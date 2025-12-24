search
O cisternă încărcată cu GPL a explodat marți pe autostrada A1, cea mai importantă arteră rutieră din Italia, după ce s-a ciocnit cu un camion care transporta mașini. Incidentul s-a produs în apropiere de localitatea Teano.

Sursa video: Facebook/ NanoTV

După impact, cisterna a luat foc, iar la scurt timp s-a produs o explozie puternică. Momentul deflagrației a fost surprins în imagini filmate la fața locului de martori și de pompierii sosiți pentru intervenție. Deși explozia a fost extrem de violentă, autoritățile au precizat că nu au existat persoane rănite, potrivit publicației Corriere della Sera.

Zona a fost evacuată preventiv, inclusiv două parcări din apropiere. Intervenția rapidă a fost posibilă după ce trei pompieri aflați în timpul liber au observat flăcările și i-au alertat imediat pe colegii lor de la comandamentul din zonă.

Pagube importante și trafic blocat

Unda de șoc provocată de explozie a spart geamuri, a răsturnat obiecte din spațiile comerciale din apropiere și a avariat carosabilul. Circulația pe tronsonul de autostradă dintre Caianello și Capua a fost închisă temporar în ambele sensuri.

După securizarea perimetrului, Poliția Rutieră din Caserta a demarat cercetările, care au continuat până târziu în noapte. Șoferii implicați în accident au fost audiați, iar anchetatorii urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea.

