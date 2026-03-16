Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
„Forța 911” a SUA: Cum ar putea lua pușcașii marini controlul asupra Strâmtorii Ormuz

Război în Orientul Mijlociu
Statele Unite au ordonat redesfășurarea din Japonia în Orientul Mijlociu a unei forțe de aproximativ 2.500 de pușcași marini, cunoscută drept „forța 911” a Americii, un semnal că Washingtonul ar putea lua în calcul operațiuni terestre în regiune pe fondul conflictului în escaladare cu Iranul, relatează The Telegraph.

Unitatea face parte din Unitatea Expediţionară de Puşcaşi Marini 31 (MEU), o forță de reacție rapidă specializată în operațiuni amfibii, luptă aeriană și sprijin logistic. În mod normal, aceasta este staționată pe insula Okinawa din Japonia, dar are capacitatea de a opera complet de pe nave, ceea ce îi permite să rămână în larg, aproape de zonele de conflict.

Forțele MEU sunt supranumite neoficial „forța 911 a Americii” datorită nivelului ridicat de pregătire și mobilitate. Astfel de unități au fost printre primele forțe convenționale trimise de Washington în conflicte majore, inclusiv în invazia Afganistanului din 2001.

Posibilă misiune în Strâmtoarea Ormuz

Deși Pentagonul nu a dezvăluit oficial misiunea exactă a unității, surse din domeniul apărării sugerează că pușcașii marini ar putea avea rolul de a recâștiga controlul asupra Strâmtorii Ormuz, punctul de intrare în Golful Persic.

Această rută maritimă este una dintre cele mai importante din lume, deoarece aproximativ o cincime din petrolul global trece prin acest culoar. De la începutul războiului, pe 28 februarie, Iranul a lansat mai multe atacuri în zonă, ceea ce a dus la blocarea traficului naval și la perturbări economice la nivel global.

Pentagonul analizează în prezent modalități de a împiedica armata iraniană să mineze strâmtoarea, însă ezită să trimită nave de război în canalul îngust din cauza riscului reprezentat de dronele și rachetele anti-navă iraniene.

Operațiuni pe insule strategice

Potrivit unor oficiali americani citați de The New York Times, desfășurarea unității ar putea permite lansarea unor raiduri asupra insulelor din apropierea strâmtorii, unde Iranul ar putea desfășura ambarcațiuni rapide încărcate cu mine.

Washingtonul a transmis că toate opțiunile rămân pe masă, inclusiv o operațiune terestră prin care forțele americane ar putea încerca să preia controlul asupra unor teritorii din jurul strâmtorii - o misiune considerată riscantă și complexă.

Fiecare unitate MEU include o componentă de luptă terestră cu infanterie, vehicule blindate și artilerie, dar și o componentă aeriană cu elicoptere și avioane de luptă, precum F-35B. De asemenea, există echipe de comandă și logistică.

Unitatea Expediţionară de Puşcaşi Marini 31 este experimentată și în operațiuni anti-dronă, iar navele sale sunt echipate cu sisteme de bruiaj pentru a proteja convoaiele maritime.

Forțele americane se apropie de zona conflictului

La începutul săptămânii, unitatea se afla în Marea Filipinelor și, potrivit estimărilor publicației Naval News, ar putea ajunge în zona Strâmtorii Ormuz în 10–15 zile. Situația din regiune s-ar putea însă schimba până la sosirea forței.

Iranul a anunțat că a închis strâmtoarea pentru „dușmanii săi”, inclusiv SUA și Israel, amenințând că va bombarda orice navă care încearcă să treacă fără permisiune.

De la izbucnirea conflictului, Teheranul a atacat cel puțin 18 nave comerciale în Golful Persic și în apropierea strâmtorii.

Datele colectate de Organizația Națiunilor Unite arată că traficul naval în zonă a scăzut cu aproximativ 97%, deși câteva nave din state având legături relativ apropiate cu Iranul, precum China și India, au fost lăsate să tranziteze ruta.

Declarațiile lui Donald Trump

Sâmbătă, președinte american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar fi „distrus 100% din capacitatea militară a Iranului”, dar a recunoscut că Teheranul poate încă lansa atacuri cu drone.

Ar fi încă foarte ușor pentru ei să trimită drone echipate cu bombe și rachete cu rază scurtă de acțiune în Strâmtoarea Ormuz”, a spus Trump.

Navele implicate în operațiune

Cei 2.500 de pușcași marini vor fi transportați la bordul navei USS Tripoli, care operează de obicei împreună cu navele amfibii USS New Orleans și USS San Diego.

USS Tripoli poate fi configurată drept un „Lightning Carrier”, o platformă capabilă să transporte un număr mare de avioane F-35B Lightning II, alături de aeronave MV-22 Osprey și mai multe tipuri de elicoptere pentru atacuri aeriene și operațiuni pe uscat.

Celelalte nave transportă artilerie și vehicule amfibii destinate debarcărilor de pe mare pe uscat.

Grupul amfibiu al navei Tripoli se va alătura portavioanelor USS Gerald R. Ford și USS Abraham Lincoln, două dintre cele mai puternice nave de luptă ale Marinei SUA, deja desfășurate în regiune.

Impact asupra regiunii Asia-Pacific

Redislocarea unității MEU indică importanța crescândă a crizei din Orientul Mijlociu, însă lasă zona Pacificului fără o forță de reacție rapidă. Regiunea include puncte sensibile precum Taiwan și Coreea de Sud.

Anterior, Statele Unite au transferat sisteme de apărare antirachetă THAAD din Coreea de Sud către Orientul Mijlociu, o decizie care a stârnit îngrijorări că Asia-Pacific ar putea deveni mai vulnerabilă în fața unor eventuale acțiuni ale Chinei sau Coreei de Nord.

Ce spun experții

Jonathan Hackett, veteran al Corpului Pușcașilor Marini și specialist în contrainformații, a declarat pentru The Jerusalem Post că unitatea este singura formațiune militară americană concepută pentru a desfășura operațiuni amfibii de amploarea și complexitatea necesare unei atare operațiuni.

„Această capacitate este unică în armată”, a spus Hackett. „Doar MEU poate desfășura astfel de operațiuni. Nicio altă unitate din armata SUA nu este organizată special pentru a lansa desfășurări de trupe de la navă la țărm la o asemenea scară.”

O forță de luptă autonomă

Hackett a explicat că MEU funcționează ca o forță de luptă complet autonomă, capabilă să opereze fără a depinde semnificativ de sprijin extern. Acest lucru este posibil datorită conceptului Marine Air-Ground Task Force (MAGTF), care integrează mai multe componente militare într-o singură structură operațională.

MAGTF include: componenta aeriană, care oferă sprijin din aer; componenta terestră, formată din unități de infanterie; componenta logistică, responsabilă de aprovizionare și suport; alte elemente de comandă și sprijin.

Toate aceste elemente sunt găzduite de cele trei nave care formează Amphibious Ready Group, aflat acum în deplasare din zona de operațiuni a Flotei a 7-a a SUA, din apropierea Japoniei, către zona Flotei a 5-a, cu baza în Bahrain.

Unitatea MEU poate desfășura unități de luptă de până la 550 de militari, cunoscute drept battalion landing team, sprijinite de elicoptere, aeronave și capacități logistice. Această structură permite desfășurarea rapidă a unor misiuni variate, de la raiduri maritime și evacuări, până la securizarea infrastructurii strategice.

Hackett a subliniat că astfel de forțe ar putea fi utilizate pentru operațiuni maritime rapide, inclusiv pentru capturarea sau protejarea platformelor petroliere și de gaze sau a altor infrastructuri energetice critice.

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Teodor Meleșcanu, fost ministru de Externe și fost șef SIE, avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, răspuns pentru Gigi Becali după „hoția mare” de la Rapid – Dinamo 3-2
fanatik.ro
image
Sinecurile rămân și în bugetul pe 2026. Statul dă milioane de lei pentru instituții inutile
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Reacţia fostului comandant NATO, după ce Iranul a ameninţat România
observatornews.ro
image
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
cancan.ro
image
Povestea de dragoste a celor mai în vârstă miri din lume. Aveau 90 și 100 de ani când s-au căsătorit
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce taxe trebuie să plătești dacă vinzi o mașină în 2026. Ce obligații fiscale apar după tranzacție
playtech.ro
image
Cea mai frumoasă fată din lume s-a logodit la 20 de ani de la fotografia iconică: ”Da celui mai bun prieten”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii au anunțat că merg în SUA
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Donald Trump amenință mai multe țări europene. De cine se teme Putin mai mult
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (65) jpg
Premiile Oscar 2026 - covorul roșu. Cine a strălucit cel mai tare în noaptea cea mare de la Hollywood
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
