Zeci de infractori români, expulzați din Marea Britanie cu bani pe card. „Preluăm controlul asupra granițelor noastre”

Un grup de 47 de cetățeni români condamnați pentru diverse infracțiuni în Marea Britanie a fost expulzat în România cu un zbor special. La bord, aceștia au primit carduri cu sume de până la 2.000 de lire sterline (aproximativ 2.320 de euro) pentru a-și ispăși pedepsele în țara de origine.

Ministrul de Interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, a declarat pentru ITV News că expulzarea face parte din politica de „reluare a controlului granițelor”, menită să asigure securitatea și să descurajeze criminalitatea.

„Preluând controlul asupra granițelor noastre, cred că acest lucru creează condițiile ca britanicii obișnuiți, decenți, să fie primitori cu cei care vin în țara noastră (...). Cred că o frontieră sigură este necesară pentru menținerea a ceea ce, de fapt, sunt relații inter-rasiale foarte pozitive în țara noastră”, a spus Mahmood.

Oficialul a adăugat că este îngrijorată de faptul că discursul extremiștilor de dreapta „scapă de sub control” și a promis măsuri suplimentare pentru întărirea securității la frontiere.

Condamnați pentru furt, infracțiuni sexuale și crime

Potrivit presei britanice, cei 47 de români au intrat inițial legal în Regatul Unit, dar ulterior au fost condamnați pentru fapte grave, precum furturi, infracțiuni sexuale și chiar crime.

Aceștia au fost trimiși în România pentru a-și executa pedepsele. În schimbul acceptului de a părăsi voluntar Marea Britanie, autoritățile le-au oferit carduri cu bani.

„O expulzare voluntară este, de fapt, mai ieftină pentru contribuabilul britanic. De mult timp oferim pachete financiare ca stimulent ca acești indivizi să renunțe la tentativele de a rămâne în țara noastră și să plece”, a explicat Ministrul de Interne al Marii Britanii.

Planuri de expulzări și în Franța

Shabana Mahmood a precizat că guvernul de la Londra intenționează să intensifice expulzările. În iulie, a fost semnat un acord cu Franța care prevede returnarea migranților ajunși ilegal pe mare în Regatul Unit.