandă au fost amânate din cauza vremii severe, iar altele nu au aterizat, din același motiv.

UPDATE 20.15 Incidente în Capitală: copaci căzuți, un panou publicitar doborât

În urma furtunii care a afectat marți seară Capitala, au fost semnalate mai multe incidente provocate de vântul puternic și ploile torențiale.

Autoritățile au intervenit după ce un acoperiș s-a desprins pe Bulevardul Magheru, iar mai mulți copaci au fost doborâți de vânt pe Șoseaua Gherase, strada Matei Basarab, Bulevardul Ghica Tei, strada Jean Alexandru Steriadi, Aleea Niculițel, strada Ștefan Ciucă, strada Traian și strada Mântuleasa.

De asemenea, copaci au fost doborâți și pe străzile Mihai Eminescu, Soveja, Petre Antonescu, Olari, Dorbun și pe Splaiul Unirii, un copac a căzut peste un autoturism pe strada Cusovăț, iar un altul s-a prăbușit peste o conductă de gaze pe strada Focșani. De asemenea, un panou publicitar a fost doborât pe strada Ștefan Stoica, iar pe strada Precupeții Vechi a fost raportată inundarea unui demisol.

Locuitorii au primit un mesaj RO-Alert prin care erau sfătuiți să se adăpostească de vremea severă. Perioada de manifestare a fost prelungită până la ora 21.15. Este cod portocaliu de vijelie cu viteze de 70-80 km/h, averse torențiale care vor acumula 20-35 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

Mesaj RO Alert furtuni bucuresti Printscreen

Cod Portocaliu: vijelii de până la 90 km/h și grindină

ANM a ridicat nivelul de alertă marți seară, la ora 19:10, emițând o avertizare nowcasting Cod Portocaliu, valabilă între orele 19:20 și 20:30, pentru mai multe localități din județele Buzău, Ilfov, Ialomița, Călărași și Prahova.

Primul cod roșu de caniculă din această vară. ANM anunță temperaturi de până la 40 de grade

- Județul Buzău: Buzău, Berca, Vernești, Vadu Pașii, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Zărnești, Grebănu, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Țintești, Cernătești, Beceni, Gherăseni, Ulmeni, Stâlpu, Săpoca, Brădeanu, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Florica, Racovițeni, Blăjani, Murgești;

- Județul Ilfov: Brănești, Cernica, Gruiu, Afumați, Glina, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu;

- Județul Ialomița: Fierbinți-Târg, Gârbovi, Dridu, Jilavele, Ion Roată, Adâncata, Axintele, Armășești, Sălcioara, Grindu, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Maia, Rădulești, Moldoveni, Sărățeni, Ciocârlia;

- Județul Călărași: Dor Mărunt, Lehliu Gară, Fundeni, Lupșanu, Sărulești, Lehliu, Valea Argovei, Frăsinet, Gurbănești, Nicolae Bălcescu;

- Județul Prahova: Sălciile, Boldești-Gradiștea.

Meteorologii avertizează că în aceste zone sunt prognozate:

- rafale de vânt de 70-90 km/h;

- descărcări electrice frecvente;

- grindină cu diametrul de 1-3 centimetri;

- averse torențiale cu acumulări de 20-30 l/mp.

Un alt Cod Portocaliu a fost emis pentru mai multe localități din județul Vâlcea, unde sunt așteptate ploi torențiale de până la 40 l/mp, vijelii cu viteze de 50-70 km/h și căderi de grindină până la ora 20.00.

Sunt afectate localitățile Băbeni, Horezu, Berbești, Frâncești, Vaideeni, Alunu, Tomșani, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Slătioara, Pietrari, Roșiile, Mateești, Popești, Păușești, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Șirineasa, Sinești, Lădești, Lăpușata, Roești, Pesceana și Măldărești.

Cod Galben pentru București și alte județe

Meteorologii au emis și o avertizare nowcasting Cod Galben pentru municipiul București, valabilă între orele 19:30 și 20:30.

În Capitală sunt prognozate:

- intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 km/h;

- descărcări electrice;

- grindină de mici dimensiuni;

- averse torențiale, cu cantități de apă de 15-25 l/mp.

Alte avertizări Cod Galben au fost emise pentru numeroase localități din județele Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Călărași și Ialomița, unde sunt prognozate vijelii, ploi torențiale și grindină.

Autoritățile recomandă prudență

Având în vedere caracterul sever al fenomenelor și evoluția rapidă a acestora, meteorologii recomandă populației să evite deplasările pe durata furtunilor, să parcheze autovehiculele departe de copaci sau stâlpi de electricitate și să se adăpostească în spații sigure.

Avertizările nowcasting sunt actualizate permanent de ANM în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, iar populația este sfătuită să urmărească informațiile oficiale și mesajele transmise de autorități.

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