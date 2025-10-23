Video Dezamăgirea unui român întors acasă după 23 de ani în străinătate: „Ca să te descurci, trebuie să ai pile și relații”

După mai bine de două decenii petrecute în Marea Britanie, un român din Iași a încercat să se întoarcă definitiv în țară. Însă, după doar 11 luni, s-a întors în Anglia, dezamăgit de realitatea din România.

Adrian Nechita, originar din Iași și stabilit în prezent la Birmingham, lucrează la o sucursală Jaguar Land Rover din zona West Midlands. Anul trecut, el și familia sa au decis să revină acasă după 23 de ani petrecuți în diaspora.

„Anul trecut, după 23 de ani în străinătate, ne-am întors în țară, dar după 11 luni am revenit în Anglia. În România trebuie pile și relații ca să ai ceea ce e normal să ai”, a declarat el pentru publicația Anunțul UK.

„Sunt căsătorit de aproape 19 ani, avem 5 copii și ne-am gândit să ne întoarcem definitiv la Iași. România e totuși țara noastră și ne vedeam viitorul lângă cei de acasă, dar după 11 luni petrecute acolo nu am putut să ne readaptăm… Viața e scumpă în România, iar un loc de muncă de Doamne-ajută găsești doar dacă ai pile și relații. În schimb, în Anglia sistemul și societatea funcționează așa cum e normal”, a explicat Adrian.

Viața în Anglia versus România

După aproape 24 de ani de străinătate, ieșeanul afirmă că nu mai ia în calcul o revenire definitivă în România: „Mulți mă întreabă de ce nu te întorci în România. Răspunsul meu este simplu: aici, în Anglia, sistemul funcționează. Nu trebuie să am pile, relații ca să mă descurc. În România, da, mi-e dor de oameni, de limbă, de mâncare, de anumite obiceiuri. Dar aici, în Anglia, am siguranța aia de zi cu zi, nu am stresul ăla zilnic. Nu trebuie să mă lupt ca să am ceea ce e normal să am”, a spus el într-un videoclip postat pe TikTok.

„După 24 de ani de străinătate, mă întorsesem acasă și da, nu e ușor să te readaptezi”, a adăugat Adrian. El subliniază că viața în Anglia este mai simplă și mai organizată, chiar și pentru cei cu venituri modeste: „Chiar și cu salariul minim, poți să-ți permiți să plătești chiria, să mănânci, să te îmbraci, să pui ceva deoparte. (…) Sistemul e mult mai organizat, totul se face online, nu pierzi timpul la cozi. (…) Ai mai multe șanse să avansezi fără pile”.

Deși îi este dor de România, Adrian consideră că Anglia îi oferă liniștea de care are nevoie: „România rămâne acasă în suflet, dar Anglia îți oferă liniște și siguranță. Simți că munca ta chiar contează. Nu e vorba de patriotism sau de bani, e vorba de liniște. Și după 24 de ani, liniștea este acasă”, explică el.

Diferențele dintre sistemele celor două țări

Într-un alt videoclip, românul vorbește despre contrastele dintre România și Marea Britanie: „În străinătate funcționează totul după niște reguli clare. În România, trebuie să te descurci, să cunoști pe cineva, să ai noroc. (…) Te lovește birocrația, sistemul medical, traficul, mentalitatea. (…) Când pleci 24 de ani, te simți străin, chiar și acasă”.

Potrivit datelor oficiale, la începutul anului 2025 peste 500.000 de români dețineau statutul de rezidență „settled” sau „pre-settled” în Marea Britanie. „Viața în Anglia nu e perfectă, dar e mult mai ușoară din anumite perspective”, afirmă Adrian.

În ianuarie 2023, numărul românilor din Regatul Unit era estimat la 1,4 milioane, comunitatea continuând să crească, mai ales în zona metropolitană a Londrei, unde limba română este cea mai vorbită limbă străină.

O altă româncă, întoarsă din Marea Britanie, a ales să se mute direct într-un sat din România, o decizie diferită, dar care reflectă aceeași dorință de a regăsi „acasă” sensul pierdut după ani de emigrație.