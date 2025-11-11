search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Dezbatere aprinsă pe rețelele sociale cu privire la plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Metehne de securişti!”

0
0
Publicat:

Plângerea penală depusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu a stârnit un val de reacții dure împotriva magistraților pe platforma Reddit.

Vicepremierul Oana Gheorghiu atacată în instanță de CSM. FOTO: Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu atacată în instanță de CSM. FOTO: Adevărul

Sprijin pentru Gheorghiu pe reddit: „Mai bine la mămici decât la magistraţi”

Subiectul a fost dezbătut intens pe platforma Reddit. Au fost postate multe opinii dure, unele vulgare, care exprimă sprijin pentru Gheorghiu sau critici și furie la adresa magistraților.

Unii comentatori susţin că banii alocaţi pensiilor speciale ar fi mai utili pentru nevoile sociale: „Într-un fel e fix aşa: decât pensiile lor speciale, mai degrabă să meargă la noile mămici acei bănuţi. Să nu uităm că de la mame au luat nişte drepturi fără să fie «neconstituţional», la  magistraţi nu li se poate face nimic.”

Un alt utilizator explică ce sunt pensiile speciale, din punctul său de vedere:

„Să-i zicem ce este: pensie necontributivă plătită din pensiile contributive. Amărăşteanul, după ce lucrează până la 65 de ani, mai trăieşte vreo 5. Magistratul care iese la 48 de ani, mai trăieşte vreo 40 pe spinarea a 30 de amărăşteni. Abia mi-am dat seama acum — ne-am dus în Evul Mediu: ei sunt LORZI cu drepturi şi noi lachei!!!”

Furie şi apel la reacţie publică

Mulţi comentatori acuză lipsa de responsabilitate a magistraţilor şi cer mobilizare civică:

„Ce activi sunt ăştia din justiţie când e vorba despre ei.”

„Ba incredibil ce avizi de bani sunt cei din CSM, trebuie să ieşim în stradă şi să o apărăm pe Oana Gheorghiu. Nu se poate aşa — pensiile speciale trebuie să dispară, nu suntem în Evul Mediu să fim separaţi în iobagi şi boieri.”

Unii văd în plângerea CSM o încercare de intimidare:

„Pumnul în gură cu reclamaţia la Parchet, metehne de securişti!! Dacă nici pe femeia asta nu o apărăm, nu ştiu pe cine mai merită să apărăm.”

Critici violente la adresa corpului magistraţilor

Alte comentarii includ insulte puternice şi generalizări dure la adresa magistraţilor. Sunt și internauți care pun la îndoială capacitatea sistemului de a judeca corect sau ironizează procedurile:

„Bă, toată lumea e de vină că justiţia din România e o glumă, mai puţin justiţia din România… Ba nu le-ar fi ruşine… Sunt curios: dacă cumva i-ar putea da afară… Ce ar face zeii magistraţi? S-ar angaja la privat?”

Citește și: Nicușor Dan intervine în scandalul dintre CSM și Oana Gheorghiu: „Declarația a fost nefericită, dar nu voi semna urmărirea penală”

„Mă întreb cum o asemenea cauză poate fi judecată imparţial în instanţă.”

Un utilizator le amintește utilizatorilor platformei de protestul organizat zilele următoare: „Nu uitaţi că pe 14 e protest.”

 „Cum plângere penală pentru incitare la ură?” 

Alte comentarii încearcă să legifereze impactul pensiilor speciale în termeni economici şi sociali:

Pai sunt bani luaţi ‘de la gura unui copil sau de la bugetul unui spital’. E vorba de vreo 16 miliarde lei anual sau aprox. 15% din bugetul pensiilor... deci vreo 30k speciali iau pensie cât vreo un milion şi ceva de pensionari.”

Un alt comentariu evocă o realitate locală dureroasă:

„Recent s-a anunţat numărul de burse la Facultatea de Medicină din Bucureşti, cu 50% mai puţine faţă de anul precedent din cauza lipsei de fonduri. De pensii speciale nu se ating.”

 Unii contestă încadrarea penală invocată de CSM:

„Mai sunt şi magistraţi… cum plângere penală pentru incitare la ură? Ce încadrare e şi asta? Poate pentru calomnie sau daune la adresa imaginii ar avea sens, da’ ce ură e asta, bossule? Unde e prevăzut în lege că o critică adusă fără injurii sau insulte e considerată ură?”

Comentariile reflectă o societate polarizată: există susţinători convinşi ai reformei pensiilor speciale, oameni revoltaţi de faptul că magistraţii beneficiază de privilegii financiare, dar şi critici ferme la adresa modului în care aceste dezbateri sunt purtate — şi, mai ales, la adresa limbajului folosit atât de politicieni, cât şi de reacţiile online.

De la ce a plecat totul

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu în legătură cu declarațiile formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care „independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist”.

Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, comparând sistemul cu „un fel de Caritas”.

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive. Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”, a transmis CSM.

CSM a decis sesizarea Parchetului pentru a verifica dacă afirmaţiile vicepremierului se încadrează la „incitare la violenţă, ură sau discriminare” (art. 369 Cod Penal) .

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Calcul după noua formulă
gandul.ro
image
Un pod uriaș, recent inaugurat, s-a prăbușit în China. Momentul, surprins VIDEO
mediafax.ro
image
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
playtech.ro
image
Sportiva celebră care a anunțat că e însărcinată! Ce se întâmplă cu întreaga sa carieră din tenis
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un pensionar, în București! Autoritățile au descins la locuința lui
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Reguli pentru trotinetele electrice. Modificările legii în Parlament privind asigurarea și purtarea căștii de protecție
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
FotoJet Kate (5) jpg
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!