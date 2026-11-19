Premierul Luca Niculescu a declarat, joi, la ARPIM Forum 2026, că România trebuie să fie privită ca o destinaţie strategică pentru investiţii în industria farmaceutică, dezvoltarea capacităţilor de producţie şi cercetare, nu doar ca o piaţă în care sunt comercializate medicamente. Şeful Guvernului a susţinut că investiţiile în sănătate au efecte directe asupra economiei şi productivităţii şi a prezentat rezultatele înregistrate în ultimii ani în Programul Naţional de Oncologie.

Premierul Luca Niculescu: România trebuie să devină un centru de producţie, cercetare şi inovare. Foto: Facebook/Luca Niculescu

Luca Niculescu a participat la evenimentul organizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM). Premierul a afirmat că industria farmaceutică inovatoare a contribuit la modernizarea sistemului de sănătate şi a subliniat că investiţiile în acest domeniu trebuie privite ca o oportunitate economică.

„Sănătatea nu este doar o cheltuială a bugetului. Un studiu european recent arată că fiecare euro investit în medicamente inovatoare se întoarce în societate și în economie de peste cinci ori, iar pentru România estimarea este și mai mare, de aproximativ opt ori”, a declarat premierul.

Acesta a atras atenţia şi asupra evoluţiei demografice, arătând că populaţia României aflată la vârsta de muncă ar urma să scadă cu aproximativ 23% până în 2050.

„Sănătatea este deci o investiție în productivitate, în reziliență economică și în încrederea cetățenilor. Un sistem de sănătate performant înseamnă oameni activi, înseamnă familii mai sigure și înseamnă și o Românie care este mai atractivă pentru investiții”, a afirmat Luca Niculescu.

România, o posibilă destinaţie pentru investiţii în producţia farmaceutică şi cercetare

Premierul a încurajat reprezentanţii industriei să privească România ca pe o destinaţie pentru investiţii strategice, care să contribuie la dezvoltarea producţiei locale şi a cercetării în domeniul ştiinţelor vieţii.

„Vă încurajez să priviți România dincolo de o piață care să fie doar o piață destinatară a medicamentelor și a terapiilor și să o considerați o destinație strategică pentru investiții, pentru dezvoltarea unor capacități de producție și consolidarea industriei farmaceutice locale. România are potențial să nu fie doar o piață de consum, ci și un centru de producție, inovare și cercetare în domeniul științelor vieții”, a spus şeful Guvernului.

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Peste 270.000 de pacienţi trataţi în Programul Naţional de Oncologie în 2025

În discursul său, Niculescu a dat ca exemplu de colaborare între autorităţi, medici şi industrie Planul Naţional de Combatere a Cancerului. Potrivit datelor prezentate de premier, peste 270.000 de pacienţi au beneficiat de tratament în cadrul Programului Naţional de Oncologie în 2025, cu 36% mai mulţi decât în 2023. În aceeaşi perioadă, fondurile alocate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru oncologie au crescut cu 56%.

Premierul a anunţat că, începând din ianuarie 2027, screeningul pentru cancerul pulmonar va fi decontat, iar programele de screening neonatal vor fi extinse.

El a menţionat şi numirea Ancăi Coliţă în funcţia de consilier de stat în domeniul sănătăţii, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, apreciind că experienţa acesteia va contribui la dezvoltarea programelor din domeniu, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi celelalte instituţii implicate.

„Programul de guvernare prevede același model pentru boli rare și boli cronice. Pe acest drum vrem să mergem mai departe”, a afirmat Niculescu.

Guvernul anunţă includerea a peste 40 de molecule noi pe lista medicamentelor compensate

În ceea ce priveşte accesul pacienţilor la tratamente inovatoare, premierul a enumerat printre măsurile asumate de Guvern includerea a peste 40 de molecule noi pe lista medicamentelor, precum şi o nouă metodologie de stabilire a preţurilor şi de negociere, care ar urma să intre în vigoare din 2027.

Niculescu a salutat şi parteneriatul dintre Colegiul Medicilor din România şi ARPIM, despre care a spus că reprezintă un exemplu al importanţei dialogului dintre instituţii şi industria farmaceutică.

România, oportunităţi în cercetarea clinică şi ştiinţele vieţii

Premierul a vorbit şi despre oportunităţile oferite de Strategia Uniunii Europene pentru ştiinţele vieţii, care mobilizează, potrivit acestuia, peste 10 miliarde de euro anual din bugetul european. Niculescu a subliniat că statele care dispun de un cadru naţional coerent pot valorifica mai bine aceste resurse.

În acest context, el a menţionat potenţialul României în cercetarea clinică şi obiectivul de triplare a numărului de studii clinice.

Şeful Guvernului a spus că urmăreşte cu interes propunerea discutată în cadrul forumului privind înfiinţarea unui Consiliu pentru elaborarea unei Strategii Naţionale pentru Ştiinţele Vieţii.

„Orice demers care aduce la aceeași masă autoritățile, profesia medicală, mediul academic, industria și pacienții merită analizat cu multă deschidere și vă asigur că există această deschidere la Guvernul României”, a transmis premierul.