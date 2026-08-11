Atenție pe cine bagi în casă! Cazările Airbnb, transformate de traficanți în depozite pentru droguri și arme

Locuințele închiriate pe termen scurt, prin platforme precum Airbnb, sunt folosite de bandele criminale pentru a ascunde bani, droguri, arme și persoane, a declarat un oficial belgian responsabil de combaterea traficului de droguri.

Sectorul comerțului electronic, aflat în plină expansiune, contribuie „enorm” la facilitarea activităților crimei organizate, a declarat Ine Van Wymersch, comisarul național pentru droguri din Belgia.

Autoritățile nu au o imagine exactă asupra amplorii fenomenului, însă infractorii profită de flexibilitatea oferită de platformele de rezervări pentru închirieri pe termen scurt, a explicat aceasta pentru The Guardian.

„Ai nevoie de cineva care să preia o încărcătură din port. Nu știi exact când va ajunge vaporul. Ei bine, poți închiria un apartament sau o garsonieră prin Airbnb pentru trei zile. Este foarte flexibil. Dacă vaporul nu vine la Anvers, ci merge la Marsilia, există posibilitatea anulării gratuite”, a explicat Van Wymersch.

Ea a spus că firmele care oferă servicii de închiriere pe termen scurt au „un scop legal foarte bun”, dar trebuie să devină mai rezistente pentru a preveni folosirea lor abuzivă de către infractori.

Droguri și bani găsiți într-un apartament închiriat în Bruxelles

La începutul lunii august, poliția a confiscat 3,3 kilograme de cocaină și 4.845 de euro în numerar dintr-un apartament închiriat prin Airbnb, în centrul Bruxellesului. Locuința era suspectată că fusese folosită pentru depozitarea și ambalarea drogurilor, a relatat agenția de presă Belga.

În 2024, când 11 persoane au fost condamnate pentru implicarea într-o amplă operațiune de trafic de droguri între Belgia și Marea Britanie, s-a aflat că droguri în valoare de 21 de milioane de euro fuseseră confiscate dintr-o locuință Airbnb din Staden, în provincia Flandra de Vest.

Un reprezentant al Airbnb în Belgia a refuzat să comenteze, însă a indicat declarațiile recente ale lui Clément Eulry, directorul Airbnb pentru Franța și Benelux.

Acesta a declarat pentru De Standaard că astfel de rezervări în scopuri infracționale reprezintă o minoritate extrem de redusă din milioanele de rezervări procesate anual de companie. El a precizat că fiecare astfel de caz este unul prea mult și că firma a implementat mai multe măsuri, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale pentru identificarea rezervărilor suspecte.

Eulry a mai spus că sesizările privind chiriașii problematici sunt întotdeauna transmise poliției și autorităților locale.

Comerțul online, criptomonedele și livrările, exploatate de crima organizată

Închirierea locuințelor pe termen scurt reprezintă doar una dintre componentele economiei moderne care ușurează activitatea crimei organizate.

Van Wymersch a indicat și posibilitatea de a crea cu ușurință conturi de e-mail anonime, comunicațiile criptate, criptomonedele și răspândirea serviciilor de livrare a coletelor.

„Faptul că comerțul electronic este o afacere în plină expansiune facilitează enorm crima organizată”, a afirmat ea.

Oficialul belgian a avertizat și asupra riscurilor la care sunt expuse companiile de livrare, deoarece acestea pot fi folosite de rețelele criminale.

„Nu mai este o situație suspectă atunci când vezi o dubă albă oprind la casa vecinului pentru a preda o cutie mică”, a explicat Van Wymersch.

Anvers, una dintre principalele porți de intrare a cocainei în Europa

Van Wymersch a devenit, în 2023, primul comisar național pentru droguri din Belgia, după ce Anversul se consolidase deja ca una dintre principalele porți de intrare a cocainei în Europa.

Numirea sa a avut loc după un val de violențe și amenințări asociate traficului de droguri. În 2022, ministrul belgian al Justiției de la acea vreme a trebuit să beneficieze de protecție permanentă din partea poliției după descoperirea unui presupus plan de răpire a sa.

Anversul a fost afectat de o serie de atacuri cu grenade, precum și de uciderea unei fete de 11 ani, împușcată mortal într-un conflict între bande rivale de traficanți de droguri.

Anul trecut, un judecător de instrucție, a cărui identitate nu a fost dezvăluită și care a fost nevoit să locuiască timp de patru luni într-o locuință securizată, a avertizat că Belgia riscă să devină un „narco-stat”, criticând dur modul în care guvernul gestionează fenomenul.