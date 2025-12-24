search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Colind pentru Ilie Bolojan compus de un cunoscut jurnalist bihorean: „Meșter la tăiat, dar și la taxat!

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un cunoscut jurnalist bihorean, Mircea Chirilă, a compus un colind dedicat lui Ilie Bolojan, pe fondul măsurilor de austeritate anunțate de Guvern până acum.

Bolojan este cunoscut pentru deciziile dure luate până în prezent. FOTO: Inquam Photos
Bolojan este cunoscut pentru deciziile dure luate până în prezent. FOTO: Inquam Photos

Colindul compus de Mircea Chirilă, redactor-șef al publicației ebihoreanul.ro, apare ca o reacție originală la parcursul și stilul de conducere al actualului premier. Bolojan este cunoscut pentru deciziile dure care i-au adus, de-a lungul timpului, atât susținere, cât și multe critici.

Găsiți mai jos colindul dedicat lui Ilie Bolojan:

„A plecat mai an

Badea Bolojan

Tocmai la Bucale

Și-a ajuns rapid

Mahăr la partid,

Că bieții penelei

Erau vai de ei.

Iute l-au votat

Și șef la Senat,

De-au rămas aici

Mulți fără servici.

Cum a fost cuminte,

L-au uns președinte.

Fostul, KWI,

A plecat la schi.

Mult însă n-a stat,

Că a fost chemat

La Guvern, ca șef,

Că este deștept.

Plus că-i cumpătat

Și pus pe tăiat.

Meșter la tăiat,

Dar și la taxat!

TVA crescut,

Tare ne-a durut,

Inflația mare -

Gol în buzunare.

Dar nu se oprea,

Se-ncăpățâna

Să scape, în sfârșit,

De-acel deficit.

Ce-l mâna în luptă?

Dobânda scăzută!

Toți cei magistrați

Au fost scuturați

De pensii speciale

Și i-au dat la gioale.

Pensii înghețate,

Salarii tăiate,

Datorită ție,

Măi, dragă Ilie!

Colegii, plini de ură,

Vai, cum îl înjură!

Însă nea Ilie

La răbdat se știe.

Orice ar fi, oricum,

Merge pe-al lui drum,

Unul lung, dar lin:

București-Birtin.

A văzut de toate,

Știe: nu se poate

Să stârpești hoția,

C-asta-i România.

Ce mai poți să zici?

Țară de mitici...”

Chiar aseară, 23 decembrie, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență pentru completarea unor măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept „Ordonanța trenuleț”.

Premierul susține că datele arată o scădere a cheltuielilor statului și o reducere a deficitului, în timp ce actul normativ este esențial pentru stabilitatea bugetară până la aprobarea bugetului pe 2026.

Bolojan, serie de măsuri drastice și pe plan local

Ilie Bolojan s-a remarcat ca politician printr-o serie de măsuri considerate de mulți drastice, menite să eficientizeze administrația publică.

Una dintre principalele caracteristici care i-au definit imaginea publică a fost aceea de lider dispus să reducă aparatul bugetar și să restructureze instituțiile pe care le-a condus.

În perioada în care a fost primar al municipiului Oradea, între 2008 și 2020, Bolojan a redus personalul din administrația locală cu aproximativ 30%. Astfel, din aproape 1.000 de angajați, au rămas în funcție aproape 700. Restructurările au vizat posturile considerate inutile și creșterea eficienței aparatului administrativ, spune acesta.

Aceeași abordare a fost aplicată și după preluarea conducerii Consiliului Județean Bihor, unde, în 2020, personalul a fost redus cu aproximativ 40%. Atunci, aproape jumătate dintre angajați au fost concediați.

Ajuns ulterior președinte al Senatului României, Ilie Bolojan a inițiat noi reduceri de personal, susținând că instituția poate funcționa eficient și cu un aparat administrativ mai suplu.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
digi24.ro
image
Crăciun cu zăpadă în România: ninsori, viscol și cod galben în 19 județe și în Capitală
stirileprotv.ro
image
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
gandul.ro
image
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
mediafax.ro
image
Afacerea în care a investit Giani Kiriță! A renunțat la televiziune pentru ea și e dedicat total noii sale ocupații
fanatik.ro
image
Târgul de Crăciun de la Milano: cât costă un pahar de vin fiert, o porție de street-food sau brânzeturile italienești
libertatea.ro
image
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
"Sunt deja morți!" Andrew Tate, mesaj tranșant la 3 zile după ce a fost bătut măr
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
antena3.ro
image
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
observatornews.ro
image
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Funcția cuptorului electric ideală pentru coacerea cozonacului. Nu se va mai arde niciodată deasupra
playtech.ro
image
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV! Iubitul Rodică Stănoiu aruncă BOMBA. Cum a MURIT, de fapt, fosta ministră: ‘Eram în bucătărie și...’
romaniatv.net
image
Prognoza meteo de Crăciun și Revelion. ANM anunță oficial cum va fi vremea în fiecare regiune din România
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Horoscop rune 24–27 decembrie. Mesajele destinului pentru fiecare zodie, ce schimbări se produc de Crăciun. Taurii primesc runa abundenței, transformare profundă pentru Fecioare
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Rulada cu smochine Sursa foto shutterstock 320476976 jpg
3 rețete pentru o masă de neuitat de Sărbători. Vezi ce le face unice!
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Sabinei, tânăra care și-a închis afacerea și a decis să plece din țară: „Nu de bani e problema, am mașină și apartament”
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!

Click! Pentru femei

image
„Nici măcar nu eram grasă!” Kate Winslet, sfătuită să se mulțumească cu roluri de „fată grasă”, la începutul carierei

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?