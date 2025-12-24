Ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, a ales să transmită un mesaj special de Crăciun românilor, interpretând la pian un colind tradițional românesc și urând „Sărbători fericite!”, într-un clip publicat pe pagina de Facebook a Ambasadei britanice.

În imaginile postate, diplomatul britanic cântă la pian câteva măsuri din colindul „Domn, domn, să-nălţăm!”, după care adresează un mesaj de sărbători în numele său și al colegilor din ambasadă.

„Dragi prieteni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, doresc să vă transmit cele mai sincere urări din partea mea şi a întregii echipe a Ambasadei britanice la Bucureşti. Vă dorim un Crăciun fericit, sărbători liniştite alături de cei dragi şi un an nou plin de sănătate, bucurii şi împliniri!”, a transmis Giles Portman.

Ambasadorul a mulțumit, totodată, pentru relația de colaborare din anul care se încheie și și-a exprimat optimismul pentru viitor. „Mulţumim pentru prietenia şi colaborarea din acest an şi privim cu încredere spre ceea ce vom construi împreună în 2026!”, a mai spus acesta.

Tot cu ocazia Crăciunului, și Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis un mesaj oficial din partea însărcinatului cu afaceri Michael Dickerson. În mesaj este subliniată relația strânsă dintre Statele Unite și România, precum și valorile comune care le unesc.

Michael Dickerson a ales să se adreseze românilor în limba română, deschizând mesajul cu urarea: „Bună ziua și Crăciun fericit”.