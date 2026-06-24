12 localități din țară afectate de fenomene meteo extreme: un spital din județul Vrancea, alimentat temporar cu generator

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că pompierii au fost solicitați miercuri, 24 iunie, în 12 localități din mai multe județe, în urma fenomenelor hidrometeorologice.

Cele mai multe probleme au fost cauzate de copaci doborâți, acumulări de apă și aluviuni, intervențiile vizând județele Alba, Bihor, Buzău, Călărași, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Prahova și Vrancea.

O situație mai deosebită a fost înregistrată în localitatea Vidra, județul Vrancea, unde trei copaci au căzut peste un stâlp de electricitate aflat în curtea unei unități medicale.

În urma incidentului, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, însă spitalul a continuat să funcționeze cu ajutorul unui generator.

„Cei 17 pacienți internați în spital nu au fost afectați de întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică și nu s-a impus relocarea acestora”, a transmis IGSU.

Până la ora 21.00, pompierii au acționat pentru evacuarea apei din locuințe, curți și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea unor copaci și stâlpi căzuți pe carosabil.

În mai multe zone, circulația a fost îngreunată din cauza depunerilor de aluviuni, inclusiv pe DN7C din județul Alba.

Autoritățile au precizat că, la finalul intervențiilor, nu mai erau situații active în desfășurare.