Joaca nu e doar pentru cei mici, e limbajul prin care inimile rămân deschise. Gașca Zurli reușește să readucă părinții în lumea copiilor, acolo unde râsul devine lecție, iar magia prinde viață între două generații care se redescoperă zâmbind.

Anul 2025 înseamnă o nouă etapă, plină de surprize pentru cea mai iubită gașcă de prieteni ai copiilor: Gașca Zurli. Sute de tineri din toată țara au participat de la începutul acestui an la casting și, în final, 10 dintre ei fac parte din noua formulă a fenomenului creat de Mirela Retegan. Sunt actori, cântăreți, animatori veniți din toate colțurile țării care, prin pasiune și multă energie, au format noua generație Zurli, ridicând și mai mult standardul prestațiilor live și nu numai. Tot în spiritul unei evoluții constante în entertainmentul pentru familii, Zurli a încheiat un parteneriat cu HaHaHa Production pentru crearea de noi cântece, dar și reînregistrarea celor vechi, atât de iubite de copii și familii din toată țara.

Fenomenul Gașca Zurli împlinește în această toamnă 19 ani – vreme în care a susținut mii de spectacole în România și în toată Europa, în care canalul de YouTube a crescut la peste 2,5 milioane de abonați, a avut mai multe producții de televiziune, vreme în care a devenit brandul românesc pentru copii nr. 1, singurul care deține un record mondial: Cei mai mulți părinți și copii care se joacă împreună. Generații întregi au crescut cu cântecele și spectacolele Zurli, iar din această toamnă copiii și părinții sunt așteptați să trăiască experiența la următorul nivel. De asemenea, Gașca Zurli își serbează ziua în turneul „Promisiunea Zurli“ în 20 de orașe din România – weekendul acesta ajunge în București. Despre cum s-a născut acest fenomen, dar și ce haine noi îmbracă la cei 19 ani împliniți, ne-au vorbit Mirela Retegan și fiica ei, Maya.

„Weekend Adevărul“: Gașca Zurli se ține de promisiune și revine într-o variantă nouă, adaptată generației de copii de azi. De ce această schimbare? Crezi că va avea același impact?

Mirela Retegan: A venit momentul să am un fochist, pentru că eu nu mai puteam să și conduc și să și pun cărbunele pe foc. Și, evident, a venit Maya să alimenteze focul, să rămână flacăra mare. Impactul pe care-l are această poveste în viețile românilor este foarte mare. Zilnic mă întâlnesc cu oameni care îmi spun „Habar n-aveți cât de mult a contat ceea ce ați făcut dumneavoastră în familia mea“. Mă emoționează foarte tare, pentru că mă simt așa binecuvântată.

Din intimitatea propriei copilării

Zurli este mai mult decât un divertisment pentru copii, este un fenomen social. Care este istoria lui Zurli în România?

Mirela Retegan: S-a născut din nevoia mea, din nevoile unei mame și din dragostea unei mame pentru copilul ei. Zurli a adus instrumente în viața românilor, acolo unde ele lipseau: în relația dintre părinți și copii și, în special, pe zona de educație emoțională. Cu Gașca Zurli, românii au învățat să-și dea voie, să simtă, să exprime, să se manifeste. A creat punți între părinți și copii, pe care ei au putut să meargă de la unul la altul, s-au întâlnit la mijloc în îmbrățișarea de iubire, în pupicul de noapte bună, în pupici cu sclipici, în toate instrumentele pe care ei le-au regăsit în conceptul Zurli.

De unde ți-a venit ideea cu Zurli?

Mirela Retegan: Când eram mică, cei din familie îmi spuneau că sunt zurlie, pentru că am fost întotdeauna altfel, dar într-un fel foarte vesel și jucăuș, creativ. Iar jucăria, jocul, joaca au făcut parte din felul meu de exprimare în familia noastră, unde sunt mulți copii. Când se adunau frații mamei, adulții erau liniștiți pentru că eu eram cu copiii, că aveam grijă de ei într-un fel în care stăteau în jurul meu și făceam tot felul de lucruri, jocuri, concursuri. Inventam câte un joc pentru orice situație, de la banalul uitat la televizor. Cream jocuri din nimic și de aici mi-a venit ideea de Zurli. Când am creat conceptul, am zis să fie zurli, să fie ca mine, să fie un nume universal, să se poată regăsi oricine, să nu fie doar despre fete sau doar despre băieți, doar despre copii sau doar despre părinți. Oricine poate să fie zurli, care este sinonim cu joacă. Momentul în care dispare joaca din viața noastră, dispare bucuria.

Joaca de-a adultul devine realitate

Maya, cum e să crești într-o atmosferă zurli?

Maya: Eu am crescut într-o lume de povești. Am crescut cu o cameră de recuzită lângă camera mea. Am fost copilul care a putut să-și pună orice costum, să-și facă orice face painting. Așa că eu am fost un copil foarte norocos, iar azi, un tânăr adult care își dorește să dea înapoi din joaca de când era mică.

Și cum faci? Îți mai place azi să te joci?

Maya: Acum îmi place să mă joc de-a spectacolul, este o ocazie senzațională să mă joc, să învăț și să cresc cât de mult pot. Dar sunt într-o perioadă în care încerc să abordez mai mult latura mai serioasă. Îmi mai place să văd cum e să fii și adult.

Răbdarea, cheia către noua generație

Tu ți-ai dorit foarte mult ca noua Gașcă Zurli să fie adaptată generațiilor de copii de astăzi. Cum faci asta?

Mirela Retegan: Să știi că Zurli se întâmplă la fel ca și în cazul altor branduri mari care au rezistat 100 de ani. Iubirea, prietenia, generozitatea, credința, răbdarea sunt câteva lucruri de care noi avem nevoie toată viața și fiecare generație de copii are nevoie de aceleași valori. Zurli este fondată pe aceste nevoi și nu necesită o transformare din structură. Aici vine Maya, care știe să facă ceea ce au nevoie copiii din ziua de astăzi în aceeași casă, în același cadru, pe aceiași piloni. Lucrurile se reconstruiesc în interiorul conceptului, după energia pe care o are Maya și de care au nevoie copiii de astăzi.

De ce au nevoie copiii de astăzi?

Maya: De răbdare. Cred că generația mea este ultima care a crescut apropiat de cum ați crescut și voi: „De ce trebuie să fac asta? Pentru că așa am zis eu“, toate replicile pe care le știm toți foarte bine. Acum există un val nou de parenting în care îi explici copilul. Un copil este și el un om, mai mic, dar un om care poate nu vrea întotdeauna să fie luat de obrăjori și scuturat. Un om care poate nu vrea să ia în brațe străini și poate preferă să bată palma și este foarte frumos să-i descoperi pe fiecare în felul lui propriu.

Ce te-a determinat să ajungi la concluzia asta?

Maya: M-am gândit la ce-mi doream eu când eram mică. În primul rând, după fiecare spectacol, ieșim la poze și la autografe cu toată lumea care a venit. Cine își dorește să rămână poate să rămână. Uneori durează și o oră și jumătate toată treaba aceasta și îi văd cum se deschid mai ușor sau mai greu. Îi văd cum sunt dispuși, cum fac atunci când se emoționează. Unii copii se ascund. Alții încep să vorbească foarte mult și îi văd pe fiecare.

Mirela Retegan: Maya este un foarte bun observator. Este o persoană analitică și este foarte atentă, spre deosebire de mine – eu sunt mai preocupată la ce am eu de dat decât la nevoile pe care le are cel din fața mea. Eu acționez din forță. Ea acționează din putere. Forța vine din ce ai tu de oferit. Puterea vine din capacitatea de a te pune în pielea celuilalt. Și am înțeles asta.

Un parteneriat firesc

Nu cumva există o spaimă acolo, la această predare de ștafetă?

Mirela Retegan: Nu există o spaimă. Sunt toate fricile din lume.

Maya: Este foarte clar că Zurli este visul ei. Eu știu foarte bine că, din anumite puncte de vedere, aduc lucruri în plus și perspective noi. Dar Zurli, la bază, este visul ei, este creația ei, sunt valorile ei, jocurile ei. Eu doar încerc să le proiectez în lumea nouă în care ne aflăm. Eu am mai scris povești, există șase sau șapte povești Zurli scrise de noi două împreună. Mama mi-a dat toată ideea, mi-a spus cronologic ce se va întâmpla în poveste și m-a lăsat pe mine să construiesc pe scheletul primit de la ea. Asta facem și acum. Într-adevăr, poate acum copiii mai mici vin spre mine înainte să vină spre ea, dar dacă sunt 100 la autografe, 90 se duc la ea.

A fost propunerea ta către Mirela?

Maya: Eu am fost plecată din România cinci ani, de la 17 la 22 de ani am locuit în Londra și în Barcelona, la liceu, apoi la facultate. Mi-am dat seama că am 22 de ani și că îmi doresc să trăiesc viața unui adult pe care îl respect. Am stat și m-am gândit foarte mult timp și la finalul zilei, când mă puneam în pat, mă gândeam: Mama, ce viață mișto trăiește mama! Și atunci am venit acasă și am făcut o înțelegere. I-am spus: Mama, te rog frumos, eu vreau să învăț de la tine, pentru că pe tine te respect cel mai și cel mai mult. Aș vrea, dacă îmi dai voie, să învăț și partea asta de animație pentru copii, să mă duc la evenimente private și la petreceri și să fiu animator“. Și mama mi-a propus să prezint spectacolele din București cu mascote. Eu am făcut teatru foarte mulți ani, am făcut dansuri, am prezentat toate spectacolele și evenimentele din școlile în care am fost. Eram potrivită pentru pentru rolul acesta și ușor, ușor mi-am dorit să intru din ce în ce mai mult. Iar ea a fost îndeajuns de răbdătoare și îndeajuns de deșteaptă încât să mă lase pe mine să fac alegerile astea.

Tu te-ai ocupat de partea de casting?

Maya: Eu împreună cu colegi de la Zurli. Ei au creat o listă și am făcut niște sesiuni de casting, la care au venit mai mulți oameni de peste tot din România. La final, fiecare a spus câte ceva despre oamenii aceștia și am ales gașca.

„Promisiunile respectate nasc relații frumoase“

Care este conceptul turneului din prezent?

Mirela Retegan: Spectacolul se numește „Promisiunea Zurli“ și e despre promisiunea pe care eu am făcut-o acum doi ani că Zurli merge mai departe; este despre promisiunea pe care mi-am făcut-o mie când mi-am dat seama de impactul pe care îl are acest proiect, că o să fac tot ce ține de mine să-l duc cât mai mult posibil pentru ca generații și generații de copii și de părinți să se bucure de el. Dar pentru că trebuie să aibă o formă accesibilă copiilor, am creat o poveste prin care și copiii, și părinții înțeleg la sfârșitul spectacolului că la baza relațiilor stau niște promisiuni. Promisiunile respectate nasc relații frumoase, promisiunile nerespectate nasc relații grele, și în felul în care am pus în scenă această idee, am creat un spectacol care pare de divertisment, dar de fapt este un spectacol de emoție, vulnerabilitate și conexiune foarte puternică între părinți și copii. Eu reușesc, prin versurile pe care le scriu, să-i ajut pe copii să formuleze cântând nevoile pe care ei le au. Cântecul principal se numește „Promite“ și este sfâșietor.

Cum te simți că împarți scena turneului cu fiica ta?

Mirela Retegan: În spectacol, relația dintre noi, dintre mine și Maya, este atât de puternică, pentru că toți părinții își doresc asta: să ajungă la acel moment în care pot să stea de mână cu copiii lor într-o onestitate totală de sentimente. Maya spune pe scenă: „Promite, mamă, că rămâi frumoasă și alungi tristețea de la noi din casă. Promite-mi că de dragul meu rămâi puternică mereu. Promiteți-mi că, orice s-ar întâmpla, voi doi rămâneți familia mea“. Orice copil vrea să audă asta, indiferent că părinții lui locuiesc sub același acoperiș sau nu, că se mai iubesc sau nu, că mai trăiesc sau nu. Ei au nevoie să le sădească în suflet. Și să vezi în sală copiii uitându-se în ochii părinților și cântând cu Maya este cel mai frumos mod de a-i trezi pe oameni și de a le aminti de fapt ce e important pentru copilul lor: promisiunile pe viață.

Când Maya cântă, eu mă gândesc la tata, care e înger de 15 ani, și îmi dau seama că de fapt n-a plecat nicio secundă din sufletul meu și mă gândesc și la tatăl ei care a plecat de lângă noi când Maya avea 5 ani. Maya vorbește despre asta pe scenă și spune: „Indiferent ce s-a întâmplat între părinții mei, tata a rămas tatăl meu toată viața și ei doi sunt familia mea, chiar dacă sunt la mii de kilometri distanță“. E atât de vindecător pentru părinții și copiii din sală care se află în aceeași situație cu noi.

Dincolo de granițe

Ce urmează până la finalul anului? Unde ajunge Gașca Zurli?

Mirela Retegan: Plănuim să ducem „Promisiunea Zurli“ în 50 de orașe, pentru că vrem să ajungem în toate reședințele de județ. Între timp, mai mergem și la Chișinău, ajungem și la Londra, pregătim un spectacol de Crăciun foarte frumos pentru luna decembrie și ne ducem în târgurile de Crăciun din țară și din comunitățile de români de peste hotare.

Cum vedeți Gașca Zurli peste două generații?

Maya: Îl văd internațional. Eu îmi doresc să mai fac și alte lucruri în viața aceasta, dar Zurli este locul în care eu o să mă întorc de fiecare dată, de oriunde aș fi. N-am niciun dubiu și voi avea grijă de el așa cum am grijă de casa din copilărie.

Mirela Retegan: Mie îmi oferă o relaxare foarte mare pentru că o descopăr pe Maya pe scenă și îmi dau seama că a fost un burete care a absorbit absolut tot – și bune, și mai puțin bune. Sunt foarte fericită să știu că, dacă mie mi s-ar întâmpla ceva, Zurli e în siguranță datorită Mayei și are toate șansele ca brandul să se transforme într-unul nemuritor prin ea, probabil prin copiii ei, pentru că cineva a avut grijă de valorile acelea și nu s-a clintit o bucățică de material din costumele pe care creatorul acela le-a visat. Povestea merge mai departe.

Ce este important de transmis despre Gașca Zurli?

Maya: Zurli merge mai departe în noi forme. Pregătim foarte multă muzică frumoasă. Pregătim foarte mult conținut pentru online. Ne dorim să ne poată găsi oricine, de oriunde. Avem în echipă tineri talentați, fericiți, bucuroși.

Mirela Retegan: Pune-ți degetul pe nas și spune împreună cu noi: „Promit să spun «te rog frumos» atunci când cer ceva. Promit să spun «mulțumesc» atunci când primesc. Promit să spun «iartă-mă» de fiecare dată când greșesc celor dragi. Promit să le spun în fiecare zi «te iubesc». Promit, promit, promit“.