De ce Marea Britanie „a devenit neatractivă” după Brexit. Ce spun studenții și tinerii profesioniști români

Marea Britanie nu mai reprezintă, după Brexit, o destinație la fel de atractivă pentru români, în special pentru studenți și tinerii profesioniști.

Noile taxe universitare, reglementările mai stricte și politica tot mai restrictivă față de imigranți au schimbat profund modul în care comunitățile românești percep Regatul Unit.

Subiectul a fost discutat marți, 23 septembrie, la cea de-a treia ediție a dezbaterii „Născuți în diaspora”, organizată de StiriDiaspora.ro, unde invitații au analizat efectele Brexit-ului asupra românilor din Regat.

Ștefan Teodor Vișinescu, Vicepreședinte Comunicare al Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS), stabilit la Londra, a explicat cum noile reglementări i-au afectat pe români, începând cu studenții.

„În primul rând, Marea Britanie a devenit neatractivă studenților prin taxele foarte mari pe care le au în acest moment. Noi am trecut la taxele de internaționali, pentru că Uniunea Europeană este văzută acum ca ‘internațional’.

Asta a făcut să scadă drastic numărul studenților români veniți în Marea Britanie. Automat a scăzut drastic numărul de noi fețe pe care le cunoaștem. De exemplu, LSRS-ul a trecut printr-o hemoragie de voluntari”, a declarat el.

Potrivit acestuia, și comunitățile stabilite de mai mult timp resimt efectele politicilor britanice. „Politica din Marea Britanie, cel puțin ultimele 2-3 reforme, cât de cât ne-au afectat ca și comunități. De ce? Pentru că este clar că Marea Britanie a ajuns să se sature de tot ce înseamnă imigranți, și automat ne bagă și pe noi în acea categorie.”

