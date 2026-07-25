 „Am simțit că sunt ultimele secunde”. Cum a scăpat un jurnalist maghiar de atacul unui urs care i-a ieșit în cale lângă Băile Tușnad | adevarul.ro
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„Am simțit că sunt ultimele secunde”. Cum a scăpat un jurnalist maghiar de atacul unui urs care i-a ieșit în cale lângă Băile Tușnad

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Jurnalistul maghiar András Földes, reporter al publicației HVG și laureat al Premiului Memorial Pulitzer din Ungaria în 2018, a trecut prin momente de groază în apropiere de Băile Tușnad, după ce a fost urmărit și atacat de un urs în timpul unei alergări. Incidentul s-a petrecut în perioada desfășurării Universității de Vară „Tusványos”. 

Zona în care s-a întâlnit cu ursul. FOTO FB András Földes
Zona în care s-a întâlnit cu ursul. FOTO FB András Földes

Experiența a fost relatată chiar de jurnalist pe pagina sa de Facebook.

„Totul a început la Tusnádfürdő, la faimosul festival al partidului Fidesz, unde i-am intervievat pe Zsolt Semjén, Balázs Orbán, János Bóka și alți lideri de seamă ai partidului Fidesz, care mi-au spus că lucrurile nu stau deloc așa, că toată lumea înțelege greșit, iar eu am încercat să port o discuție constructivă, dar până seara eram deja destul de obosit. În timp ce colegii mei harnici se apucaseră să descarce înregistrările la cazare, m-am gândit să-mi recuperez energia cu o alergare scurtă. Deoarece micul oraș transilvănean se află într-o vale îngustă, alergătorului entuziast nu-i rămâne decât o singură cale: în sus, pe versantul muntelui”, a scris András Földes într-o postare.

Inițial, a ales un traseu care urca din localitate, însă s-a răzgândit după ce și-a amintit că, în aceeași zi, văzuse un urs traversând șoseaua. A decis să schimbe direcția și a intrat pe o potecă: 

„Mi-a luat doar câteva minute să ies din localitate și să ajung în natură, care era impresionantă și abruptă. Eram deja aproape de creastă când mi-am amintit de ursul care, pe drumul de venire, a trecut în fugă în fața mașinii noastre într-o zonă împădurită. M-am gândit că sunt deja destul de departe de civilizație, că nu are rost să risc și că mai bine mă întorc. Am coborât în viteză prin pădurea pitorească și, în un sfert de oră, am ajuns la capătul potecii, de unde, după o curbă, începea asfaltul. Însă la stânga pornea o potecă, paralelă cu străzile de sus, așa că m-am gândit să o parcurg și să ajung acasă cu un mic ocol. Pe ambele părți ale potecii era o tufișură deasă; aș fi putut fi la kilometri distanță de așezare, atât de impenetrabilă era vegetația”.

„Ursul a mârâit în timp ce se apropia de mine. Avea un cap uriaș”

La un moment dat, jurnalistul a auzit zgomote și a observat un urs care a început să se deplaseze în paralel cu el:

„Ceva s-a mișcat în tufiș: o mișcare greoaie, insidioasă. Era clar că nu era o căprioară, nici un cerb, nici măcar un mistreț. Dar n-a trebuit să mă gândesc prea mult, pentru că în tufiș se zărea deja corpul uriaș și maro, care pornea în paralel cu mine. Ultimul meu gând a fost: «Nu, la naiba, doar nu asta!» . De aici încolo nu am mai urmărit evenimentele, sau cel puțin nu în modul obișnuit. Abia după aceea mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Ursul a mârâit în timp ce se apropia de mine, iar eu, schimbând brusc direcția, am făcut câțiva pași spre el, în timp ce urlam”.

Momentul în care un urs este lovit în plin de o maşină. Impactul, surprins de o cameră de bord VIDEO
Traseul pe care a avut loc incidentul. FOTO FB András Földes
Traseul pe care a avut loc incidentul. FOTO FB András Földes

„Animalul s-a dat înapoi. Profitând de ezitarea lui de moment, am început să alerg din nou. Dar n-am apucat să fac decât doi-trei pași, pentru că ursul a ieșit brusc pe drum în spatele meu. Se apropia din ce în ce mai repede. M-am întors, am țipat din nou, am fluturat mâinile, dacă îmi amintesc bine, și am făcut un pas brusc spre el. Ursul s-a oprit din nou, a mârâit și s-a ridicat puțin. Atunci mi-am dat seama cât de mare era. Capul îi era la înălțimea capului meu. Avea un cap uriaș, îmi amintesc foarte clar asta”, a mai relatat jurnalistul.

„Am simțit că acelea erau ultimele câteva sute de secunde înainte de atac”

Temându-se că va fi atacat, jurnalistul a luat o decizie instinctivă: a aruncat telefonul mobil spre urs și a început să strige.

„M-am repezit din nou spre el, iar el a pornit din nou la drum. A deschis gura larg, am simțit că acelea erau ultimele câteva sute de secunde înainte de atac. În astfel de momente, instinctele funcționează cel mai intens. Aveam telefonul în mână, iar aplicația Strava încă rula. Fără să mă gândesc, l-am aruncat spre el, în timp ce țipam din nou cât puteam de tare”, se arată în aceeași postare

Gestul a avut efectul dorit: „Ursul s-a dat din nou înapoi, iar eu am început să alerg”.

Ajutat de localnici să își recupereze telefonul

După ce a scăpat, reporterul a fugit spre localitate și a cerut ajutorul unui grup de tineri care participau la o petrecere. Mai mulți dintre aceștia s-au întors împreună cu el la locul incidentului, înarmați cu bețe și făcând zgomot pentru a alunga eventualul pericol.

Incidentul a avut un final fericit. FOTO FB András Földes
Incidentul a avut un final fericit. FOTO FB András Földes

Telefonul a fost găsit intact, în mijlocul potecii.

András Földes este jurnalist al publicației HVG și laureat al Premiului Memorial Pulitzer din Ungaria în 2018, potrivit Budapest Forum.

Băile Tușnad este una dintre localitățile din România care se confruntă frecvent cu prezența urșilor. 

De ani buni, autoritățile locale iau măsuri pentru a scăpa de atacul urșilor, dar fiarele revin mereu în zonă. 

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