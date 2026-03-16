Românii, în centrul unei investigații privind posibile fraude masive cu împrumuturi pentru studenți în Marea Britanie

O investigație realizată de publicația britanică The Daily Telegraph arată că cetățenii români solicită un număr record de împrumuturi pentru studenți în Marea Britanie, într-un fenomen despre care autoritățile de acolo suspectează a fi legat de fraude la scară largă.

Potrivit datelor analizate, numărul românilor care accesează împrumuturi de până la 13.000 de lire sterline a crescut de aproape patru ori față de studenții de orice altă naționalitate, fiind depășit doar de numărul studenților britanici care beneficiază de astfel de fonduri.

În ultimii cinci ani, solicitările venite din partea românilor s-au triplat, ajungând la peste 78.000 în anul universitar 2023/2024, cu mult peste cele aproximativ 19.000 de cereri depuse de cetățeni polonezi.

Românii sunt „disproporționat de bine reprezentați”. Autoritățile britanice vor controale mai stricte

Bridget Phillipson, ministrul Educației din UK, a recunoscut că românii sunt „disproporționat de bine reprezentați” în rândul beneficiarilor de împrumuturi și a anunțat măsuri ferme pentru a limita abuzurile.

Cele mai multe cereri provin de la studenți înscriși la colegii „francizate”, instituții private care oferă cursuri în parteneriat cu universități acreditate. Aceste colegii sunt deja vizate de verificări ale Oficiului Național de Audit, care indică posibile fraude de milioane de lire, unele suspectate a avea legături cu rețele de criminalitate organizată.

Cum funcționează schema

Anchetatorii spun că unele colegii sunt exploatate de persoane care se înscriu doar pentru a obține împrumutul, după care abandonează cursurile fără nicio intenție de a continua studiile sau de a rambursa banii.

Numărul studenților înscriși în astfel de programe a trecut de 160.000, iar rata de abandon este de peste două ori mai mare decât în universitățile tradiționale.

Reguli noi

Guvernul britanic vrea ca, începând cu anul universitar 2028/2029, toate colegiile cu peste 300 de studenți să intre sub reglementarea obligatorie a Oficiului pentru Studenți,. Instituțiile care nu respectă standardele ar putea pierde accesul la finanțarea prin împrumuturi.

Rupert Lowe, un deputat independent care a solicitat datele privind studenții români, cere o anchetă completă pentru a stabili amploarea fraudei și recuperarea banilor și chiar eliminarea accesului la împrumuturi pentru cetățenii străini:

„Este evidentcă are loc o fraudă pe scară largă (...). Solicit guvernului să inițieze o analiză cuprinzătoare pentru a afla unde s-au dus acești bani și cum îi putem recupera”

Ministerul Educației din UK precizează că eligibilitatea pentru împrumuturi se bazează pe statutul de rezidență, nu pe naționalitate, și promite măsuri ferme împotriva oricăror abuzuri.

Student Loans Company a anunțat că investighează cazurile suspecte și colaborează cu autoritățile pentru a identifica fraudele.