 Un fost câștigător de Superbowl și-a pus capăt zilelor la 38 de ani. Apropiații strâng bani pentru a ajuta familia îndoliată | adevarul.ro
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Un fost câștigător de Superbowl și-a pus capăt zilelor la 38 de ani. Apropiații strâng bani pentru a ajuta familia îndoliată

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Jordan Devey, fost jucător în NFL și câștigător al Super Bowl alături de New England Patriots, s-a stins din viață la vârsta de 38 de ani. Potrivit informațiilor apărute în presa din Statele Unite, fostul sportiv și-ar fi pus capăt zilelor, veste care a provocat un val de emoție în lumea fotbalului american.

Jordan Devey Foto/Getty
Jordan Devey Foto/Getty

Moartea sa lasă în urmă o familie îndurerată și numeroși foști colegi și apropiați, care îl descriu drept un om devotat, generos și mereu dispus să-i ajute pe cei din jur. Tragica veste a fost făcută publică de soția sa, Linsey Devey, printr-un mesaj postat pe Instagram. În mod dureros, anunțul a fost publicat chiar în ziua în care cei doi ar fi aniversat 15 ani de căsnicie. Linsey Devey a distribuit și o fotografie realizată în salonul de spital, în care îi era alături soțului său în ultimele momente.

Astăzi ar fi fost aniversarea noastră. Am umplut pereții caselor și inimilor noastre cu amintiri, bucurii, lupte și triumfuri. Ai fost eroul nostru și inimile ne dor în absența ta!”, a scris Linsey.

Foto/Instagram @ldevey
Foto/Instagram @ldevey

Familia se confruntă cu probleme financiare

Între timp, apropiații fostului jucător din NFL au lansat o campanie de strângere de fonduri pe GoFundMe pentru a sprijini familia. Donațiile au ajuns deja la aproape 90.000 de dolari, din obiectivul stabilit la 200.000 de dolari. Potrivit inițiatorilor campaniei, după dispariția lui Jordan, familia Devey traversează o perioadă extrem de dificilă, confruntându-se atât cu o suferință profundă, cât și cu probleme financiare.

Campion în NFL și mentor după retragere

Jordan Devey și-a construit cariera în NFL prin muncă și constanță, evoluând pentru echipe precum Baltimore Ravens, New England Patriots, San Francisco 49ers și Kansas City Chiefs. Cel mai important moment al carierei a venit în sezonul 2014, când a câștigat Super Bowl XLIX alături de Patriots.

După retragerea din activitate, fostul jucător s-a dedicat antrenoratului, devenind coordonator ofensiv și antrenor de quarterback la Eagle High School din Idaho, unde era apreciat atât de elevi, cât și de colegi.

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