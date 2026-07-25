 Descoperirea făcută de o fetiță în orașul natal al lui Hitler. Rămășițele a cel puțin 120 de tineri au fost găsite în nouă gropi comune | adevarul.ro
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Descoperirea făcută de o fetiță în orașul natal al lui Hitler. Rămășițele a cel puțin 120 de tineri au fost găsite în nouă gropi comune

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O descoperire făcută întâmplător de o fetiță a dus la una dintre cele mai importante cercetări arheologice din ultimele decenii în Europa Centrală. În Braunau am Inn, orașul austriac în care s-a născut Adolf Hitler, arheologii au descoperit rămășițele a cel puțin 120 de persoane, îngropate în nouă gropi comune.

Braunau am Inn, orașul austriac în care s-a născut Adolf Hitler. FOTO: AFP
Braunau am Inn, orașul austriac în care s-a născut Adolf Hitler. FOTO: AFP

Totul a început în luna martie, după ce o fetiță a găsit un os în timp ce se juca într-o zonă din cartierul Ranshofen. Mama acesteia a alertat poliția, iar primele verificări au confirmat că este vorba despre rămășițe umane. Autoritățile au implicat imediat Oficiul Federal pentru Monumente din Austria, care a demarat o amplă cercetare arheologică, notează EuroNews

Ceea ce părea inițial o descoperire izolată s-a transformat rapid într-o adevărată senzație arheologică. Cercetătorii au identificat mai întâi șase gropi comune, iar ulterior numărul acestora a ajuns la nouă.

Scheletele au fost găsite împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, fără o ordine aparentă, ceea ce îi face pe specialiști să creadă că trupurile au fost aruncate în grabă în gropile comune.

Coordonatoarea proiectului, Michaela Binder, a descris descoperirea drept „unică în întreaga Europă Centrală”. La rândul său, Heinz Gruber, reprezentant al Oficiului Federal pentru Monumente, a declarat că, în peste 20 de ani de activitate, nu a întâlnit niciodată un sit comparabil.

Primele analize antropologice arată că majoritatea rămășițelor aparțin unor tineri cu vârste cuprinse între aproximativ 15 și 25 de ani.

Până în prezent, cercetătorii nu au identificat urme de gloanțe pe oase, însă într-un caz au constatat că unui bărbat îi fusese amputată partea inferioară a unui picior cu puțin timp înainte de moarte, posibil în urma unei intervenții medicale realizate în condițiile specifice epocii.

Pe baza analizelor preliminare și a poziției mormintelor, experții cred că victimele au murit în timpul războaielor napoleoniene, desfășurate între 1792 și 1815. Una dintre ipoteze este că tinerii au decedat într-un spital militar sau într-o tabără de campanie și au fost îngropați ulterior împreună.

Următoarele etape ale investigației includ analize ADN și teste izotopice, care ar putea oferi informații despre originea victimelor, alimentația lor și cauzele exacte ale decesului.

Deși situl se află în Braunau am Inn, oraș cunoscut la nivel internațional drept locul de naștere al lui Adolf Hitler, specialiștii subliniază că descoperirea nu are nicio legătură cu perioada nazistă.

Rămășițele au fost îngropate cu zeci de ani înainte ca dictatorul german să se nască. Totuși, locul atrage atenția prin simbolistica sa, mai ales că în clădirea în care s-a născut Hitler funcționează în prezent o secție de poliție.

Arheologii continuă cercetările și nu exclud posibilitatea ca în perioada următoare să fie descoperite și alte gropi comune. Potrivit experților, situl ar putea reprezenta unul dintre cele mai mari locuri de înhumare colectivă din perioada războaielor napoleoniene identificate până acum în Europa Centrală.

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