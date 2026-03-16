Trump își pierde interesul pentru negocierile privind războiul din Ucraina, concentrându-se pe Iran

Campania diplomatică a Statelor Unite pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei pare să își piardă impulsul, pe măsură ce președintele american Donald Trump își mută atenția către conflictul din Orientul Mijlociu, relatează Financial Times.

Potrivit mai multor diplomați europeni implicați în discuții cu Ucraina, războiul dintre SUA și Iran a deturnat atenția Washingtonului de la eforturile de mediere între Kiev și Moscova. În același timp, situația creează avantaje pentru Rusia, inclusiv prin creșterea prețurilor la petrol, reducerea presiunii sancțiunilor americane și diminuarea stocurilor de armament disponibile pentru Ucraina.

Un oficial european de rang înalt a declarat că negocierile mediate de SUA între reprezentanții Ucrainei și Rusiei „se află acum într-un moment delicat”.

„Există într-adevăr o pauză în discuții. Americanii au alte priorități, iar acest lucru este de înțeles”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Ultima rundă de negocieri trilaterale a avut loc la Geneva, în perioada 17–18 februarie. Următoarea reuniune, programată pentru 5 martie la Abu Dhabi, a fost amânată după atacurile lansate de SUA și Israel împotriva Iranului. O nouă dată nu a fost încă anunțată.

Un diplomat european a spus că situația din Orientul Mijlociu „a reorientat semnificativ atenția politică” de la războiul din Ucraina.

„Pentru noi și pentru Ucraina, aceasta este o evoluție extrem de problematică”, a adăugat el.

Întârzieri în livrările de arme

Diplomații spun că statele UE au fost informate că unele livrări de armament american – inclusiv sisteme de apărare antiaeriană – vor întârzia, deoarece Washingtonul acordă prioritate partenerilor din Orientul Mijlociu.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat pentru Financial Times că această situație creează o competiție directă pentru aceleași resurse militare.

„Este clar o problemă, pentru că există o competiție pentru aceleași resurse între Orientul Mijlociu și Ucraina. În mod evident, atenția Americii este concentrată acum asupra Orientului Mijlociu”, a spus ea.

Avantaje economice pentru Rusia

Conflictul cu Iranul a avut și un efect indirect favorabil pentru Moscova. Creșterea prețurilor globale la energie ar putea aduce Rusiei venituri suplimentare estimate la aproximativ 150 de milioane de dolari pe zi.

În același timp, Washingtonul a relaxat parțial sancțiunile asupra petrolului rusesc și a redus presiunea asupra unor state precum India, care fusese anterior îndemnată să limiteze importurile de energie din Rusia.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că aceste decizii „nu contribuie la obținerea păcii”.

Contacte între Trump și Putin

Președintele rus Vladimir Putin a evitat în mare parte să critice Washingtonul în legătură cu războiul din Iran, ceea ce analiștii interpretează ca o încercare de a evita o poziție americană mai dură în sprijinul Ucrainei.

Trump și Putin au discutat telefonic pe 9 martie, iar liderul rus ar fi sugerat că Moscova ar putea contribui la medierea conflictului din Orientul Mijlociu.

În același timp însă, Kremlinul nu a arătat disponibilitate pentru compromisuri în negocierile privind Ucraina.

„Procesul de negocieri și-a pierdut din dinamism. Este nevoie de o nouă energie pentru acest format”, a spus un interlocutor citat de Financial Times.

Europa încearcă să mențină Ucraina pe agenda internațională

Liderii europeni rămân sceptici că negocierile pot avea succes fără o presiune suplimentară asupra Moscovei, dar consideră că menținerea dialogului este importantă pentru a păstra implicarea Statelor Unite.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Paris, iar cancelarul german Friedrich Merz a vizitat Casa Albă la scurt timp după începerea operațiunilor militare împotriva Iranului.

Potrivit unor surse citate de Financial Times, Trump nu a manifestat interes pentru discuții detaliate despre Ucraina și continuă să considere că Rusia se află într-o poziție mai puternică decât Kievul.

În plus, oficiali americani le-au transmis recent europenilor că nu sunt planificate noi sancțiuni împotriva sectorului petrolier rus.

Andrew Weiss, expert la Carnegie Endowment for International Peace, spune că administrația Trump „a evitat în mod constant presiunea asupra Moscovei, preferând să ofere Kremlinului stimulente”.

Negocieri fără progres

În timpul administrației Trump, SUA au încercat să se prezinte drept un mediator neutru în discuțiile dintre Ucraina și Rusia. Potrivit unor persoane apropiate negocierilor, oficialii americani erau interesați în primul rând de încheierea conflictului, fără a insista asupra condițiilor precise ale unui acord.

Un oficial al Casei Albe a declarat că Trump „speră” că negocierile vor duce la încheierea războiului și că s-au făcut „progrese semnificative” în ultimele luni.

Totuși, un participant la discuții a spus că Rusia nu pare pregătită pentru o nouă rundă de negocieri.

„Nu cred că rușii vor să reia discuțiile prea curând. Pur și simplu nu au despre ce să vorbească”, a spus el.

Europa, exclusă din negocieri

Moscova a respins, de asemenea, încercările europenilor de a obține un rol mai important în procesul de pace. Luna trecută, consilierii președintelui francez au vizitat Moscova pentru discuții cu oficiali ai Kremlinului, încercând să convingă Rusia să accepte participarea aliaților europeni ai Ucrainei.

Potrivit unui diplomat european, răspunsul părții ruse a fost categoric negativ.

Într-un comentariu pentru Financial Times, Dmitri Peskov a acuzat Europa că încearcă să convingă Ucraina să continue războiul și a afirmat că Rusia consideră această strategie „o greșeală”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a adăugat că Moscova rămâne încrezătoare în evoluția conflictului.

„Situația de pe front este favorabilă pentru noi. Avansăm și ne apropiem de obiectivele noastre, dar, așa cum a spus președintele Putin, suntem deschiși unei soluții diplomatice”, a declarat el.

Poziția Ucrainei

Oficialii ucraineni consideră că Rusia nu tratează serios ideea încetării războiului, deoarece continuă să insiste asupra unor condiții pe care Kievul le consideră inacceptabile.

Un parlamentar ucrainean apropiat de președintele Zelenski a spus că obstacolele din negocieri rămân aceleași.

„Putin nu este interesat de un rezultat real. Pentru el, negocierile sunt utile doar pentru a evita sancțiunile suplimentare”, a afirmat acesta.

Într-un interviu acordat NBC News, Donald Trump a declarat că a decis să relaxeze temporar unele sancțiuni asupra petrolului rusesc din cauza creșterii puternice a prețurilor globale, adăugând că restricțiile vor fi reintroduse „după ce criza se va încheia”.

Întrebat despre criticile liderilor occidentali, Trump nu a răspuns direct, dar l-a criticat din nou pe Volodimir Zelenski, afirmând că liderul ucrainean ar trebui să accepte un acord de pace deoarece, în opinia sa, Vladimir Putin „este pregătit pentru un acord”.

Între timp, presa internațională relatează că administrația Trump a respins inițiative ale unor state din Orientul Mijlociu de a începe negocieri diplomatice pentru încetarea conflictului cu Iranul – un semnal că atât Washingtonul, cât și Teheranul se pregătesc pentru o confruntare de durată.