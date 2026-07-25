De ce unii oameni sunt ciupiți mai mult de țânțari decât alții

Nu este doar o impresie: unele persoane sunt într-adevăr „preferate” de țânțari. Cercetătorii de la Case Western Reserve University spun că motivul nu este grupa de sânge, ci amestecul de substanțe chimice pe care organismul îl elimină prin piele și respirație, informează Fox 8.

„Majoritatea oamenilor produc aceleași substanțe chimice, însă în proporții diferite. Pentru țânțari, aceste diferențe contează și pot face ca o persoană să fie mai atractivă decât alta”, explică Gabriella Wolff, profesor în cadrul Departamentului de Biologie al universității.

Printre compușii care par să joace un rol important se numără aldehidele. Atunci când acestea se regăsesc într-o anumită proporție, ele funcționează ca un semnal puternic de atracție pentru țânțari, spune cercetătoarea.

Ce îi face pe unii oameni mai „apetisanți” pentru țânțari

Specialiștii spun că nu doar substanțele chimice eliminate în mod natural de organism influențează cât de atractiv este un om pentru țânțari. Și activitatea fizică poate conta, deoarece după efort organismul produce mai mult acid lactic. De asemenea, consumul de bere și de banane poate modifica compușii eliminați prin piele și respirație, iar hainele în culori precum roșu, negru sau albastru-cyan par să atragă mai ușor insectele. În cazul femeilor însărcinate, rata metabolică mai ridicată le poate face, de asemenea, mai vulnerabile la înțepături.

În schimb, cercetătoarea subliniază că nu există dovezi științifice solide care să confirme teoria potrivit căreia grupa de sânge ar fi principalul motiv pentru care unii oameni sunt înțepați mai des decât alții.

Doar femelele înțeapă oamenii

În lume există aproximativ 3.500 de specii de țânțari, însă numai o parte dintre acestea se hrănesc cu sângele oamenilor și pot transmite boli precum malaria, dengue, virusul West Nile sau Zika.

Gabriella Wolff spune că multe dintre speciile care par amenințătoare sunt, în realitate, complet inofensive. Ea dă ca exemplu țânțarii uriași din filme precum Jumanji sau Jurassic Park, care aparțin genului Toxorhynchites. Deși au dimensiuni impresionante, aceștia nu înțeapă oamenii și se hrănesc cu nectar.

Cercetătoarea mai precizează că doar femelele au nevoie de sânge pentru a-și dezvolta ouăle. În plus, studiile sugerează că ele își pot modifica comportamentul în funcție de experiențele anterioare: dacă găsesc o gazdă ușor de abordat și reușesc să se hrănească fără să fie alungate, este posibil să caute ulterior persoane cu mirosuri și compoziții chimice asemănătoare.

Cum te poți feri de țânțari

Gabriella Wolff spune că spray-urile și loțiunile împotriva țânțarilor care conțin DEET oferă în continuare cea mai bună protecție. Ca alternativă, pot fi folosite și uleiuri esențiale, precum cele de cuișoare, lemongrass sau scorțișoară, însă acestea nu sunt la fel de eficiente.

În același timp, echipa de la Case Western Reserve University lucrează la o metodă neobișnuită de combatere a țânțarilor. Cercetătorii testează dacă anumite frecvențe sonore, asemănătoare celor produse de libelule - prădători naturali ai țânțarilor - le pot modifica comportamentul și îi pot ține la distanță. Dacă rezultatele vor confirma ipoteza, metoda ar putea deveni o alternativă fără insecticide chimice.

Pentru cei care au fost deja înțepați de țânțari, Gabriella Wolff recomandă aplicarea apei fierbinți pe zona afectată, atât cât poate fi suportată fără a provoca arsuri. Potrivit cercetătoarei, căldura poate modifica proteinele din saliva țânțarului și poate reduce astfel intensitatea mâncărimii.