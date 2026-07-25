 Primul ajutor pe plajă: ce faci dacă te tai într-o scoică sau te înțeapă o meduză. Recomandările medicului pentru adulți și copii | adevarul.ro
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Interviu Primul ajutor pe plajă: ce faci dacă te tai într-o scoică sau te înțeapă o meduză. Recomandările medicului pentru adulți și copii

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Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, medicul primar în Medicină de Familie Carmen Fleșeriu, director medical al Spitalului „Regina Maria“ Constanța, a explicat cum să pansezi cele mai frecvente răni care se pot produce la plajă.

La plajă, trebuie să fim pregătiți pentru mici incidente. FOTO: Adevărul
La plajă, trebuie să fim pregătiți pentru mici incidente. FOTO: Adevărul

Nisipul e plin de scoici, apa e plină de meduze, iar o zi de plajă se poate transforma rapid într-un mic incident medical. Cea mai banală, dar și cea mai frecventă situație de pe plajă rămâne tăietura, fie că e vorba de o scoică ascuțită îngropată în nisip, fie de o piatră sau un alt obiect din apă. Medicul explică pașii de bază, valabili pentru orice rană superficială: „Cel mai des întâlnite sunt înțepăturile provocate de scoici. Orice tip de rană, chiar dacă este produsă de o scoică sau de alt obiect, se spală. Atenție, apa să nu fie fierbinte, ci la temperatură medie. Apoi dezinfectăm și aplicăm un pansament steril“. Am insistat asupra unui detaliu practic pe care mulți îl trec cu vederea când fac trusa de prim ajutor pentru plajă: cu ce anume dezinfectăm rana, având în vedere că nu toată lumea are la îndemână aceleași produse: „Poate fi acool sanitar, rivanol sau betadină“, adaugă medicul.

Nu orice tăietură se rezolvă cu un pansament acasă. Medicul trasează linia clară dincolo de care nu mai vorbim despre prim ajutor, ci despre nevoia reală de a merge la un cabinet medical: „Evident, dacă rana este profundă, sângerează foarte mult, după ce o spălăm, o dezinfectăm și aplicăm un pansament steril, mergem imediat către un cabinet medical“.

De la disconfort local la urgență reală

Insectele rămân un pericol subestimat la mare, mai ales seara sau lângă tufișurile din apropierea plajei. Medicul Carmen Fleșeriu face o distincție esențială între o reacție locală, ușor de gestionat, și una alarmantă: „Dacă suntem înțepați de o insectă, procedăm la fel: spălăm zona, aplicăm comprese reci și, pentru că după înțepăturile de insecte apare acel prurit la nivel local, folosim o loțiune sau un unguent care calmează. Există în farmacii produse care să ne ajute să scăpăm de aceste simptome. În cazul în care în urma înțepăturilor de insecte observăm că apar dificultăți la respirație, că se umflă buzele, fața, trebuie să știm că este o urgență medicală și trebuie solicitată ambulanța pentru a ajunge la cel mai apropiat spital local pentru a primi tratament specific“.

O altă constantă a sezonului estival sunt meduzele, iar contactul cu ele e aproape inevitabil pentru copiii care se joacă în apă mică. „Nu intrăm în panică, scoatem copilul din apă, clătim zona cu apă de mare și îndepărtăm cu grijă eventualele tentacule folosind o pensetă sau un obiect rigid, aplicăm comprese reci. În cazul în care vom observa că zona se umflă, apar bășici, ne vom adresa medicului“.

Recomandarea de a clăti rana cu apă de mare, nu cu apă dulce, este confirmată și de ghidurile de specialitate: apa dulce poate provoca descărcarea suplimentară a nematocistelor rămase pe piele, agravând reacția, spre deosebire de apa sărată, care nu declanșează acest fenomen. Cât despre specia responsabilă cel mai des de reacții mai puternice, cea mai riscantă meduză din Marea Neagră este Pelagia noctiluca (meduza mov) care provoacă dureri intense și reacții alergice, spre deosebire de Aurelia aurita, mult mai frecventă și mult mai inofensivă. În general, majoritatea înțepăturilor de meduză din zona litoralului nostru provoacă iritații locale care se ameliorează în câteva ore, dar orice manifestare serioasă – umflături extinse, bășici, dificultăți de respirație – trebuie tratată exact ca și în cazul înțepăturilor de insecte: se cere ajutor medical, nu trebuie așteptat să treacă de la sine.

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