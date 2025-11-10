search
Un fost judecător CEDO intervine în scandalul plângerii depuse de CSM împotriva Oanei Georghiu. „Exprimarea politică poate include termeni care «șochează»"

Publicat:

Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internațională și fost judecător CEDO, a reacționat, luni, la decizia CSM de a depune o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, afirmând că discursul politic constituie fundamentul unei societăți democratice și că include termeni care „șochează sau ofensează”.

Iulia Moțoc este fost judecător CEDO și actual judecător CPI FOTO Facebook
Iulia Moțoc este fost judecător CEDO și actual judecător CPI FOTO Facebook

„Pentru că am fost judecător CEDO aproape zece ani, am datoria să clarific anumite aspecte legate de libertatea de expresie a politicienilor, având în vedere că toate cazurile pot ajunge potenţial la CEDO”, a scris, luni seară, pe Facebook, Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională.

Potrivit fostului judecător CEDO, în primul rând, „jurisprudența constantă a Curții statuează că discursul politic constituie fundamentul unei societăți democratice.”

Ea a vorbit apoi de marja largă a criticii acceptabile, afirmând că „politicienii, prin natura funcției lor publice, acceptă implicit să fie supuși unui nivel superior de scrutin și critică. Limitele criticii acceptabile sunt considerabil mai extinse în cazul figurilor publice decât în cazul cetățenilor privați.”

„Curtea a decis în mod repetat că exprimarea politică poate include termeni care «șochează, ofensează sau deranjează». Un limbaj hiperbolic, polemic sau satiric, chiar și cel perceput ca fiind exagerat sau imoderat, beneficiază de protecția Articolului 10, cu condiția să nu degenereze în discurs ilicit”, a mai scris aceasta, referindu-se la toleranța față de limbajul incisiv.

Ea a făcut, de asemenea, referire și la importanța dezbaterii de interes public, precizând că „protecția este maximă atunci când discursul vizează chestiuni de interes general, guvernanță, transparență sau potențiale conflicte de interese.”

Aceasta a mai explicat faptul că, potrivit jurisprudenţei (cazurile Féret şi Le Pen), „discursul care incită la ură rasială, discriminare, xenofobie nu se bucură de protecţie.”

„Aceste manifestări sunt considerate contrare principiilor democratice”, a mai transmis Iulia Motoc.

Afirmațiile vin după ce Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu și a condamnat declarațiile ei formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care „independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist.”

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive. Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”, a transmis CSM.

