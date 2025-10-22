search
Video Un șofer român, arestat la Londra după o serie de furturi de vin și șampanie din restaurante exclusiviste: „E pentru băut, nu?”

0
0
Publicat:

Un român de 61 de ani riscă să ajungă la închisoare după ce a recunoscut că a spart mai multe restaurante exclusiviste din Londra, de unde a furat sticle de vin și șampanie în valoare de 31.000 de lire sterline (aproximativ 36.580 euro). Judecătorul i-a acordat însă o ultimă șansă: să ajute la recuperarea prăzii sau va fi condamnat.

Șofer român de tuk-tuk, acuzat că a furat vin și șampanie FOTO: Captură video / City London Police
Șofer român de tuk-tuk, acuzat că a furat vin și șampanie FOTO: Captură video / City London Police

Iuliu Kubola, un șofer de tuk-tuk originar din România, a recunoscut că a comis șase spargeri în restaurante de lux din zonele Mayfair, Belgravia și City of London, potrivit publicației Daily Mail. Printre localurile vizate se numără Comptoir Café and Wine, Oliveto, Olivo și Piazza Italiana.

Judecătorul Mark Lucraft KC a decis să amâne pronunțarea sentinței pentru ca bărbatul să-și poată respecta promisiunea de a colabora cu poliția și de a ajuta la recuperarea sticlelor de vin furate.

Voi trage propriile concluzii dacă până atunci bunurile nu vor fi recuperate”, a avertizat magistratul, care a stabilit ca termen data de 3 noiembrie.

„Vinul e pentru băut, nu?”

Kubola a fost prins în iunie, în timp ce conducea un tuk-tuk pe o stradă din City of London. În vehicul, polițiștii au descoperit o sticlă de Villa Bucci, o șampanie Laurent-Perrier, o sticlă de Jack Daniels, o jumătate de sticlă de Chardonnay Shaw and Smith și o sticlă de votcă.

Întrebat de anchetatori ce intenționa să facă cu prada, bărbatul a răspuns senin: „Vinul e pentru băut, nu?”.

Pe lângă băuturile furate, oamenii legii au mai găsit asupra lui o cheie franceză, clești, șurubelnițe, trei răngi și un polizor unghiular.

Cum au fost date spargerile

Potrivit procurorului Matthew Jolliffe, românul a pătruns pentru prima dată în restaurantul Comptoir Café and Wine din Mayfair pe 1 mai, furând sticle de vin în valoare de 6.000 de lire sterline (aproximativ 7.080 euro) și 200 de lire (236 euro) din casa de marcat.

Sursa video: Instagram / City London Police

Pe 13 mai și 8 iunie, el a revenit, de data aceasta la restaurantele Oliveto și Olivo din Belgravia, de unde a sustras alte sticle de vin și bani. Ulterior, a atacat de trei ori și restaurantul Piazza Italiana din Threadneedle Street, City of London, provocând daune de peste 1.400 de lire (1.680 euro) la sistemul de închidere.

„Inculpatul a folosit un vehicul cu pedale pentru a părăsi City-ul. A revenit cu același vehicul la 3:35 dimineața, a încărcat un tomberon în spate și a plecat din nou la 3:57”, a declarat procurorul.

În noaptea respectivă, Kubola a furat 73 de sticle de vin în valoare totală de 23.801 lire (28.085 euro), precum și 100 de lire (118 euro) în numerar.

„Am vrut să-mi recuperez singur «salariul»”

În fața anchetatorilor, bărbatul nu a negat nicio acuzație, dar a pus la îndoială valoarea vinurilor: „Nu era așa de mult. Am avut un restaurant în Italia timp de 20 de ani. Nu făcea atâta”.

Întrebat din ce trăiește, el a spus simplu: „Dacă ai bani, îi cheltui”.

Avocata sa, Daisy Kell-Jones, a explicat că inculpatul lucrase anterior la restaurantele Oliveto și Piazza Italiana, dar nu fusese plătit. „În loc să discute cu patronii, a luat o decizie nechibzuită și stupidă: să-și recupereze singur «salariul», a declarat aceasta.

Apărarea susține că o mare parte dintre sticlele furate se află la un comerciant de vinuri și la un restaurant din zona Aldgate, iar Kubola este „foarte dornic” ca acestea să fie returnate.

Arest preventiv și antecedente

Iuliu Kubola a fost plasat în arest preventiv și a beneficiat de ajutorul unui interpret român în instanță. El are antecedente pentru furt din magazine și conducere fără permis.

La începutul anului, o altă româncă, în vârstă de 29 de ani, a fost condamnată în Marea Britanie pentru o serie de furturi comise prin înșelăciune. Femeia pretindea că este însărcinată și cerea un pahar cu apă sau acces la toaletă, profitând de bunăvoința gazdelor pentru a fura bani, bijuterii și obiecte de mare valoare sentimentală, inclusiv inele de logodnă.

