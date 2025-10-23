search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Dezamăgirea unui român întors acasă după 23 de ani în străinătate: „Ca să te descurci, trebuie să ai pile și relații”

0
0
Publicat:

După mai bine de două decenii petrecute în Marea Britanie, un român din Iași a încercat să se întoarcă definitiv în țară. Însă, după doar 11 luni, s-a întors în Anglia, dezamăgit de realitatea din România.

Adrian Nechita s-a întors acasă după 23 de ani în străinătate FOTO: Captură video / TikTok
Adrian Nechita s-a întors acasă după 23 de ani în străinătate FOTO: Captură video / TikTok

Adrian Nechita, originar din Iași și stabilit în prezent la Birmingham, lucrează la o sucursală Jaguar Land Rover din zona West Midlands. Anul trecut, el și familia sa au decis să revină acasă după 23 de ani petrecuți în diaspora.

Anul trecut, după 23 de ani în străinătate, ne-am întors în țară, dar după 11 luni am revenit în Anglia. În România trebuie pile și relații ca să ai ceea ce e normal să ai”, a declarat el pentru publicația Anunțul UK.

„Sunt căsătorit de aproape 19 ani, avem 5 copii și ne-am gândit să ne întoarcem definitiv la Iași. România e totuși țara noastră și ne vedeam viitorul lângă cei de acasă, dar după 11 luni petrecute acolo nu am putut să ne readaptăm… Viața e scumpă în România, iar un loc de muncă de Doamne-ajută găsești doar dacă ai pile și relații. În schimb, în Anglia sistemul și societatea funcționează așa cum e normal”, a explicat Adrian.

Viața în Anglia versus România

După aproape 24 de ani de străinătate, ieșeanul afirmă că nu mai ia în calcul o revenire definitivă în România: „Mulți mă întreabă de ce nu te întorci în România. Răspunsul meu este simplu: aici, în Anglia, sistemul funcționează. Nu trebuie să am pile, relații ca să mă descurc. În România, da, mi-e dor de oameni, de limbă, de mâncare, de anumite obiceiuri. Dar aici, în Anglia, am siguranța aia de zi cu zi, nu am stresul ăla zilnic. Nu trebuie să mă lupt ca să am ceea ce e normal să am”, a spus el într-un videoclip postat pe TikTok.

După 24 de ani de străinătate, mă întorsesem acasă și da, nu e ușor să te readaptezi”, a adăugat Adrian. El subliniază că viața în Anglia este mai simplă și mai organizată, chiar și pentru cei cu venituri modeste: „Chiar și cu salariul minim, poți să-ți permiți să plătești chiria, să mănânci, să te îmbraci, să pui ceva deoparte. (…) Sistemul e mult mai organizat, totul se face online, nu pierzi timpul la cozi. (…) Ai mai multe șanse să avansezi fără pile”.

Deși îi este dor de România, Adrian consideră că Anglia îi oferă liniștea de care are nevoie: „România rămâne acasă în suflet, dar Anglia îți oferă liniște și siguranță. Simți că munca ta chiar contează. Nu e vorba de patriotism sau de bani, e vorba de liniște. Și după 24 de ani, liniștea este acasă”, explică el.

Diferențele dintre sistemele celor două țări

Într-un alt videoclip, românul vorbește despre contrastele dintre România și Marea Britanie: „În străinătate funcționează totul după niște reguli clare. În România, trebuie să te descurci, să cunoști pe cineva, să ai noroc. (…) Te lovește birocrația, sistemul medical, traficul, mentalitatea. (…) Când pleci 24 de ani, te simți străin, chiar și acasă”.

Potrivit datelor oficiale, la începutul anului 2025 peste 500.000 de români dețineau statutul de rezidență „settled” sau „pre-settled” în Marea Britanie. „Viața în Anglia nu e perfectă, dar e mult mai ușoară din anumite perspective”, afirmă Adrian.

În ianuarie 2023, numărul românilor din Regatul Unit era estimat la 1,4 milioane, comunitatea continuând să crească, mai ales în zona metropolitană a Londrei, unde limba română este cea mai vorbită limbă străină.

O altă româncă, întoarsă din Marea Britanie, a ales să se mute direct într-un sat din România, o decizie diferită, dar care reflectă aceeași dorință de a regăsi „acasă” sensul pierdut după ani de emigrație.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
stirileprotv.ro
image
Vremea de astăzi, 23 octombrie. Temperaturi blânde, cu ploi și răcire spre weekend
gandul.ro
image
Maxime de 20 de grade în Capitală până vineri seara și innorări temporare
mediafax.ro
image
Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat brusc”. Ce se întâmplă cu Chiricheș și contractul lui Cisotti
fanatik.ro
image
Ei sunt tinerii găsiți morți într-un Golf, pe un câmp din Harghita. Bianka și Tony plecaseră de acasă cu o zi înainte
libertatea.ro
image
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Un tânăr dezvăluie cât câştigă la spălat de vase în Elveţia: În Spania trebuie să fii pilot pentru banii ăştia
observatornews.ro
image
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu
playtech.ro
image
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie A și colegul lui Messi, marile pericole
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
romaniatv.net
image
Zelenski anunță teritoriile la care ar fi dispus să renunțe. Care ar putea fi viitoarea graniță cu Rusia
mediaflux.ro
image
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ultima întâlnire dintre Michael Jackson și Prințesa Diana. Rugămintea Prințesei Inimilor către Regele Pop a fost dezvăluită
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci