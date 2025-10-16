Între responsabilitate, nevoia de adevăr, toxicitate, știri false și manipulare. Cum se prezintă presa din România și ce influență are în societate?

În era digitalului și a inteligenței artificiale, în contextul unor războaie și conflicte armate și atipice din proximitatea României, suntem afectați cu toții de bombardamentul fake news-urilor, al știrilor false, al minciunilor și informațiilor neadevărate, publicate voit sau din prostie, menite să ne manipuleze, controleze și să ne inducă o mentalitate și comportament nocive.

Fenomenul fake news-urilor și al manipulării prin intermediul mediei, dar și al altor canale de comunicare clasice sau neconvenționale face parte din arsenalul așa zisului război hybrid cu care ne confruntăm de câțiva ani buni, dar abia recent a fost recunoscut ca atare de autoritățile statului român.

Este adevărat că războiul hybrid se manifestă la nivel global într-o luptă pentru supremația geopolitică, pentru resurse și piețe economice.

În acest context, este firesc să ne întrebăm cum a început acesta în țara noastră și a cum ajuns o amenințare atât pentru societate, cât și pentru securitatea și siguranța națională?

Care au fost breșele și mai ales instrumentele și uneltele, canalele, oamenii care au contribuit la dezvoltarea acestui fenomen, un pericol real transformat într-un război hybrid abia, abia recunoscut de statul român, care încearcă să ia măsuri de contracarare după anii în care, prin ignorare și inacțiune, a permis și încurajat dezvoltarea acestuia?

Eu cred că în mare măsură instrumentele, canalele, uneltele, vectorii de transmitere și răspândire pe scară largă a știrilor și informațiilor false, manipulative, toxice s-au făcut și se fac în continuare prin intermediul presei. A unei părți majoritare a mediei din țara noastră.

De la sloganul post comunist, „Ați prostit poporul cu televizorul!”, în anii 90 când existau foarte puține canale media-televiziuni, radiouri, ziare, agenții de presă, acum există o multitudine, fără număr, site-uri de tot felul, rețele sociale diverse, instrumente și modalități de a transmite și publica informații, imagini, filmulețe, texte cu mare rapiditate, de către oricine și oricând nu doar în și din România, ci în și din toată lumea.

Trăim în epoca digitală, în era inteligenței artificiale în care intoxicarea, propagarea informațiilor false manipulative, algoritmii, substituirea umană, propaganda nocivă, manipularea cu mijloace ale tehnologiei de ultimă oră, permit dezvoltarea războaielor hibride oriunde, oricând.

Dacă ne uităm la modul cum se face astăzi presă în țara noastră, nu putem să nu vedem și să nu constatăm cum ne afectează și încearcă să ne manipuleze avalanșa de brek newsuri, de fake news-uri, de informații și știri false cu care suntem bombardați în permanență.

Există televiziuni ale „poporului”, companii media create cu scopuri precise de manipulare și susținere a unor grupuri cu influență, cu putere politică și economică, cu strategii și interese diverse, altele decât interesul național clamat, jurnaliști și jurnaliste de studiouri, de birouri, de redacție, „vedete” și influenceri, care propagă toxic și manipulează continuu, la comanda mai marilor lor.

Aceștia nu sunt jurnaliști adevărați, nu au nicio treabă cu documentarea reală, cu transmitere de știri adevărate, cu informarea responsabilă a opiniei publice, a oamenilor, ci cu servirea cât mai fidelă a intereselor celor care i-au angajat!

În acest scop, pentru formarea unor armate de propagandiști și manipulatori media, unele televiziuni aparținând unor moguli de presă penali, arhicunoscuți, și-au creat așa numitele ”academii media”, unde atrag tineri și îi formează cu ”profesorii proprii”, conform cerințelor profesionale ale canalelor lor. Niște roboței umani, loiali, obedienții, care nu trebuie să gândească prea mult, să nu încerce să fie jurnaliști adevărați în slujba societății, a cetățenilor, în căutarea adevărului și dreptății, ci simpli și loiali propagandiști și manipulatori!

Vedem „profesionalismul” lor nu doar în propaganda și manipulare, ci și în copierea și rostogolirea acelorași știri, informații, imagini, articole preluate unii de la alții sau din rețelele sociale și prezentate de cele mai multe ori ca exclusivități.

Mai mult, este o practică frecventă ca informațiile preluate de oriunde, fie din media, fie de pe rețelele sociale, fie de pe diverse site-uri și conturi de comunicare, să nu mai fie verificate dacă sunt reale sau false!

Like-urile și afișările primează și aduc bani în detrimentul adevărului și cetățenilor!

Materialele, textile, imaginile, filmările, postările sunt luate otova și publicate idem, fără niciun fel de responsabilitate și respect față de opinia publică și de adevăr!

Ce să mai vorbim despre discernământ!

Vedem sau citim aceleași știri pe mai multe canale media!

Nu se mai face niciun fel de documentare, de verificare a știrilor, se publică totul așa cum se preia, iar consecințele sunt dintre cele mai grave, prin fake news-urile fără număr, care acționează în permanență asupra mentalității și comportamentului consumatorilor de presă.

În multe cazuri, nu mai există nici un fel de discernământ în publicarea știrilor false, iar unele sunt produse intenționat pentru a crea stări de incertitudine, de tensiune, de anarhie și haos, de extremism periculoase în special în rândurile cetățenilor care devin fani, fanatici, dependenți, ușor de manipulat, ai unor grupuri sau persoane cu interese ilegale.

Avem un exemplu recent de preluare, prezentare și manipulare ca la carte, cu bună știință sau din prostie, ale unor canale media, fie televiziuni, fie ziare, fie, site-uri de presă, cu consecințe grave.

Am văzut cu toții cum la recentul congres al UDMR, unde a fost și actualul premier Ilie Bolojan, dar și alți lideri politici din actuala coaliție de guvernare, eveniment la care s-a intonat imnul secuiesc, ca de fiecare data, cum a fost prezentat în mare parte a presei, fără discernământ, fără judecată și responsabilitate, inducând îngrijorare, accentuând comportamentul extremist, ura și tensiunile interetnice!

Și ne mai mirăm că a luat amploare mișcarea partidelor extremiste, așa zis suveraniste, care propagă o retorică legionară și interesele orcilor de la Răsărit!

De ani buni, presa adevărată, onestă, liberă, independentă din România este tot mai puțină, fără resurse și fără oameni integri, profesioniști care să-și poată face treaba cu responsabilitate și respect față de adevăr și față de cetățeni.

Puținele canale media și jurnaliști integri, onești care încearcă să facă presă adevărată în țara noastră se confruntă cu mari dificultăți, de la lipsa resurselor până la încercările de anihilare a acestora de către găștile și grupările de interese influente și cu putere politică din țara noastră.

Cât de importantă și vitală este o presă adevărată, liberă și independentă, ce impact pozitiv are asupra societății, democrației și viitorului unei țări vedem cu toții!

Cât de independentă și profesionistă este presa de azi din România și câtă nevoie avem de adevăr și informații corecte?