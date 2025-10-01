search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ministrul Energiei: „Iau în calcul un mecanism prin care să avem un preţ de un leu/KWh, pentru cei cu un venit până în 2500-3.000 de lei”

0
0
Publicat:

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunţat miercuri seara că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea la acei clienţi vulnerabili care nu îşi permit să plătească facturile, dar şi un mecanism prin care, pentru consumatorii cu un venit până în 2.500-3.000 lei, preţul la energie electrică să fie de maximum un leu per kilowatt, potrivit Agerpres.

Propunerea ministrului: preţ de un leu/KWh, pentru cei cu un venituri mici. FOTO Shutterstock
Propunerea ministrului: preţ de un leu/KWh, pentru cei cu un venituri mici. FOTO Shutterstock

„În momentul de faţă sunt patru companii care furnizează energia electrică sub 1,30 lei, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie. Oamenii pot să se uite pe comparatorul de preţuri, pot, în mod gratuit, să opteze să se mute la un alt furnizor care să-i dea un preţ mai bun. Separat, iau un calcul un proiect de lege prin care să blochez deconectarea la acei clienţi vulnerabili, pe de o parte, care nu îşi permit să plătească facturile, şi, doi, un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit până în 2.500-3.000 lei, să avem un preţ maxim de un leu per kilowatt. Sunt mecanisme care sunt în lucru în momentul de faţă, care vreau să le operaţionalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă", a spus Ivan la Antena3,

Ministrul a subliniat că, până în prezent, în toate discuţiile pe care le-a avut, i-a făcut pe toţi colegii săi din Coaliţie, şi pe premier şi pe preşedintele ţării, să înţeleagă „că e o problemă gravă a României”, pentru că, dacă nu se intervine pentru a scădea preţul la electricitate, vom fi în situaţia în care românii „or să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea, mult timp de acum înainte" şi, de asemenea, vom fi situaţia în care companiile româneşti să plătească energie scumpă, să nu mai fie competitive atunci când se duc să exporte produse în afara ţării.

„E o problemă de siguranţă naţională şi de securitate naţională, în contextul în care în tot ceea ce cumpărăm noi are o pondere cuprinsă între 10% şi 70% costul energiei. Aşa că nu e o problemă a unui minister", a transmis Ivan.

„Să grăbim şi procesul de producţie”

Potrivit ministrului, în aproximativ o jumătate de an, nouă luni ar trebui să se stabilezeze, să mai scadă preţul la consumatorul final.

„Nu vă spun că acum lucrez cu cei mai buni oameni pe care i-am găsit şi în România, şi în afara ţării, şi în domeniul privat şi universităţi, pentru a găsi mecanisme prin care să grăbim şi procesul de producţie. Am venit cu un document care va fi discutat săptămâna aceasta într-un grup interministerial, cu premierul României, şi-l pregătim să-l introducem în CSAT, prin care arăt riscurile pe care le are România dacă nu introducem noi capacităţi de producţie. Şi, doi, să scoatem afară toate aberaţiile care unele sunt de mediu, unele sunt de tehnic, în care nişte funcţionari trimit clarificări cu numele unui peşte care ar trebui să fie scris într-un fel sau în altfel, tocmai pentru a scurta cu cel puţin jumătate timpul în care începem proiectele strategice”, a precizat ministrul Energiei.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
digi24.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
gandul.ro
image
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
mediafax.ro
image
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
fanatik.ro
image
Multe rute noi din București în luna octombrie. Unde pot zbura românii, în premieră, și ce curse dispar din orarul de toamnă – iarnă
libertatea.ro
image
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
digi24.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
observatornews.ro
image
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
playtech.ro
image
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
Decizie privind taxele și impozitele. Ministrul Finanțelor anunță ce se întâmplă în 2026
mediaflux.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Horoscop luna octombrie 2025. Cinci zodii au karma de partea lor și își vor schimba destinul cu 180 de grade
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Cine face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe