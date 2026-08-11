 Atenție pe cine bagi în casă! Cazările Airbnb, transformate de traficanți în depozite pentru droguri și arme | adevarul.ro
search
Miercuri, 12 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Atenție pe cine bagi în casă! Cazările Airbnb, transformate de traficanți în depozite pentru droguri și arme

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Locuințele închiriate pe termen scurt, prin platforme precum Airbnb, sunt folosite de bandele criminale pentru a ascunde bani, droguri, arme și persoane, a declarat un oficial belgian responsabil de combaterea traficului de droguri.

droguri
Traficanții locuințe închiriate pe Airbnb pentru a ascunde droguri FOTO Shutterstock

Sectorul comerțului electronic, aflat în plină expansiune, contribuie „enorm” la facilitarea activităților crimei organizate, a declarat Ine Van Wymersch, comisarul național pentru droguri din Belgia.

Autoritățile nu au o imagine exactă asupra amplorii fenomenului, însă infractorii profită de flexibilitatea oferită de platformele de rezervări pentru închirieri pe termen scurt, a explicat aceasta pentru The Guardian.

„Ai nevoie de cineva care să preia o încărcătură din port. Nu știi exact când va ajunge vaporul. Ei bine, poți închiria un apartament sau o garsonieră prin Airbnb pentru trei zile. Este foarte flexibil. Dacă vaporul nu vine la Anvers, ci merge la Marsilia, există posibilitatea anulării gratuite”, a explicat Van Wymersch.

Ea a spus că firmele care oferă servicii de închiriere pe termen scurt au „un scop legal foarte bun”, dar trebuie să devină mai rezistente pentru a preveni folosirea lor abuzivă de către infractori.

Droguri și bani găsiți într-un apartament închiriat în Bruxelles

La începutul lunii august, poliția a confiscat 3,3 kilograme de cocaină și 4.845 de euro în numerar dintr-un apartament închiriat prin Airbnb, în centrul Bruxellesului. Locuința era suspectată că fusese folosită pentru depozitarea și ambalarea drogurilor, a relatat agenția de presă Belga.

În 2024, când 11 persoane au fost condamnate pentru implicarea într-o amplă operațiune de trafic de droguri între Belgia și Marea Britanie, s-a aflat că droguri în valoare de 21 de milioane de euro fuseseră confiscate dintr-o locuință Airbnb din Staden, în provincia Flandra de Vest.

Un reprezentant al Airbnb în Belgia a refuzat să comenteze, însă a indicat declarațiile recente ale lui Clément Eulry, directorul Airbnb pentru Franța și Benelux.

Acesta a declarat pentru De Standaard că astfel de rezervări în scopuri infracționale reprezintă o minoritate extrem de redusă din milioanele de rezervări procesate anual de companie. El a precizat că fiecare astfel de caz este unul prea mult și că firma a implementat mai multe măsuri, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale pentru identificarea rezervărilor suspecte.

Eulry a mai spus că sesizările privind chiriașii problematici sunt întotdeauna transmise poliției și autorităților locale.

Comerțul online, criptomonedele și livrările, exploatate de crima organizată

Închirierea locuințelor pe termen scurt reprezintă doar una dintre componentele economiei moderne care ușurează activitatea crimei organizate.

Van Wymersch a indicat și posibilitatea de a crea cu ușurință conturi de e-mail anonime, comunicațiile criptate, criptomonedele și răspândirea serviciilor de livrare a coletelor.

„Faptul că comerțul electronic este o afacere în plină expansiune facilitează enorm crima organizată”, a afirmat ea.

Oficialul belgian a avertizat și asupra riscurilor la care sunt expuse companiile de livrare, deoarece acestea pot fi folosite de rețelele criminale.

„Nu mai este o situație suspectă atunci când vezi o dubă albă oprind la casa vecinului pentru a preda o cutie mică”, a explicat Van Wymersch.

Anvers, una dintre principalele porți de intrare a cocainei în Europa

Van Wymersch a devenit, în 2023, primul comisar național pentru droguri din Belgia, după ce Anversul se consolidase deja ca una dintre principalele porți de intrare a cocainei în Europa.

Numirea sa a avut loc după un val de violențe și amenințări asociate traficului de droguri. În 2022, ministrul belgian al Justiției de la acea vreme a trebuit să beneficieze de protecție permanentă din partea poliției după descoperirea unui presupus plan de răpire a sa.

Anversul a fost afectat de o serie de atacuri cu grenade, precum și de uciderea unei fete de 11 ani, împușcată mortal într-un conflict între bande rivale de traficanți de droguri.

Anul trecut, un judecător de instrucție, a cărui identitate nu a fost dezvăluită și care a fost nevoit să locuiască timp de patru luni într-o locuință securizată, a avertizat că Belgia riscă să devină un „narco-stat”, criticând dur modul în care guvernul gestionează fenomenul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
digi24.ro
image
O mașină a intrat într-un grup de persoane aflate pe trotuar, în centrul Brașovului. Doi morți și mai mulți răniți | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Un dâmb și un tâmp: cum s-a înecat operațiunea de PR a lui Miruță într-o baltă de ridicol, adâncă de 8 centimetri
gandul.ro
image
Grindeanu sau Nazare la Palatul Victoria? Ce spune Bogdan Ivan despre viitorul premier
mediafax.ro
image
TVR și-a bătut joc de sute de mii de români la cursa lui David Popovici! Televiziunea de stat, subvenționată din bani publici, a întrerupt bucuria noului record european pentru o reclamă la Raiffeisen!
fanatik.ro
image
Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit joi la ora 7, anunță directorul centralei. Câte zile ar putea rămâne România fără 1.400 MW de energie
libertatea.ro
image
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
digi24.ro
image
După titlul mondial, și-a cerut iubita în căsătorie: „A spus da, pentru totdeauna”
gsp.ro
image
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am zis asta”. Ce a spus românul despre el
digisport.ro
image
Trei seriale Netflix de urmărit în august 2026. Două dintre ele au revenit cu sezoane noi, iar unul este o premieră
click.ro
image
Directorul Centralei de la Cernavodă confirmă oprirea Reactorului 2: „Am hotărât ca joi dimineață, la ora 7:00, să începem procedura”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Cartofii de la fast-food, duşi la analize de laborator. Rezultatele sunt surprinzătoare
observatornews.ro
image
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)!
cancan.ro
image
CCR: Plafonarea pensiilor militare este constituțională. Care pensionari rămân cu mai puțini bani?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
De ce Wi-Fi-ul hotelului poate fi mai periculos decât internetul mobil. Ce date nu ar trebui să introduci
playtech.ro
image
David Popovici, prima reacţie după calificarea în finală la 100 de metri liber cu record: „Am destule rezerve, dar cu el mă bat! O să îmi pună probleme”
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
FOTO Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit! Portughezul a făcut totul public
digisport.ro
image
Imagini de colecție cu foștii socri ai Alinei Sorescu. Părinții lui Alexandru Ciucu, 64 de ani împreună
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-au mutat Theo Rose și Anghel Damian. Au o locuință modernă, amenajată cu foarte mult bun gust. Atracția este, însă, dormitorul. Nu există ceva mai frumos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Penalizări pentru cei care ies la pensie. Câți bani se opresc de la pensionari în 2026
mediaflux.ro
image
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
gsp.ro
image
Accident cumplit în centrul Brașovului. Două persoane au murit după ce o mașină a lovit pietoni pe trotuar, pe strada Mureșenilor
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara
click.ro
image
Tragedie pe o stradă din Brașov: trei pietoni, spulberați de o mașină. Ce s-a întâmplat înainte de impact
click.ro
image
Jennifer Lopez și-a etalat silueta de invidiat la 57 de ani. Imaginile care au făcut furori
click.ro
FotoJet (82) jpg
Diva din Baywatch promite să-și incite fanii cu poze ale picioarelor sale pe OnlyFans. Matură și sexy, iese ”la înaintare”
okmagazine.ro
Prințesa Diana sursa GettyImages jpg
Înnebunită după un magnat căsătorit, Prinţesa Diana îl agasa cu telefoane anonime. Psihiatrii spun că o făcea din prea multă singurătate
okmagazine.ro
Scena Teatrului Antic din Catania, inundată de ape subterane, la 24 februarie 2022 (© Università di Catania)
Un sistem ingenios de canale subterane, descoperit sub Teatrul Roman din Catania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Albu a împlinit 64 de ani. Fiica Mikaela s-a îmbrăcat ca de revistă la petrecere. Ce au sesizat însă fanii în fotografia de familie
image
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara

OK! Magazine

image
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană