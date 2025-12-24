Colind pentru Ilie Bolojan compus de un cunoscut jurnalist bihorean: „Meșter la tăiat, dar și la taxat!

Un cunoscut jurnalist bihorean, Mircea Chirilă, a compus un colind dedicat lui Ilie Bolojan, pe fondul măsurilor de austeritate anunțate de Guvern până acum.

Colindul compus de Mircea Chirilă, redactor-șef al publicației ebihoreanul.ro, apare ca o reacție originală la parcursul și stilul de conducere al actualului premier. Bolojan este cunoscut pentru deciziile dure care i-au adus, de-a lungul timpului, atât susținere, cât și multe critici.

Găsiți mai jos colindul dedicat lui Ilie Bolojan:

„A plecat mai an

Badea Bolojan

Tocmai la Bucale

Și-a ajuns rapid

Mahăr la partid,

Că bieții penelei

Erau vai de ei.

Iute l-au votat

Și șef la Senat,

De-au rămas aici

Mulți fără servici.

Cum a fost cuminte,

L-au uns președinte.

Fostul, KWI,

A plecat la schi.

Mult însă n-a stat,

Că a fost chemat

La Guvern, ca șef,

Că este deștept.

Plus că-i cumpătat

Și pus pe tăiat.

Meșter la tăiat,

Dar și la taxat!

TVA crescut,

Tare ne-a durut,

Inflația mare -

Gol în buzunare.

Dar nu se oprea,

Se-ncăpățâna

Să scape, în sfârșit,

De-acel deficit.

Ce-l mâna în luptă?

Dobânda scăzută!

Toți cei magistrați

Au fost scuturați

De pensii speciale

Și i-au dat la gioale.

Pensii înghețate,

Salarii tăiate,

Datorită ție,

Măi, dragă Ilie!

Colegii, plini de ură,

Vai, cum îl înjură!

Însă nea Ilie

La răbdat se știe.

Orice ar fi, oricum,

Merge pe-al lui drum,

Unul lung, dar lin:

București-Birtin.

A văzut de toate,

Știe: nu se poate

Să stârpești hoția,

C-asta-i România.

Ce mai poți să zici?

Țară de mitici...”

Chiar aseară, 23 decembrie, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență pentru completarea unor măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept „Ordonanța trenuleț”.

Premierul susține că datele arată o scădere a cheltuielilor statului și o reducere a deficitului, în timp ce actul normativ este esențial pentru stabilitatea bugetară până la aprobarea bugetului pe 2026.

Bolojan, serie de măsuri drastice și pe plan local

Ilie Bolojan s-a remarcat ca politician printr-o serie de măsuri considerate de mulți drastice, menite să eficientizeze administrația publică.

Una dintre principalele caracteristici care i-au definit imaginea publică a fost aceea de lider dispus să reducă aparatul bugetar și să restructureze instituțiile pe care le-a condus.

În perioada în care a fost primar al municipiului Oradea, între 2008 și 2020, Bolojan a redus personalul din administrația locală cu aproximativ 30%. Astfel, din aproape 1.000 de angajați, au rămas în funcție aproape 700. Restructurările au vizat posturile considerate inutile și creșterea eficienței aparatului administrativ, spune acesta.

Aceeași abordare a fost aplicată și după preluarea conducerii Consiliului Județean Bihor, unde, în 2020, personalul a fost redus cu aproximativ 40%. Atunci, aproape jumătate dintre angajați au fost concediați.

Ajuns ulterior președinte al Senatului României, Ilie Bolojan a inițiat noi reduceri de personal, susținând că instituția poate funcționa eficient și cu un aparat administrativ mai suplu.