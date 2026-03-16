Penurie de motorină în stații de alimentare din R. Moldova: „Sunt legate toate pompele". Ce spun autoritățile

Șoferii din Republica Moldova se confruntă cu lipsa motorinei la unele stații de alimentare, iar responsabilii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au afirmat că penuria este înregistrată pe fondul unor achiziții mai mari de motorină.

Lipsa de motorină a fost semnalată și de unii cetățeni români aflați în vizită în Republica Moldova, printre care un tânăr care a dorit să alimenteze automobilul, însă angajații unei benzinării i-au spus că nu este motorină la vânzare.

„Ia uite, sunt legate toate pompele”, a adăugat acesta, subliniind că și-a lăsat mașina într-o parcare din cauza lipsei motorinei și a fost nevoit să circule cu mașina unui prieten pe care a alimentat-o cu benzină.

Explicația autorităților moldovene

Solicitați de ,,Adevărul”, reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică au subliniat că ,,în contextul unor achiziții peste nivelul obișnuit, stocurile din anumite stații se epuizează într-un ritm accelerat. Astfel, în cadrul unor rețele, anumite stații pot rămâne temporar fără stoc”.

Pe lângă lipsa motorinei, Republica Moldova se confruntă și cu o creștere a prețurilor carburanților, majorările fiind înregistrate pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Scumpirea carburanților

Astfel, benzina 95 a costat 26,72 de lei moldovenești (aproximativ 6,8 lei românești), adică cu 50 de bani mai mult față de ziua precedentă, iar motorina a ajuns la 27,05 lei moldovenești (circa 6,9 lei românești), în creștere cu 81 de bani.