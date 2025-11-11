Dezbatere aprinsă pe rețelele sociale cu privire la plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Metehne de securişti!”

Plângerea penală depusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu a stârnit un val de reacții dure împotriva magistraților pe platforma Reddit.

Sprijin pentru Gheorghiu pe reddit: „Mai bine la mămici decât la magistraţi”

Subiectul a fost dezbătut intens pe platforma Reddit. Au fost postate multe opinii dure, unele vulgare, care exprimă sprijin pentru Gheorghiu sau critici și furie la adresa magistraților.

Unii comentatori susţin că banii alocaţi pensiilor speciale ar fi mai utili pentru nevoile sociale: „Într-un fel e fix aşa: decât pensiile lor speciale, mai degrabă să meargă la noile mămici acei bănuţi. Să nu uităm că de la mame au luat nişte drepturi fără să fie «neconstituţional», la magistraţi nu li se poate face nimic.”

Un alt utilizator explică ce sunt pensiile speciale, din punctul său de vedere:

„Să-i zicem ce este: pensie necontributivă plătită din pensiile contributive. Amărăşteanul, după ce lucrează până la 65 de ani, mai trăieşte vreo 5. Magistratul care iese la 48 de ani, mai trăieşte vreo 40 pe spinarea a 30 de amărăşteni. Abia mi-am dat seama acum — ne-am dus în Evul Mediu: ei sunt LORZI cu drepturi şi noi lachei!!!”

Furie şi apel la reacţie publică

Mulţi comentatori acuză lipsa de responsabilitate a magistraţilor şi cer mobilizare civică:

„Ce activi sunt ăştia din justiţie când e vorba despre ei.”

„Ba incredibil ce avizi de bani sunt cei din CSM, trebuie să ieşim în stradă şi să o apărăm pe Oana Gheorghiu. Nu se poate aşa — pensiile speciale trebuie să dispară, nu suntem în Evul Mediu să fim separaţi în iobagi şi boieri.”

Unii văd în plângerea CSM o încercare de intimidare:

„Pumnul în gură cu reclamaţia la Parchet, metehne de securişti!! Dacă nici pe femeia asta nu o apărăm, nu ştiu pe cine mai merită să apărăm.”

Critici violente la adresa corpului magistraţilor

Alte comentarii includ insulte puternice şi generalizări dure la adresa magistraţilor. Sunt și internauți care pun la îndoială capacitatea sistemului de a judeca corect sau ironizează procedurile:

„Bă, toată lumea e de vină că justiţia din România e o glumă, mai puţin justiţia din România… Ba nu le-ar fi ruşine… Sunt curios: dacă cumva i-ar putea da afară… Ce ar face zeii magistraţi? S-ar angaja la privat?”

„Mă întreb cum o asemenea cauză poate fi judecată imparţial în instanţă.”

Un utilizator le amintește utilizatorilor platformei de protestul organizat zilele următoare: „Nu uitaţi că pe 14 e protest.”

„Cum plângere penală pentru incitare la ură?”

Alte comentarii încearcă să legifereze impactul pensiilor speciale în termeni economici şi sociali:

„Pai sunt bani luaţi ‘de la gura unui copil sau de la bugetul unui spital’. E vorba de vreo 16 miliarde lei anual sau aprox. 15% din bugetul pensiilor... deci vreo 30k speciali iau pensie cât vreo un milion şi ceva de pensionari.”

Un alt comentariu evocă o realitate locală dureroasă:

„Recent s-a anunţat numărul de burse la Facultatea de Medicină din Bucureşti, cu 50% mai puţine faţă de anul precedent din cauza lipsei de fonduri. De pensii speciale nu se ating.”

Unii contestă încadrarea penală invocată de CSM:

„Mai sunt şi magistraţi… cum plângere penală pentru incitare la ură? Ce încadrare e şi asta? Poate pentru calomnie sau daune la adresa imaginii ar avea sens, da’ ce ură e asta, bossule? Unde e prevăzut în lege că o critică adusă fără injurii sau insulte e considerată ură?”

Comentariile reflectă o societate polarizată: există susţinători convinşi ai reformei pensiilor speciale, oameni revoltaţi de faptul că magistraţii beneficiază de privilegii financiare, dar şi critici ferme la adresa modului în care aceste dezbateri sunt purtate — şi, mai ales, la adresa limbajului folosit atât de politicieni, cât şi de reacţiile online.

De la ce a plecat totul

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu în legătură cu declarațiile formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care „independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist”.

Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, comparând sistemul cu „un fel de Caritas”.

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive. Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”, a transmis CSM.

CSM a decis sesizarea Parchetului pentru a verifica dacă afirmaţiile vicepremierului se încadrează la „incitare la violenţă, ură sau discriminare” (art. 369 Cod Penal) .