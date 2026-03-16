Ungaria și Slovacia vor construi o conductă de 127 km între rafinăriile lor de petrol: „Poate proteja împotriva consecințelor războaielor din lume”

Ungaria și Slovacia vor construi o conexiune directă între rafinăriile lor de petrol din Százhalombatta și Bratislava, într-un proiect energetic menit să consolideze securitatea aprovizionării cu combustibili în regiune. Anunțul a fost făcut luni, la Bruxelles, de ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó.

Oficialul ungar a precizat că a semnat în cursul zilei un acord cu ministrul slovac al Economiei, Denisa Saková, pentru construirea unei noi conducte care va lega cele două rafinării. Declarația a venit după reuniunea Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene.

Potrivit ministrului Péter Szijjártó, proiectul prevede realizarea unei conducte de aproximativ 127 de kilometri, capabilă să transporte până la 1,5 milioane de tone de produse petroliere pe an, în principal motorină și benzină.

„Aceasta va reprezenta o valoare adăugată suplimentară pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei şi poate proteja împotriva consecinţelor războaielor din lume şi a politicilor greşite ale Bruxelles-ului”, a declarat ministrul ungar.

Construcția conductei ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului viitor, potrivit agenției slovace TASR.

Șeful diplomației de la Budapesta a susținut că proiectul va crește independența energetică a celor două state și le va proteja de presiuni externe.

„Prin conectarea rafinăriilor de petrol de la Bratislava şi Szazhalombatta (...), atât Ungaria, cât şi Slovacia vor fi mai protejate de genul de şantaj pe care îl experimentăm în prezent din partea ucrainenilor, cu sprijinul Berlinului şi Bruxelles-ului”, a afirmat Szijjártó.