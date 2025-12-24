search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
A fost confirmat primul deces din cauza virusului gripal în acest sezon. Cazurile de îmbolnăvire sunt în creștere, avertizează INSP

0
0
Publicat:

A fost confirmat primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon în România. Este vorba despre o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj, care suferea deja de afecțiuni medicale și nu era vaccinată antigripal, potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Numărul cazurilor de gripă este în creștere. FOTO: Shutterstock
Numărul cazurilor de gripă este în creștere. FOTO: Shutterstock

Decesul a fost confirmat ca fiind cauzat de virus gripal de tip A, subtip H3. Autoritățile sanitare atrag atenția că acest caz vine într-un context epidemiologic marcat de o creștere semnificativă a numărului de infecții respiratorii la nivel național.

În perioada 15–21 decembrie 2025, au fost raportate 102.655 de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, IACRS și pneumonii), cu 3,7% mai multe față de săptămâna precedentă și cu 15,2% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a sezonului trecut. Comparativ cu media ultimelor sezoane ne-pandemice (2018–2025), creșterea este de 47,3%, arată datele INSP.

Cazuri de gripă clinică au fost raportate din toate județele țării, cele mai multe fiind în municipiul București (1.696), urmate de județele Cluj (843), Botoșani (826), Bihor (801), Iași (700) și Neamț (616).

„Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activității gripale, cu depășirea mediei față de sezoanele anterioare și cu o răspândire geografică extinsă a circulației virusurilor gripale la nivelul întregii țări, putem vorbi de o situație de alertă epidemiologică”, precizează INSP.

Până la data de 21 decembrie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 1.252.642 de vaccinări antigripale, dintre care 1.227.743 în rândul persoanelor eligibile pentru decontare în regim compensat. De asemenea, 5.835 de vaccinări au fost efectuate în farmaciile comunitare autorizate.

În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile recomandă vaccinarea de urgență a persoanelor eligibile, în special a celor din categoriile cu risc crescut de a dezvolta forme severe de boală.

Specialiștii subliniază importanța tratamentului antiviral administrat precoce, precum și a profilaxiei antivirale în focarele apărute în centrele de îngrijire pe termen lung, indiferent de statusul vaccinal.

Totodată, autoritățile sanitare recomandă utilizarea măștilor de protecție în spitale și centrele de îngrijire, respectarea igienei mâinilor și a etichetei respiratorii.

„Rezultatele supravegherii epidemiologice și virologice se raportează în continuare, săptămânal, de către CNSCBT, prin intermediul platformei europene EpiPulse, pentru a sprijini evaluarea și răspunsul rapid în UE/SEE”, transmite INSP.

Astăzi, Ministerul Sănătății a informat populația că, în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.

