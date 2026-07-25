 De ce unii oameni sunt ciupiți mai mult de țânțari decât alții | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 25 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce unii oameni sunt ciupiți mai mult de țânțari decât alții

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Nu este doar o impresie: unele persoane sunt într-adevăr „preferate” de țânțari. Cercetătorii de la Case Western Reserve University spun că motivul nu este grupa de sânge, ci amestecul de substanțe chimice pe care organismul îl elimină prin piele și respirație, informează Fox 8.

Ce îi face pe unii oameni mai „apetisanți” pentru țânțari
De ce unii oameni sunt ciupiți mai mult de țânțari decât alții Sursă foto: Pixabay

„Majoritatea oamenilor produc aceleași substanțe chimice, însă în proporții diferite. Pentru țânțari, aceste diferențe contează și pot face ca o persoană să fie mai atractivă decât alta”, explică Gabriella Wolff, profesor în cadrul Departamentului de Biologie al universității.

Printre compușii care par să joace un rol important se numără aldehidele. Atunci când acestea se regăsesc într-o anumită proporție, ele funcționează ca un semnal puternic de atracție pentru țânțari, spune cercetătoarea.

Ce îi face pe unii oameni mai „apetisanți” pentru țânțari

Specialiștii spun că nu doar substanțele chimice eliminate în mod natural de organism influențează cât de atractiv este un om pentru țânțari. Și activitatea fizică poate conta, deoarece după efort organismul produce mai mult acid lactic. De asemenea, consumul de bere și de banane poate modifica compușii eliminați prin piele și respirație, iar hainele în culori precum roșu, negru sau albastru-cyan par să atragă mai ușor insectele. În cazul femeilor însărcinate, rata metabolică mai ridicată le poate face, de asemenea, mai vulnerabile la înțepături.

În schimb, cercetătoarea subliniază că nu există dovezi științifice solide care să confirme teoria potrivit căreia grupa de sânge ar fi principalul motiv pentru care unii oameni sunt înțepați mai des decât alții.

Doar femelele înțeapă oamenii

În lume există aproximativ 3.500 de specii de țânțari, însă numai o parte dintre acestea se hrănesc cu sângele oamenilor și pot transmite boli precum malaria, dengue, virusul West Nile sau Zika.

Gabriella Wolff spune că multe dintre speciile care par amenințătoare sunt, în realitate, complet inofensive. Ea dă ca exemplu țânțarii uriași din filme precum Jumanji sau Jurassic Park, care aparțin genului Toxorhynchites. Deși au dimensiuni impresionante, aceștia nu înțeapă oamenii și se hrănesc cu nectar.

Cercetătoarea mai precizează că doar femelele au nevoie de sânge pentru a-și dezvolta ouăle. În plus, studiile sugerează că ele își pot modifica comportamentul în funcție de experiențele anterioare: dacă găsesc o gazdă ușor de abordat și reușesc să se hrănească fără să fie alungate, este posibil să caute ulterior persoane cu mirosuri și compoziții chimice asemănătoare.

Cum te poți feri de țânțari

Gabriella Wolff spune că spray-urile și loțiunile împotriva țânțarilor care conțin DEET oferă în continuare cea mai bună protecție. Ca alternativă, pot fi folosite și uleiuri esențiale, precum cele de cuișoare, lemongrass sau scorțișoară, însă acestea nu sunt la fel de eficiente.

În același timp, echipa de la Case Western Reserve University lucrează la o metodă neobișnuită de combatere a țânțarilor. Cercetătorii testează dacă anumite frecvențe sonore, asemănătoare celor produse de libelule - prădători naturali ai țânțarilor - le pot modifica comportamentul și îi pot ține la distanță. Dacă rezultatele vor confirma ipoteza, metoda ar putea deveni o alternativă fără insecticide chimice.

Pentru cei care au fost deja înțepați de țânțari, Gabriella Wolff recomandă aplicarea apei fierbinți pe zona afectată, atât cât poate fi suportată fără a provoca arsuri. Potrivit cercetătoarei, căldura poate modifica proteinele din saliva țânțarului și poate reduce astfel intensitatea mâncărimii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Militarii români fac minuni cu ce au”. Radu Miruță spune că pilotul care a doborât drona a reacționat într-o fracțiune de secundă
digi24.ro
image
Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii
stirileprotv.ro
image
Directorul UM Plopeni visa la un hotel la malul mării. Jumătatea de milion de euro găsită de DNA în pungi, plicuri și sertare
gandul.ro
image
Un fost ministru al Finanțelor avertizează: cât riscă SĂ PIARDĂ România din PNRR?
mediafax.ro
image
Cum a reacționat Cardi B după ce a ”a fost cuplată” cu un fotbalist din Serie A: ”Iubita are nevoie de dragoste”
fanatik.ro
image
Marii câștigători ai legii salarizării unitare: parlamentarii. Lefuri mărite în următorii ani cu sume cuprinse în 5.000 și 7.000 de lei
libertatea.ro
image
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Insula „superbă” din Golful Napoli, considerată cel mai bine păstrat secret al Europei
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
observatornews.ro
image
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă'
cancan.ro
image
Un pensionar cu 14 ani munciți ia pensie zero lei. O persoană care nu a muncit deloc câștigă 500 lei
newsweek.ro
image
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
prosport.ro
image
Românii sub 30 de ani pot încasa bani în fiecare lună dacă se angajează. Bonusul oferit de stat
playtech.ro
image
Gafa uriașă de arbitraj în FC Argeș – Petrolul 1-0: „Fault grosolan!”. Verdictul lui Cristi Balaj pentru roșul văzut de Matos
fanatik.ro
image
S-a mutat cu familia anul trecut în Franța. ”Locuind aici am descoperit ce nu înțeleg străinii despre această țară”
ziare.com
image
Din închisoare, Daniel Balaciu a rupt tăcerea după ce a desfigurat-o pe Daniela Roba cu lovituri de ciocan
digisport.ro
image
Obiceiuri ale femeilor mereu îngrijite. Detaliile care le fac să lase o impresie bună oriunde merg
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Casa de Pensii explică cum se dovedește stagiul de cotizare la pensie. Mai multe soluții dacă s-a pierdut cartea de muncă
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
INTERVIU | Delia Sandu (GreenKid): „Ne handicapăm copiii când îi privăm de reziliență. Protecția excesivă le taie șansele de a deveni adulți funcționali”
actualitate.net
image
O româncă și-a schimbat complet viața la 43 de ani. Momentul care a făcut-o să renunțe la cariera de cofetar: „Învățarea este pe tot parcursul vieții”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, vacanță romantică în Grecia. Cum s-au afișat cei doi
click.ro
image
Jennifer Lopez și Ben Affleck nu reușesc să se desprindă unul de celălalt după divorț. Motivul neașteptat
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Revedere după 40 de ani! Prin câte a trecut Oana Sîrbu, în liceu, în „Epoca de Aur”: „Directoarea ne mai altoia cu un băț!”
image
O româncă și-a schimbat complet viața la 43 de ani. Momentul care a făcut-o să renunțe la cariera de cofetar: „Învățarea este pe tot parcursul vieții”

OK! Magazine

image
Ce făceau reginele medievale în pat o să te șocheze! Plăceri reprimate, ritualuri bizare și testele umilitoare la care erau supuse

Click! Pentru femei

image
„Nu sunt bine, îmi pare rău!” De ce și-a încheiat prematur concertul legendarul rocker Jon Bon Jovi

Click! Sănătate

image
4 lucruri pe care să le faci seara, dacă ai colesterolul mărit