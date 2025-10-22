Doi ani de la intrarea în vigoare a Legii Priorității. Gravidele și persoanele însoțite de copii sub 5 ani au întâietate în spațiile publice și magazine

Miercuri, 22 octombrie, se împlinesc doi ani de la aplicarea Legii Priorității, un act normativ menit să ofere acces prioritar la casierii, case de marcat și ghișee pentru femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii mici.

Legea Priorității a fost creată pentru a reduce disconfortul și situațiile dificile întâlnite de femeile însărcinate și familiile cu copii mici în spațiile publice, în special în zonele aglomerate, cum sunt supermarketurile, instituțiile bancare sau ghișeele administrative.

Legea Priorității, supranumită și Legea Zurli, a fost inițiată de Mirela Retegan și de trei deputați liberali.

Reprezentanții campaniei subliniază că legea răspunde unei nevoi reale de civilitate și sprijin în societate:

„În România, aşteptarea la rând – la casierii, ghişee sau case de marcat – poate reprezenta un disconfort major pentru o gravidă sau pentru un adult care însoţeşte un copil mic. Această lege răspunde unei nevoi clare de incluziune, de susţinere a familiilor, dar şi de civilitate în spaţiul public şi privat. În plus, aplicarea ei reflectă credinţa că „respectul începe cu lucrurile mărunte, ca un loc în faţă la casă sau un loc de parcare semnalizat corespunzător”, transmit organizatorii.

Inițiatorii demersului fac apel la cetățeni să sprijine promovarea acestei legi și să sesizeze situațiile în care nu este respectată.

„Îi lăudăm pe cei care o aplică și îi semnalizăm pe cei care nu o respectă. Orice mod găsiți potrivit de a promova această acțiune ne ajută foarte tare”, se arată în mesajul organizatorilor.