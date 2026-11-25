România s-a împrumutat tot mai mult în ultimii 15 ani, iar datoria statului a ajuns aproape de 60% din valoarea economiei. Asta înseamnă că o parte tot mai mare din banii de la buget se duce pe plata datoriilor și a dobânzilor, în loc să ajungă la spitale, școli sau drumuri. Iar în următorii ani, suma pe care statul o are de dat va continua să crească, atrage atenția economistul Adrian Negrescu.

România și-a dublat datoria publică în ultimii 15 ani Foto: arhivă

Pandemia, deficitele bugetare mari și majorarea cheltuielilor publice au accelerat acumularea împrumuturilor. Analistul economic Adrian Negrescu identifică patru momente care au împins datoria în sus și avertizează că finanțarea cheltuielilor curente prin împrumuturi lasă bugetul tot mai expus dobânzilor.

Cum s-a dublat ponderea datoriei în economie

Creșterea nu a fost uniformă. După criza financiară din 2008–2009, România a trecut printr-o perioadă de acumulare rapidă: de la 11,9% din PIB în 2007 la 39,1% în 2014. Ulterior, ponderea s-a stabilizat în jurul valorilor de 35–38%, iar până în 2019 a rămas sub pragul de 40%.

Ponderea datoriei publice s-a dublat în 15 ani România, 2010–2025; valori anuale, % din PIB Datele complete sunt disponibile în tabel. 0 10 20 30 40 50 60 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 20… 2025 % din PIB Valorile complete sunt disponibile în tabel. 2025 Datorie publică (% din PIB) 58,9 % din PIB Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură. Vezi datele Ponderea datoriei publice s-a dublat în 15 ani An Datorie publică (% din PIB) 2010 29,0 2011 32,3 2012 35,4 2013 37,8 2014 39,1 2015 37,7 2016 37,8 2017 35,3 2018 34,6 2019 35,4 2020 47,2 2021 48,8 2022 48,3 2023 49,4 2024 54,6 2025 58,9 Descarcă PNG Copiază link Date istorice, fără prognoze. Intervalul cuprinde 16 observații anuale, separate de 15 ani.

În seria Countryeconomy, saltul din anul pandemiei este de la 35,4% din PIB în 2019 la 47,2% în 2020. Statul a avut de finanțat cheltuieli suplimentare pentru sănătate, sprijinirea companiilor și protejarea veniturilor populației, în timp ce restricțiile afectau activitatea economică. Documentarea inițială indică pentru acel an un deficit de 9,3% din PIB, pe baza datelor atribuite Băncii Centrale Europene.

După câțiva ani în jurul nivelului de 48–49% din PIB, datoria a urcat la 54,6% în 2024 și 58,9% în 2025. Notificarea Eurostat din 21 octombrie 2026 confirmă aceste două valori. Pentru deficit, aceeași notificare indică 6,6% în 2023, 9,2% în 2024 și 7,8% în 2025: dezechilibrul s-a redus în ultimul an, dar a rămas foarte ridicat.

An Datorie publică (% din PIB) Datorie nominală (milioane euro) 2010 29,0 36.725 2011 32,3 43.934 2012 35,4 49.444 2013 37,8 53.375 2014 39,1 58.398 2015 37,7 59.397 2016 37,8 62.692 2017 35,3 64.463 2018 34,6 70.738 2019 35,4 77.964 2020 47,2 102.412 2021 48,8 116.456 2022 48,3 134.456 2023 49,4 157.616 2024 54,6 193.959 2025 58,9 223.196

Sursa graficului și tabelului: Countryeconomy, seria anuală a datoriei publice; ponderile din 2022–2025 coincid cu notificarea Eurostat din 21 octombrie 2026. Intervalul cuprinde 16 observații anuale, separate de 15 ani, fără prognoze. Sumele în euro sunt nominale, neajustate pentru inflație sau variațiile cursului de schimb.

Între 2010 și 2025, creșterea ponderii datoriei este de 29,9 puncte procentuale, de la 29% la 58,9% din PIB. În valoare nominală, datoria exprimată în euro a crescut de la 36.725 milioane la 223.196 milioane, adică de aproximativ 6,1 ori.

Patru momente care au împins datoria în sus

Creșterea datoriei nu a fost un accident, ci rezultatul unor decizii politice repetate, consideră Adrian Negrescu. Analistul identifică patru momente care au contribuit decisiv la acumularea împrumuturilor.

„Acum 15 ani, datoria publică era în jur de 30–34% din PIB. Astăzi a depășit 60%, adică aproximativ 1.200 de miliarde de lei. Văd patru momente-cheie”, a declarat Adrian Negrescu pentru Adevărul Financiar.

Valorile rotunjite din declarația analistului descriu evaluarea sa asupra situației și nu înlocuiesc seria anuală din grafic și tabel. Primul moment identificat de el este criza din 2009–2010: statul a intrat în recesiune cu cheltuieli majorate în anii de boom, inclusiv pentru salarii și pensii, iar diferența dintre venituri și cheltuieli a fost acoperită prin împrumuturi, în contextul acordurilor cu Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană.

Al doilea moment, pe care Negrescu îl consideră poate cel mai costisitor, este perioada 2016–2019. Analistul invocă reducerea TVA de la 24% la 19% și a impozitului pe venit de la 16% la 10%, în paralel cu majorarea salariilor publice prin legea salarizării unitare și cu creșterea pensiilor.

„A tăiat veniturile și, simultan, a crescut cheltuielile permanente, în plină creștere economică, exact când ar fi trebuit să economisim”, a explicat analistul.

Al treilea moment este reprezentat de crizele succesive: pandemia și criza energetică. Statul a finanțat plafonări și compensări de miliarde de lei. Negrescu consideră că intervențiile au fost justificate, dar s-au adăugat unui deficit structural deja mare.

Al patrulea moment, în analiza sa, este anul electoral 2024. Recalcularea pensiilor și noile majorări salariale au contribuit la un deficit de peste 9% din PIB, pe care analistul îl descrie drept cel mai mare din Uniunea Europeană.

Cel mult o treime din datoria acumulată ar fi finanțat investiții

Adrian Negrescu spune că nu există o evidență publică exactă care să arate câți lei împrumutați au finanțat investiții și câți au acoperit cheltuieli curente. Proporția pe care o avansează este o estimare proprie, nu o statistică oficială privind destinația fiecărui împrumut.

„Statul nu publică o evidență care să arate exact câți lei din datorie au mers în investiții. Estimarea noastră este că doar o parte minoritară, probabil cel mult o treime din datoria acumulată, a finanțat investiții”, a declarat analistul pentru Adevărul Financiar.

În opinia sa, cea mai mare parte a investițiilor publice din ultimii ani a fost susținută de fondurile europene, nu de împrumuturi. Restul datoriei ar fi acoperit cheltuieli curente, precum salariile, pensiile, asistența socială și, tot mai mult, dobânzile.

„Cu alte cuvinte, ne-am împrumutat în mare parte pentru consum, nu pentru dezvoltare. Iar o datorie care nu produce creștere economică devine, în timp, o povară”, a avertizat Adrian Negrescu.

Problema nu este împrumutul în sine. Un guvern poate folosi datoria pentru investiții, pentru traversarea unei crize sau pentru cheltuieli neprevăzute. Dificultatea apare când împrumuturile finanțează an de an cheltuieli permanente fără venituri fiscale suficiente. Investițiile necesită, la rândul lor, resurse naționale, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor europene.

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România a acceptat reducerea deficitului în șapte ani, nu scăderea imediată a datoriei

Potrivit documentării privind Planul fiscal-bugetar structural național pe termen mediu, România a transmis documentul Comisiei Europene și Consiliului UE în octombrie 2024. Acesta prevedea o ajustare pe șapte ani, în perioada 2025–2031, în locul perioadei standard de patru ani. Regulile europene permit prelungirea cu până la trei ani în schimbul unor angajamente de reforme și investiții.

În cronologia prezentată în materialul de documentare, Comisia a recomandat aprobarea planului în noiembrie 2024, iar Consiliul UE l-a aprobat la 21 ianuarie 2025. Obiectivul era corectarea graduală a deficitului și coborârea lui sub 3% din PIB în 2031, nu reducerea imediată a datoriei. Perioada mai lungă urmărea evitarea unei ajustări bruște a cheltuielilor și investițiilor.

Proiecțiile inițiale citate în plan indicau o datorie de 52,2% din PIB în 2024, 55,7% în 2025, 60,6% în 2027 și 62% în 2028. Vârful era estimat la 62,6% în 2029, urmat de o scădere la 61,4% în 2031 și 47,9% în 2041. Acestea sunt estimări formulate la construirea planului, nu valorile istorice efectiv înregistrate ulterior.

În același scenariu, deficitul urma să coboare de la 7,9% din PIB în 2024 la 2,5% în 2031. Datoria putea continua să crească deoarece bugetul rămânea pe deficit. Aprobarea europeană nu echivala cu permisiunea de a acumula datorie fără limite: traiectoria depindea de respectarea plafonului de creștere a cheltuielilor nete și de implementarea reformelor și investițiilor asumate.

Prognoza Comisiei indică acum o datorie mai mare

Prognoza de toamnă 2026 a Comisiei Europene indică o datorie publică de 60,7% din PIB în 2026, 62,6% în 2027 și 64,2% în 2028. Pentru ultimul an, nivelul este cu 2,2 puncte procentuale peste estimarea de 62% citată în planul inițial.

În aceeași prognoză, deficitul scade de la 6% din PIB în 2026 la 5,8% în 2027 și 5,6% în 2028. Economia ar urma să se contracte în termeni reali cu 0,3% în 2026, apoi să crească cu 1,8% și 2,2%. Așadar, reducerea deficitului și creșterea ponderii datoriei apar simultan în scenariul european.

De ce crește datoria chiar dacă deficitul scade

Deficitul arată diferența dintre veniturile și cheltuielile unui an; datoria este stocul obligațiilor acumulate. Reducerea deficitului micșorează nevoia anuală de finanțare, dar nu o elimină. Pentru ponderea datoriei contează și dinamica PIB-ului nominal: o sumă datorată mai mare nu implică automat un raport datorie/PIB mai mare, dacă economia nominală crește suficient de repede.

„Reducerea deficitului nu înseamnă că datoria scade, ci doar că statul se împrumută mai puțin decât înainte. Câtă vreme deficitul rămâne în jur de 6% din PIB, iar economia stagnează sau crește lent, datoria crește mai repede decât PIB-ul”, a declarat Adrian Negrescu pentru Adevărul Financiar.

Pentru stabilizarea datoriei în jurul nivelului actual ar fi nevoie de un deficit de aproximativ 3–3,5% din PIB, la o creștere economică normală, estimează Negrescu. Este o evaluare condiționată de evoluția economiei și a costurilor de finanțare, nu un prag universal care garantează stabilizarea.

„În plus, anul acesta economia se contractă, iar jumătate din datorie este în valută, deci orice depreciere a leului o umflă automat”, a explicat Adrian Negrescu.

Expunerea valutară invocată de analist poate crește echivalentul în lei al datoriei când leul se depreciază. Separat, refinanțarea împrumuturilor ajunse la scadență nu mărește prin ea însăși principalul, dacă înlocuiește o datorie cu alta de aceeași valoare. Poate însă majora costurile viitoare dacă noua finanțare este mai scumpă. Dobânzile și alte ajustări influențează, la rândul lor, nevoia de finanțare și evoluția stocului.

Dobânzile au devenit o problemă majoră pentru buget

Analiza OECD arată că plățile cu dobânzile aproape s-au dublat între 2020 și 2024, pe fondul creșterii datoriei și al înrăutățirii condițiilor de finanțare. Negrescu susține că povara a depășit deja 3% din PIB și că o parte tot mai mare a veniturilor bugetare este absorbită de serviciul datoriei.

„Dobânzile depășesc 3% din PIB, mai mult decât tot deficitul pe care ne propunem să-l atingem. România a ajuns a patra țară din Uniunea Europeană după ponderea dobânzilor în economie și dă pe dobânzi aproape un leu din fiecare zece încasați la buget. Asta înseamnă bani care nu mai merg în spitale, școli sau autostrăzi”, a declarat analistul pentru Adevărul Financiar.

Evaluările privind nivelul dobânzilor și clasamentul european îi aparțin analistului. Mecanismul descris este însă esențial pentru buget: cu cât costurile finanțării sunt mai mari, cu atât rămân mai puține resurse pentru investiții, educație, sănătate și alte servicii publice.

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Riscul unui cerc vicios: împrumuturi pentru plata dobânzilor

Negrescu avertizează asupra unui scenariu în care ajustarea fiscală întârzie, ratingul suveran se deteriorează, iar finanțarea externă rămâne scumpă. Este un risc condiționat de cumularea acestor factori, nu o evoluție inevitabilă.

„Momentul critic ar veni dacă se combină trei factori: deficitul nu scade în ritmul promis, una dintre agențiile de rating ne retrogradează sub pragul investițional, iar dobânzile internaționale rămân ridicate. Atunci dobânzile ar putea urca rapid spre 4% din PIB, iar bugetul ar intra într-un cerc vicios: ne-am împrumuta tot mai mult doar pentru a plăti dobânzile la datoria veche”, a avertizat Adrian Negrescu.

Dacă investitorii cer dobânzi mai mari pentru a finanța România, costul noilor împrumuturi crește. Cheltuielile suplimentare pot adânci deficitul și pot obliga statul să se împrumute din nou. Astfel se poate forma cercul vicios descris de analist.

Pragul de 60% din PIB nu înseamnă automat incapacitate de plată

Pragul de 60% din PIB este un reper al cadrului fiscal european asociat Tratatului de la Maastricht, nu o limită peste care un stat intră automat în incapacitate de plată. Media Uniunii Europene era de 81,5% în 2025, potrivit Eurostat, comparativ cu 58,9% în România, în aceeași notificare.

Comparația cere prudență. O economie cu venituri bugetare mai mari, productivitate ridicată și acces mai ieftin la finanțare poate susține o datorie mai mare. În cazul României, nivelul sub media europeană nu anulează vulnerabilitatea provocată de deficitele ridicate și de veniturile fiscale insuficiente în raport cu cheltuielile asumate.

În analiza de sustenabilitate OECD citată în materialul de documentare, datoria ar putea ajunge aproape de 90% din PIB în 2036 dacă politicile fiscale nu sunt ajustate suficient. Este un scenariu condiționat de ipotezele analizei, nu o prognoză certă și nici o valoare comparabilă direct cu prognoza Comisiei pentru 2028.

Ce ar putea opri creșterea datoriei

Traiectoria datoriei depinde de viteza reducerii deficitului, de costurile finanțării și de evoluția economiei. Absorbția fondurilor europene poate diminua presiunea finanțării investițiilor din resurse naționale, iar o colectare mai bună și reformarea cheltuielilor pot reduce dezechilibrul. Contează, în paralel, încrederea piețelor și evaluările agențiilor de rating.

În opinia lui Adrian Negrescu, soluția nu se poate limita la taxe noi. Consolidarea bugetară trebuie însoțită de schimbarea structurii cheltuielilor și de investiții capabile să susțină dezvoltarea economiei.

„Singura ieșire este un plan credibil de reducere a deficitului, bazat pe creșterea colectării, reforma cheltuielilor și investiții care să genereze creștere economică, nu doar pe taxe noi”, a declarat analistul pentru Adevărul Financiar.