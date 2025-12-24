Un efect nebănuit al consumul moderat de alcool de sărbători. Ce arată un nou studiu

Consumul moderat de vin sau bere în zilele de sărbătoare ar putea reduce semnificativ riscul de demență, arată un nou studiu amplu, care sugerează că unul sau două pahare pe zi pot avea efecte protectoare asupra creierului, indiferent de tipul de alcool sau de momentul consumului.

Cercetătorii au descoperit că un consum redus spre moderat de alcool scade riscul acestei boli cu peste o treime, comparativ cu abstinența totală. Beneficiile au fost observate indiferent dacă alcoolul era consumat simplu sau în timpul meselor. De asemenea, tipul de băutură alcoolică nu a părut să conteze, scrie Daily Mail.

Concluziile contrazic unele studii anterioare, care sugerau că orice cantitate de alcool ar putea crește riscul de demență – boală care este deja principala cauză de deces în Marea Britanie, înaintea bolilor de inimă și a cancerului.

Numeroase cercetări au analizat legătura dintre consumul de alcool și riscul de demență. Unele au indicat că un consum redus, regulat, ar putea avea un efect protector, în timp ce altele nu au identificat niciun beneficiu.

Un studiu major realizat la începutul acestui an de cercetători de la Universitatea Oxford a concluzionat că alcoolul nu are efecte pozitive asupra creierului. Însă cea mai recentă analiză, realizată de o echipă de experți de la Universitatea Soochow din China, sugerează că un pahar zilnic ar putea reduce riscul de demență cu până la 35%.

Cercetătorii au urmărit aproape 300.000 de persoane înscrise în UK Biobank, o bază de date cu informații medicale despre sute de mii de britanici, creată în urmă cu aproape 20 de ani. Aceștia au analizat obiceiurile de consum de alcool și le-au corelat cu diagnosticele de demență.

Rezultatele, publicate în European Journal of Epidemiology, arată că femeile și bărbații care beau zilnic câteva halbe de bere sau două-trei pahare mici de vin au un risc semnificativ mai mic de a dezvolta demență, comparativ cu cei care beau rar sau deloc.

Consumul excesiv – definit ca peste trei halbe de bere tare sau mai mult de trei pahare mari de vin pe zi – nu a avut niciun impact asupra riscului.

Cercetătorii au recunoscut că una dintre explicațiile posibile pentru aceste rezultate este faptul că multe persoane abstinente în prezent au fost, în trecut, consumatori înrăiți de alcool și, prin urmare, prezintă deja un risc mai mare, chiar dacă au renunțat între timp.

Totuși, ei susțin că este posibil ca dozele mici de alcool să protejeze creierul de unele leziuni care favorizează apariția demenței. Printre acestea se numără depresia – un factor major de risc pentru această afecțiune la vârstnici – precum și scăderea volumului cerebral asociată înaintării în vârstă.

În raport, cercetătorii notează: „Concluziile noastre au anumite implicații pentru sănătatea publică.

Consumul scăzut spre moderat de alcool ar putea fi luat în considerare ca parte a strategiilor de prevenție a demenței, la persoanele care nu suferă de boli hepatice și nu prezintă risc de dependență de alcool.”