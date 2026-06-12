Furtunile violente au făcut prăpăd în România. Gospodării inundate, acoperișuri smulse, mașini avariate

Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale și grindină, au afectat mai multe județe din România în ultimele 24 de ore, lăsând în urmă inundații, drumuri distruse și pagube însemnate, inclusiv în agricultură.

Meteorologii au prelungit până vineri seara (ora 21.00) Codul galben de averse însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică pentru sudul țării și litoral, în timp ce la altitudini mari s-au înregistrat din nou ninsori.



„În Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi temporar și pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, Oltenia și sud-vestul Munteniei”, precizează ANM.

La Drăgănești-Olt, s-au inregistrat peste 110 litri/mp în 12 ore (11/12 iunie), potrivit Meteoplus, iar imaginile postate pe Facebook sunt elocvente.

În județul Bacău, în localitatea Cucuieți (comuna Dofteana), un pârâu blocat de aluviuni s-a revărsat și a distrus drumul local, după ce crengile adunate la un podeț au amplificat debitul apei, potrivit Știrilor ProTV.

Localnicii spun că nivelul apei a depășit un metru și jumătate, iar mulți au rămas izolați în locuințe de teamă.

În comuna Dărmănești, apa a pătruns în gospodării, iar pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea acesteia.

Fenomenele meteo extreme au afectat și alte zone ale țării. La Drăgănești-Olt, o ploaie torențială a transformat străzile în râuri de noroi în doar câteva minute.

În județul Suceava, furtuna a fost însoțită de grindină de mari dimensiuni, care i-a determinat pe unii șoferi să își abandoneze mașinile și să se adăpostească. Rafale puternice de vânt au fost raportate și la Piatra Neamț.

Probleme au fost și în Florești (Cluj), unde sistemul de canalizare a cedat în urma ploilor abundente, dar și în Drăgășani (Vâlcea), unde furtuna a adus tunete, fulgere și vizibilitate redusă, potrivit Știrilor Pro TV.

Vântul puternic a smuls acoperișuri, care au fost aruncate la zeci de metri, avariind autoturisme. În unele locuințe, apa a pătruns în interior, afectând holuri, bucătării și balcoane.

În județul Buzău, la Sărulești, inundațiile au ajuns inclusiv în școala din localitate, unde cursurile au fost suspendate, aproximativ 60 de elevi rămânând acasă.

În același timp, temperaturile au scăzut brusc: la Vârful Omu, la peste 2.500 de metri altitudine, a nins, iar valorile termice au coborât de la 10 grade la 0 grade Celsius într-o singură zi.