Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

PSD și USR, contre pe tema ajutoarelor pentru pensionarii militari. „Dacă se dorea, trebuia o discuție. Nu a existat"

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pachetul de ajutoare one-off propus de PSD include și pensionarii militari cu venituri sub 3.000 de lei. Propunerea stârnește controverse în Coaliție, USR anunțând că nu va susține modificări ale legii bugetului.

PSD propune ajutoare și pentru pensionarii militari FOTO: Arhivă

Ministrul Muncii a explicat că pachetul destinat pensionarilor vizează inclusiv militarii și angajații MAI, care anul trecut nu au beneficiat de sprijin. „Acum credem că este absolut legitim şi necesar ca pensionarii care au venituri mici, indiferent din ce familie ocupaţională vin, să beneficieze de acest sprijin”, a declarat Manole.

Banii pentru pensionarii militari ar urma să fie alocați de Ministerul Apărării. Manole a adăugat: „Cred că ministrul Apărării, oricum s-ar numi, trebuie să voteze pentru sprijinirea pensionarilor militari care au pensii sub 3.000 de lei. Ei sunt egali cu cei din sistemul public care au pensii sub 3.000 de lei”.

Potrivit Digi24, pentru aceste ajutoare ar fi necesari 12 milioane de lei pentru MApn și 10 milioane pentru MAI.

Ministrul Apărării cere claritate

Radu Miruță a afirmat că nu a existat nicio discuție în Coaliție despre ajutoarele militarilor: „Nu am avut o astfel de discuție. Acum aflu de la dvs. despre ea. Trebuie să văd cum arată și care este sursa de finanțare. Eu aș susține să nu fie un one-off, pentru că militarii nu au nevoie de bani o singură dată în plus, ci de o pensie raportată la cheltuielile de zi cu zi. Dacă se dorea să fie trecut, ar fi trebuit să existe o discuție, care nu a existat”.

USR a anunțat că parlamentarii săi nu vor depune și nu vor vota amendamente la buget. „PSD se joacă din nou cu chibriturile deşi incendiul deficitului pe care l-a declanşat Ciolacu încă nu a fost stins. Ameninţarea de a vota amendamente la buget care ar creşte din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate”, se arată în comunicatul formațiunii.

PSD trece amendamentul cu voturile Opoziției

Amendamentul PSD prevede alocarea a 1,1 miliarde de lei către Ministerul Muncii pentru sprijinirea familiilor cu copii și a pensionarilor, inclusiv aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public. Propunerea a trecut în comisia pentru muncă cu voturile UDMR și ale Opoziției, PNL și USR opunându-se.

Pentru pensionari, ajutorul este de 600 de lei pentru pensii între 2.001 și 3.000 de lei, 800 de lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 de lei și 1.000 de lei pentru pensii sub 1.500 de lei, sumele urmând să fie acordate în două tranșe.

