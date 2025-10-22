search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
O familie oferă 200.000 de euro unui tutore pentru a transforma copilul de un an într-un „gentleman englez”

O familie din nordul Londrei oferă 180.000 de lire pe an (aproximativ 207.000 de euro) unui tutore privat care să îi ghideze fiul de un an într-un „mediu cultural britanic complet” și să-l pregătească pentru școli de elită precum Eton sau Harrow.

O familie din Londra caută tutore de elită pentru copilul lor FOTO: Arhivă
Pentru majoritatea părinților unui copil de un an, o zi reușită poate fi simpla bucurie de a-l vedea făcând primii pași sau stivuind câteva blocuri, înainte ca oboseala și grijile legate de scutece să-și spună cuvântul. Însă pentru părinții cu ambiții mari privind viitorul copilului lor, aceste momente par insuficiente.

Această familie a decis să acționeze serios. Într-un anunț postat în TES, părinții caută un tutore privat care să „transforme” copilul într-un „gentleman englez”. Nu este vorba doar de accesorii precum o pălărie cu boruri și etichete sociale, ci de un program complet de îmbogățire culturală, menit să-l pregătească pentru cele mai respectate școli și universități britanice.

Cerințele pentru tutore

„Rolul se concentrează pe introducerea copilului în cultura, valorile și subtilitățile britanice înainte ca orice prejudecată culturală să se stabilească. Se urmărește valorificarea curiozității înnăscute a copilului de un an și a capacității sale de absorbție, pentru ca ceea ce învață să fie de cea mai înaltă calitate”, precizează anunțul, potrivit Independent.

Tutorele ideal va fi o persoană bine educată, cu un vocabular extins și care să vorbească cu pronunția standard britanică”.

De asemenea, tutorele trebuie să ofere „un mediu cultural britanic complet”, incluzând cunoștințe despre muzica clasică occidentală și să expună copilul la o „gamă de experiențe tipic britanice, pentru a-i modela obiceiurile, perspectivele, gusturile și preferințele sportive”.

„Nu există niciun motiv pentru care băiatul să nu viziteze Lord's, Wimbledon și Twickenham și să fie învățat, potrivit vârstei, despre cricket, tenis, rugby și alte sporturi precum echitația (inclusiv polo) și canotajul”, se arată în anunț.

În timp, părinții speră ca fiul lor să fie acceptat la o școală de top precum Eton, St Paul’s, Westminster sau Harrow. „Este important ca educația copilului, chiar din primii ani, să înceapă să-l pregătească pentru acest tip de viață”, adaugă aceștia.

Experiența anterioară influențează decizia

Anunțul menționează și un frate mai mare al copilului, al cărui contact cu cultura britanică nu a început suficient de devreme pentru ca părinții „să atingă obiectivul dorit”.

Copilul, care are doar un an, se află într-o etapă importantă a dezvoltării timpurii. Provine dintr-o familie multilingvă, iar părinții doresc să cultive un copil cu adevărat bicultural. Începând la vârsta de cinci ani cu fratele mai mare, au simțit că era prea târziu pentru a-și atinge obiectivul, de aceea caută acum un tutore”, explică anunțul.

Importanța primilor ani

Deși ideea de a duce un copil de un an la un meci de polo sau de a-l pregăti pentru Eton poate părea exagerată, specialiștii subliniază că sprijinul acordat în primii ani oferă cea mai bună șansă pentru dezvoltarea copilului. Aproximativ 90% din creșterea creierului are loc înainte de vârsta de cinci ani.

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) subliniază că „experiențele copilului în primii ani modelează creierul său în dezvoltare rapidă”.

Europa

