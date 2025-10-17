Doi ucraineni și un român, în fața justiției britanice în procesul privind incendierea casei premierului Keir Starmer

Doi ucraineni și un român au compărut vineri în fața justiției britanice în procesul privind incendierea uneia din locuințele premierului Keir Starmer de anul trecut.

Unul dintre incendii a vizat fosta reşedinţă a liderului laburist din Kentish Town, în nordul Londrei, în noaptea de 11 spre 12 mai, scrie Agerpres.

Starmer a locuit în casa din Kentish Town, împreună cu soția și cei doi copii, înainte de a se muta în reședința oficială de la numărul 10 Downing Street, când a devenit prim-ministru, în iulie anul trecut.

Cei trei bărbați sunt de asemenea suspectați de implicare în incendierea unui vehicul pe 8 mai, pe strada fostului domiciliu al prim-ministrului, şi a altuia pe 11 mai, în faţa unei proprietăţi din cartierul Islington, tot în nordul capitalei.

Roman Lavrinovici, în vârstă de 21 de ani, şi Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, ambii ucraineni, au pledat „nevinovaţi”.

Instanţa nu l-a întrebat însă în actuala etapă şi pe Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, cetăţean român născut în Ucraina, dacă pledează sau nu vinovat.

Acest caz nu este tratat ca un caz de terorism, a indicat parchetul.

Judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb a apreciat că este „clar” că incendiile, care au avut loc în circumstanţe „opace”, au fost „coordonate”, iar cei trei au rămas în detenţie. Audierea pe fond este programată pentru 27 aprilie 2026.