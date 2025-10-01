Ministrul Energiei: „Iau în calcul un mecanism prin care să avem un preţ de un leu/KWh, pentru cei cu un venit până în 2500-3.000 de lei”

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunţat miercuri seara că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea la acei clienţi vulnerabili care nu îşi permit să plătească facturile, dar şi un mecanism prin care, pentru consumatorii cu un venit până în 2.500-3.000 lei, preţul la energie electrică să fie de maximum un leu per kilowatt, potrivit Agerpres.

„În momentul de faţă sunt patru companii care furnizează energia electrică sub 1,30 lei, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie. Oamenii pot să se uite pe comparatorul de preţuri, pot, în mod gratuit, să opteze să se mute la un alt furnizor care să-i dea un preţ mai bun. Separat, iau un calcul un proiect de lege prin care să blochez deconectarea la acei clienţi vulnerabili, pe de o parte, care nu îşi permit să plătească facturile, şi, doi, un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit până în 2.500-3.000 lei, să avem un preţ maxim de un leu per kilowatt. Sunt mecanisme care sunt în lucru în momentul de faţă, care vreau să le operaţionalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă", a spus Ivan la Antena3,

Ministrul a subliniat că, până în prezent, în toate discuţiile pe care le-a avut, i-a făcut pe toţi colegii săi din Coaliţie, şi pe premier şi pe preşedintele ţării, să înţeleagă „că e o problemă gravă a României”, pentru că, dacă nu se intervine pentru a scădea preţul la electricitate, vom fi în situaţia în care românii „or să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea, mult timp de acum înainte" şi, de asemenea, vom fi situaţia în care companiile româneşti să plătească energie scumpă, să nu mai fie competitive atunci când se duc să exporte produse în afara ţării.

„E o problemă de siguranţă naţională şi de securitate naţională, în contextul în care în tot ceea ce cumpărăm noi are o pondere cuprinsă între 10% şi 70% costul energiei. Aşa că nu e o problemă a unui minister", a transmis Ivan.

„Să grăbim şi procesul de producţie”

Potrivit ministrului, în aproximativ o jumătate de an, nouă luni ar trebui să se stabilezeze, să mai scadă preţul la consumatorul final.

„Nu vă spun că acum lucrez cu cei mai buni oameni pe care i-am găsit şi în România, şi în afara ţării, şi în domeniul privat şi universităţi, pentru a găsi mecanisme prin care să grăbim şi procesul de producţie. Am venit cu un document care va fi discutat săptămâna aceasta într-un grup interministerial, cu premierul României, şi-l pregătim să-l introducem în CSAT, prin care arăt riscurile pe care le are România dacă nu introducem noi capacităţi de producţie. Şi, doi, să scoatem afară toate aberaţiile care unele sunt de mediu, unele sunt de tehnic, în care nişte funcţionari trimit clarificări cu numele unui peşte care ar trebui să fie scris într-un fel sau în altfel, tocmai pentru a scurta cu cel puţin jumătate timpul în care începem proiectele strategice”, a precizat ministrul Energiei.