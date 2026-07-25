Român căutat de poliția din Austria, după ce a închiriat două vehicule de 180.000 de euro și nu le-a mai returnat

Poliția austriacă investighează un caz de presupusă fraudă, după ce un bărbat identificat ca cetățean român ar fi închiriat un Audi RS6 și un camper VW California Beach, pe care nu le-ar mai fi returnat. Prejudiciul este estimat la peste 180.000 de euro, iar autoritățile au lansat un apel către populație pentru identificarea suspectului și a celor două vehicule.

Un bărbat identificat de autoritățile austriece drept cetățean român este căutat într-o anchetă privind o presupusă fraudă, după ce ar fi închiriat două autovehicule de mare valoare pe care nu le-ar mai fi restituit proprietarilor. Potrivit publicației Heute, prejudiciul depășește 180.000 de euro.

Conform informațiilor făcute publice de anchetatori, în urmă cu două zile, suspectul ar fi închiriat un Audi RS6 de culoare gri din localitatea Brunn am Gebirge, în landul Austria Inferioară. Vehiculul nu a mai fost returnat la termenul stabilit, iar bărbatul ar fi dispărut fără a mai putea fi contactat.

Anchetatorii susțin că nu este un incident izolat. Cu aproximativ o săptămână înainte, același bărbat ar fi închiriat la Viena un camper VW California Beach, pe care, de asemenea, nu l-ar fi restituit proprietarului. De atunci, autoritățile nu mai au informații despre locul în care s-ar afla cele două vehicule.

Potrivit estimărilor, autorulota are o valoare de aproximativ 80.000 de euro, iar un Audi RS6 poate depăși 100.000 de euro, în funcție de dotări, astfel că prejudiciul total este evaluat la peste 180.000 de euro.

Poliția a transmis că suspectul are aproximativ 1,80 metri înălțime, o constituție robustă și mai multe tatuaje. Acesta s-ar fi legitimat cu un pașaport românesc și ar fi prezentat un permis de conducere emis în Spania. Anchetatorii verifică în prezent dacă documentele prezentate sunt autentice sau falsificate.

Autoritățile austriece desfășoară cercetări pentru suspiciunea de fraudă gravă și fac apel la populație pentru a furniza orice informații care ar putea conduce la identificarea suspectului sau la localizarea celor două autovehicule.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție.